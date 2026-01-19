Trường ĐH Nam Cần Thơ vs Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Sau 2 lượt trận, kết quả thi đấu nhóm A vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026 như sau: Trường ĐH Đồng Tháp (4 điểm, hiệu số +1), Trường ĐH Nam Cần Thơ (2 điểm, hiệu số 0), Trường ĐH Tây Đô (2 điểm, hiệu số 0), Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (1 điểm, hiệu số -1).

Để nuôi hy vọng đi tiếp, Trường ĐH Nam Cần Thơ không còn cách nào khác là buộc phải thắng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trong trận đấu chiều nay. Hai đội này chưa từng gặp nhau tại TNSV, nhưng đều thuộc nhóm mạnh trong khu vực. Tại TNSV 2025, Trường ĐH Nam Cần Thơ là á quân vòng loại Tây Nam bộ; trong khi đó, đại diện Vĩnh Long cũng xuất sắc lọt vào bán kết.

Việc để hòa 1-1 với Trường ĐH Tây Đô ở lượt trận thứ 2 đã đẩy Trường ĐH Nam Cần Thơ (áo đỏ) vào thế khó ẢNH: KHẢ HÒA

Một chiến thắng là cần thiết, song vẫn chưa thể nói Trường ĐH Nam Cần Thơ sẽ giành vị trí nhất nhóm A. Vì đại diện của Cần Thơ còn phải chờ kết quả của trận đấu diễn ra sau đó giữa Trường ĐH Đồng Tháp và Trường ĐH Tây Đô (17 giờ). Nếu chủ nhà Đồng Tháp chiến thắng, Trường ĐH Nam Cần Thơ sẽ bị loại. Nhưng trước khi nghĩ đến kết quả này, đội phải chơi "tất tay" để giành trọn 3 điểm trước đội bóng đến từ Vĩnh Long.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (áo xanh rêu) để thua 0-1 trước Trường ĐH Đồng Tháp trong lượt trận thứ 2, không còn cơ hội vào trận chung kết vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026 ẢNH: KHẢ HÒA

Trong khi đó, với 1 điểm sau 2 lượt trận, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã không còn cơ hội vào chơi trận chung kết vòng loại Tây Nam bộ. Thế nhưng, đội sẽ không buông xuôi trong trận đấu cuối cùng của mình. Dẫu biết đã bị loại, các tuyển thủ vẫn muốn chiếm vị trí thứ 2 nhóm A để "ngẩng cao đầu" khi trở về trường. Để hiện thực mục tiêu này, họ cũng sẽ chiến đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo.