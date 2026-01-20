Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4 năm 2026 - cúp THACO

Live ĐH Cần Thơ - Trường ĐH FPT Cần Thơ: Trận đấu ‘danh dự’

Thanh Duy - Lĩnh Nam
20/01/2026 14:00 GMT+7

Vào lúc 15 giờ hôm nay (20.1), ĐH Cần Thơ sẽ đối đầu Trường ĐH FPT Cần Thơ ở lượt trận cuối nhóm B vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Trước lượt trận cuối, cục diện nhóm B vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026  như sau: Trường ĐH Cửu Long (6 điểm, hiệu số +3), ĐH Trà Vinh (4 điểm, hiệu số +7), ĐH Cần Thơ (1 điểm, hiệu số -1), Trường ĐH FPT Cần Thơ (0 điểm, hiệu số -9).

Với điểm số trên, cả ĐH Cần Thơ và Trường ĐH FPT Cần Thơ đều đã không còn cơ hội giành vé chơi trận chung kết vòng loại khu vực. Nhưng đây sẽ là cuộc đấu vì hai chữ "danh dự".

- Ảnh 1.

Trường ĐH FPT Cần Thơ (áo cam) thua 0-7 ĐH Trà Vinh ở lượt trận thứ 2

ẢNH: KHẢ HÒA

- Ảnh 2.

ĐH Cần Thơ (áo xanh) thua 0-1 Trường ĐH Cửu Long lượt trận thứ 2

ẢNH: KHẢ HÒA

Trường ĐH FPT Cần Thơ đang rất khát khao ghi được bàn thắng tại giải đấu năm nay. Những trận đấu trước, Ban huấn luyện đã treo thưởng cho mỗi bàn thắng. Trận đấu với ĐH Cần Thơ là cơ hội cuối cùng để đội thực hiện, nên các tuyển thủ sẽ nỗ lực hết mình để không về nhà với 3 trận thua "trắng tay".

Xét về thực lực, tuy cùng bị loại nhưng trình độ của ĐH Cần Thơ được đánh giá cao hơn 1 bậc so với Trường ĐH FPT Cần Thơ. Khả năng cao đội sẽ chơi hết sức trong trận đấu chia tay, cố gắng ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới Trường ĐH FPT Cần Thơ, để tạo ra một "kỷ lục" tại giải đấu năm nay và ra về trong danh dự.

ĐH Cần Thơ – Trường ĐH FPT Cần Thơ: Trận đấu ‘danh dự’ - Ảnh 1.

Tin liên quan

Trường ĐH Cửu Long 1-0 ĐH Cần Thơ: Kịch tính

Trường ĐH Cửu Long 1-0 ĐH Cần Thơ: Kịch tính

Hai đội đôi công mãn nhãn nhưng pha sút bóng tuyện đẹp ngoài vòng cấm của Nguyễn Lê Hoàng Tuấn (13) ở phút 49 đã tạo nên 'bước ngoặt', giúp Trường ĐH Cửu Long thắng kịch tính 1-0 ĐH Cần Thơ tại vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Khám phá thêm chủ đề

TNSV THACO CUP 2026 giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam Cúp THACO Báo Thanh Niên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận