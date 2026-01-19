Tìm trận thắng chia tay đẹp mùa giải TNSV

Đội Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn và Trường ĐH Quốc tế Miền Đông đều thua hai trận ra quân ở nhóm 2, hiện đều 0 điểm và có hiệu số lần lượt là -6 và -13. Vì vậy, trận đấu giữa hai đội chỉ còn mang tính thủ tục, trong khi hai đội dẫn đầu là Trường ĐH Văn Hiến và Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại (cùng 6 điểm) sẽ tranh ngôi đầu giành vé vào vòng play-off.

Đội Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (phải) hay đội Trường ĐH Quốc tế Miền Đông sẽ có chiến thắng đầu tiên tại giải TNSV THACO cup 2026? Ảnh: Nhật Thịnh

Tuy là trận thủ tục, nhưng chắc chắn các cầu thủ đội Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn và Trường ĐH Quốc tế Miền Đông sẽ vào cuộc với động lực rất lớn. Đó là tìm trận thắng đầu tiên và để làm món quà chia tay giải một cách đẹp nhất, cũng như để chuẩn bị cho sự trở lại vào mùa tới năm 2027.

Ở 2 trận ra quân, đội Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn và Trường ĐH Quốc tế Miền Đông đều để thua đậm trước các đối thủ mạnh hơn. Trong đó, đội Trường ĐH Quốc tế Miền Đông để thua đội Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại tỷ số tới 1-8 và Trường ĐH Văn Hiến tỷ số 0-6.

Còn đội Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn sau khi để thua đội Trường ĐH Văn Hiến tỷ số 0-3, thua tiếp đội Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại tỷ số 1-4.

Xét về thực lực, các cầu thủ đội Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn nhỉnh hơn, nên có thể chiếm ưu thế trước đội Trường ĐH Quốc tế Miền Đông.

Nhưng không loại trừ sẽ có bất ngờ xảy ra. Qua đó, hứa hẹn đây sẽ là trận đấu hấp dẫn, nhiều bàn thắng, khi hai đội đều nỗ lực cao nhất để tìm trận thắng làm món món quà chia tay với các CĐV sinh viên luôn nhiệt tình của mình.