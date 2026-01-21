Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên lần 4 năm 2026 - cúp THACO

Live Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng - Trường ĐH Văn Lang: Đua hiệu số

Nam Nhi
21/01/2026 12:53 GMT+7

Với quyền tự quyết trong tay, đội bóng Trường ĐH Văn Lang sẽ dốc sức ghi càng thật nhiều bàn thắng càng tốt trong trận cuối vòng bảng trước Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (14 giờ, 21.1).

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng - Trường ĐH Văn Lang: Đua hiệu số - Ảnh 1.

Trường ĐH Văn Lang quyết tận dụng tối đa cơ hội để nắm quyền tự quyết trong tau

ảnh: Độc Lập

Trường ĐH Văn Lang quyết giữ ngôi đầu

Sau 2 lượt đấu đầu tiên, đội bóng Trường ĐH Văn Lang đang tạm dẫn đầu nhóm 7, vòng loại khu vực TP.HCM TNSV THACO CUP 2026. Thầy trò HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú đang xếp nhất với 4 điểm và hiệu số bàn thắng thua là +3.

Cũng đang có 4 điểm, ĐH Kinh tế TP.HCM tạm xếp nhì với hiệu số phụ chỉ là +2, trong cảnh sẽ gặp một đội bóng rất khó chịu khác là Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật (3 điểm, hiệu số -1) ở trận đấu cuối.

Do đó, việc gặp đội bóng đang trắng tay sau 2 lượt đấu đầu tiên là Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng sẽ là cơ hội để đội bóng Trường ĐH Văn Lang hướng đến một chiến thắng với tỷ số cao để xây chắc ngôi đầu nhóm 7.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng quyết vì danh dự

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng - Trường ĐH Văn Lang: Đua hiệu số - Ảnh 2.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (phải) muốn chia tay giải bằng kỷ niệm đẹp

ảnh: Độc Lập

Trận đấu này hứa hẹn sẽ là thử thách cho ý chí và quyết tâm của đội Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng sau 2 trận đầu toàn thua. Dù cơ hội đi tiếp không còn nữa, nhưng họ rất muốn có một màn trình diễn và kết quả tích cực để ngẩng cao đầu rời giải.

Do đó, Trường ĐH Văn Lang không chắc sẽ có thể có một trận đấu dễ dàng. Điều này sẽ khiến HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú phải tỉnh táo và chắc tay, để tránh phải mạo hiểm bản thân vào cuộc đua rủi ro cho 2/9 suất nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng - Trường ĐH Văn Lang: Đua hiệu số - Ảnh 3.

Khám phá thêm chủ đề

