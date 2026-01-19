Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO

Live Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn - Trường ĐH Quốc tế Miền Đông: Không bỏ cuộc

Giang Lao - Lĩnh Nam
19/01/2026 06:47 GMT+7

Hai đội Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn và Trường ĐH Quốc tế Miền Đông đã hết cơ hội đi tiếp, nhưng không vì thế mà họ bỏ cuộc ở trận đấu lúc 7 giờ 45 ngày 19.1, ở nhóm 2 vòng loại khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Tìm trận thắng chia tay đẹp mùa giải TNSV

Đội Trường ĐH Công nghệ Sài GònTrường ĐH Quốc tế Miền Đông đều thua hai trận ra quân ở nhóm 2, hiện đều 0 điểm và có hiệu số lần lượt là -6 và -13. Vì vậy, trận đấu giữa hai đội chỉ còn mang tính thủ tục, trong khi hai đội dẫn đầu là Trường ĐH Văn Hiến và Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại (cùng 6 điểm) sẽ tranh ngôi đầu giành vé vào vòng play-off.

- Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (phải) hay đội Trường ĐH Quốc tế Miền Đông sẽ có chiến thắng đầu tiên tại giải TNSV THACO cup 2026?

Ảnh: Nhật Thịnh

Tuy là trận thủ tục, nhưng chắc chắn các cầu thủ đội Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn và Trường ĐH Quốc tế Miền Đông sẽ vào cuộc với động lực rất lớn. Đó là tìm trận thắng đầu tiên và để làm món quà chia tay giải một cách đẹp nhất, cũng như để chuẩn bị cho sự trở lại vào mùa tới năm 2027.

Ở 2 trận ra quân, đội Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn và Trường ĐH Quốc tế Miền Đông đều để thua đậm trước các đối thủ mạnh hơn. Trong đó, đội Trường ĐH Quốc tế Miền Đông để thua đội Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại tỷ số tới 1-8 và Trường ĐH Văn Hiến tỷ số 0-6.

Còn đội Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn sau khi để thua đội Trường ĐH Văn Hiến tỷ số 0-3, thua tiếp đội Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại tỷ số 1-4.

Xét về thực lực, các cầu thủ đội Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn nhỉnh hơn, nên có thể chiếm ưu thế trước đội Trường ĐH Quốc tế Miền Đông. 

Nhưng không loại trừ sẽ có bất ngờ xảy ra. Qua đó, hứa hẹn đây sẽ là trận đấu hấp dẫn, nhiều bàn thắng, khi hai đội đều nỗ lực cao nhất để tìm trận thắng làm món món quà chia tay với các CĐV sinh viên luôn nhiệt tình của mình.

- Ảnh 2.

Tin liên quan

Vượt 12.000 km từ Canada về Việt Nam, 'tiếp lửa' cho bạn

Vượt 12.000 km từ Canada về Việt Nam, 'tiếp lửa' cho bạn

Chiều nay, trong ngày đầu của vòng loại Duyên hải miền Trung giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026), một nữ du học sinh đã vượt hành trình dài từ Canada về nước chỉ để kịp có mặt cổ vũ cho bạn đang thi đấu trong màu áo đội ĐH Huế.

Khai mạc khu vực Duyên hải miền Trung: Lan tỏa không chỉ tình yêu bóng đá...

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng giành vé play-off đầu tiên với phong độ hủy diệt

Khám phá thêm chủ đề

TNSV THACO CUP 2026 Trường Cao đẳng Kinh tế Đối Ngoại Trường ĐH Văn Hiến Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn TNSV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận