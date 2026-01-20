Trước lượt trận cuối, cục diện nhóm B vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026 như sau: Trường ĐH Cửu Long (6 điểm, hiệu số +3), ĐH Trà Vinh (4 điểm, hiệu số +7), ĐH Cần Thơ (1 điểm, hiệu số -1), Trường ĐH FPT Cần Thơ (0 điểm, hiệu số -9).

Với điểm số trên, cả ĐH Cần Thơ và Trường ĐH FPT Cần Thơ đều đã không còn cơ hội giành vé chơi trận chung kết vòng loại khu vực. Nhưng đây sẽ là cuộc đấu vì hai chữ "danh dự".

Trường ĐH FPT Cần Thơ (áo cam) thua 0-7 ĐH Trà Vinh ở lượt trận thứ 2 ẢNH: KHẢ HÒA

ĐH Cần Thơ (áo xanh) thua 0-1 Trường ĐH Cửu Long lượt trận thứ 2 ẢNH: KHẢ HÒA

Trường ĐH FPT Cần Thơ đang rất khát khao ghi được bàn thắng tại giải đấu năm nay. Những trận đấu trước, Ban huấn luyện đã treo thưởng cho mỗi bàn thắng. Trận đấu với ĐH Cần Thơ là cơ hội cuối cùng để đội thực hiện, nên các tuyển thủ sẽ nỗ lực hết mình để không về nhà với 3 trận thua "trắng tay".

Xét về thực lực, tuy cùng bị loại nhưng trình độ của ĐH Cần Thơ được đánh giá cao hơn 1 bậc so với Trường ĐH FPT Cần Thơ. Khả năng cao đội sẽ chơi hết sức trong trận đấu chia tay, cố gắng ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới Trường ĐH FPT Cần Thơ, để tạo ra một "kỷ lục" tại giải đấu năm nay và ra về trong danh dự.