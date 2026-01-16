Trường ĐH TDTT Đà Nẵng 'thay máu' lực lượng, quyết tâm chạm giấc mơ vô địch

'Thay máu' lực lượng, thổi bùng sức trẻ

Bước vào vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - năm 2026 (TNSV THACO Cup 2026), đội bóng Trường ĐH TDTT Đà Nẵng mang theo sự tự tin, đoàn kết và chơi hết mình. Không chỉ đặt mục tiêu tiến sâu, thầy trò HLV Trần Trung Kiên còn hướng đến việc khẳng định bản sắc và tham vọng cạnh tranh sòng phẳng với mọi đối thủ.

Đội bóng Trường ĐH TDTT Đà Nẵng bước vào TNSV THACO Cup 2026 với diện mạo trẻ trung, quyết tâm và mục tiêu chinh phục những cột mốc cao hơn ẢNH: T.T.K

Là đội bóng đến từ môi trường đào tạo chuyên nghiệp, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng sở hữu nền tảng thể lực, kỹ thuật và tư duy chiến thuật được rèn giũa bài bản. Theo ban huấn luyện, sau 4 mùa giải, đội bóng nhận thấy khi đối đầu với các đối thủ trẻ trung nhưng giàu sự gắn kết thì đội sẽ phát huy ưu thế về thể lực, tốc độ và khả năng tổ chức lối chơi có kỷ luật. Đây cũng là yếu tố được xem là "chìa khóa" trong những trận đấu có tính cạnh tranh cao.

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho mùa giải, HLV trưởng Trần Trung Kiên cho biết ban huấn luyện đặc biệt chú trọng đến các trận đấu cọ xát thực tế.

Các cầu thủ Trường ĐH TDTT Đà Nẵng trong một buổi cọ xát trước thềm TNSV THACO Cup 2026, hướng đến lối chơi tốc độ và giàu “sức chiến đấu”

ẢNH: T.T.K

Trước thềm TNSV THACO Cup 2026, đội đã liên tục thi đấu giao hữu với nhiều đội bóng phong trào có chất lượng, qua đó giúp cầu thủ thích nghi với cường độ thi đấu cao và sự đa dạng về lối chơi. Đáng chú ý, đội bóng còn thường xuyên được tạo điều kiện cọ xát với đội U.21 SHB - một tập thể trẻ có nền tảng chuyên nghiệp, tốc độ và kỷ luật chiến thuật cao.

Theo HLV Trần Trung Kiên, những trận đấu như vậy buộc các học trò phải chơi nhanh hơn, quyết liệt hơn, đồng thời giữ được sự tập trung và tuân thủ chiến thuật trong suốt 90 phút.

"Cọ xát với U21 SHB giúp các cầu thủ nâng cao sức chiến đấu rõ rệt. Các em phải tranh chấp mạnh mẽ, xử lý nhanh và chịu áp lực liên tục. Đây là điều rất cần thiết khi bước vào một giải đấu có tính cạnh tranh cao như TNSV THACO Cup", HLV Trần Trung Kiên chia sẻ.

Thông qua các trận giao hữu, ban huấn luyện cũng có thêm cơ sở để đánh giá phong độ từng vị trí, rà soát đội hình và điều chỉnh chiến thuật. Những hạn chế trong khâu chuyển trạng thái, tranh chấp hay tổ chức tấn công - phòng ngự đều được phân tích kỹ lưỡng, nhằm giúp đội bóng bước vào giải với trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Trận giao hữu với U21 SHB giúp các cầu thủ Trường ĐH TDTT Đà Nẵng rèn bản lĩnh và thích nghi với cường độ thi đấu cao trước TNSV THACO Cup 2026

ẢNH: T.T.K

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đội bóng Trường ĐH TDTT Đà Nẵng tại mùa giải năm nay là cuộc "thay máu" mạnh mẽ về nhân sự. Để làm mới đội hình và tạo thêm đột biến, ban huấn luyện đã thay đổi gần 50% lực lượng, đặc biệt ở tuyến trên. Những cầu thủ trẻ, chủ yếu là sinh viên năm nhất và năm 2, được tuyển chọn kỹ lưỡng qua nhiều vòng kiểm tra về kỹ thuật, thể lực và sức bền.

"Các em mang đến cho đội bóng một "làn gió mới" với tốc độ, sức trẻ và khát khao thể hiện. Lối chơi của đội vì thế được định hình theo hướng hiện đại, ưu tiên tốc độ và sức ép liên tục từ hàng công, nơi được kỳ vọng sẽ tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ", HLV đội bóng Trường ĐH TDTT Đà Nẵng nói.

Hoàn tất giấc mơ dang dở

Song song với quá trình trẻ hóa, khoảng 50% lực lượng từng chinh chiến qua nhiều mùa giải vẫn được giữ lại. Đây là những cầu thủ giàu kinh nghiệm, hiểu rõ nhịp độ và áp lực của sân chơi sinh viên, trong đó có nhiều gương mặt đã liên tục góp mặt suốt 3 mùa giải.

Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm giúp đội bóng Trường ĐH TDTT Đà Nẵng duy trì sự ổn định trong lối chơi, đồng thời hạn chế những sai sót thường gặp của các đội hình quá non trẻ.

"Những cầu thủ kỳ cựu đóng vai trò giữ nhịp, dẫn dắt và truyền bản lĩnh thi đấu cho lớp đàn em trong những thời điểm then chốt", HLV Trần Trung Kiên nói.

Hàng công Trường ĐH TDTT Đà Nẵng được kỳ vọng tạo đột biến tại TNSV THACO Cup 2026 nhờ lối chơi tốc độ và sức trẻ ẢNH: T.T.K

Ở tuyến giữa, tiền vệ Tấn Kiệt là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần bền bỉ của đội bóng. Trải qua 3 mùa giải TNSV, từng cùng đội bóng tiến sâu, đã góp mặt tại trận chung kết năm 2025 gặp đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, Kiệt và các đồng đội vẫn chưa một lần nâng cao chiếc cúp vô địch khi thua đội bạn với tỉ số 2-1.

Chính điều đó trở thành động lực để toàn đội bước vào mùa giải năm nay với quyết tâm lớn hơn bao giờ hết. Với Tấn Kiệt, đây là cơ hội để hoàn tất giấc mơ còn dang dở trong quãng đời sinh viên, giấc mơ được nâng cúp cùng màu áo Trường ĐH TDTT Đà Nẵng.

Trên hàng công, Phan Kiến - cầu thủ nổi bật với tốc độ và kỹ thuật cá nhân - được kỳ vọng sẽ là điểm tựa quan trọng. "Tuy nhiên, thành công của đội bóng không đặt trên vai một cá nhân, mà đến từ sự đoàn kết và quyết tâm chung của cả tập thể trong hành trình chinh phục tấm vé vào vòng chung kết", Phan Kiến nhấn mạnh.

Trong khung thành, thủ môn Việt Cường người đã 3 lần tham dự giải mang đến sự vững vàng cần thiết. Với Cường, khi thủ môn giữ được sự ổn định và tâm lý vững, toàn đội sẽ thi đấu "nhẹ nhàng" hơn, tự tin hơn để hướng tới mục tiêu cao nhất tại giải đấu năm nay.

Lãnh đạo Trường ĐH TDTT Đà Nẵng động viên, tiếp lửa tinh thần cho đội bóng trước ngày tranh tài tại TNSV THACO Cup 2026 ẢNH: T.T.K

Trước ngày bóng lăn, lãnh đạo Trường ĐH TDTT Đà Nẵng đã tổ chức lễ xuất quân, động viên tinh thần toàn đội. Đại diện lãnh đạo nhà trường khẳng định luôn tạo điều kiện tốt nhất để đội bóng yên tâm thi đấu, theo dõi sát sao từng trận đấu và sẵn sàng đồng hành, sát cánh cùng các cầu thủ trong suốt hành trình tại TNSV THACO Cup 2026.

"Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lực lượng trẻ trung nhưng giàu chiều sâu cùng khát vọng được hun đúc qua nhiều mùa giải, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng đang sẵn sàng bước vào TNSV THACO Cup 2026 bằng tinh thần quyết tâm cao nhất, hướng tới một mùa giải bùng nổ và nhiều dấu ấn", lãnh đạo Trường ĐH TDTT Đà Nẵng nhấn mạnh.

Vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO quy tụ 59 đội bóng tranh tài tại 4 khu vực: phía bắc, Duyên hải miền Trung, TP.HCM và Tây Nam bộ, diễn ra từ ngày 9.1 đến 27.1. Khu vực phía bắc (bảng A) có 12 đội tham dự, thi đấu tại sân Trường ĐH Thủy lợi từ ngày 12.1 đến 20.1. Các đội được chia thành 3 bảng, đá vòng tròn một lượt, chọn 3 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng chung kết. Đây được xem là khu vực giàu truyền thống, với sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh như Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa. Khu vực Duyên hải miền Trung (bảng B) gồm 4 đội: ĐH Duy Tân, ĐH Huế, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng và Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng. Các trận đấu diễn ra từ ngày 18.1 đến 22.1 tại SVĐ Quân khu 5 (Đà Nẵng). 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt, đội đứng nhất giành vé vào vòng chung kết. Khu vực TP.HCM tiếp tục là "chảo lửa" của giải với 35 đội tham dự. Vòng loại diễn ra từ ngày 9.1 đến 27.1 tại SVĐ Trường ĐH Tôn Đức Thắng và sân Tao Đàn. Các đội được chia thành 9 bảng, chọn 9 đội nhất bảng và 2 đội nhì có thành tích tốt nhất đá play-off, cạnh tranh suất vào vòng chung kết. Khu vực Tây Nam bộ (bảng D) có 8 đội, thi đấu từ ngày 15.1 đến 22.1 tại SVĐ Trường ĐH Đồng Tháp. Đội vô địch khu vực giành vé trực tiếp, trong khi đội á quân sẽ đá play-off với đại diện khu vực TP.HCM để tranh suất cuối cùng dự vòng chung kết.



