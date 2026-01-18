ĐH Cần Thơ - Trường ĐH Cửu Long

ĐH Cần Thơ và Trường ĐH Cửu Long đã có 2 lần đối đầu nhau tại TNSV vào các năm 2024 và 2025. Mùa giải 2024, ĐH Cần Thơ đã "gieo sầu" cho đội bạn khi giành chiến thắng 1-0, nhờ pha phản lưới nhà vào phút bù giờ của Trường ĐH Cửu Long.

Một năm sau, đội bóng đến từ Vĩnh Long đã trả lại "món nợ" cho ĐH Cần Thơ khi thắng đậm 3 bàn không gỡ, buộc đối thủ rời giải sớm. Chiến thắng đang chia đều cho 2 đội nên thế trận chiều nay rất khó đoán.

Trường ĐH Cửu Long (áo xám) thắng 2-0 Trường ĐH FPT Cần Thơ ở lượt đấu đầu tiên vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026 ẢNH: KHẢ HÒA

Tại TNSV THACO cup 2026, sau lượt đấu đầu tiên, Trường ĐH Cửu Long có khởi đầu rất suôn sẻ khi giành chiến thắng 2-0 trước Trường ĐH FPT Cần Thơ. Với 3 điểm trọn vẹn, các tuyển thủ Cửu Long đang tạm vươn lên dẫn đầu nhóm đấu. Thế nhưng, để rộng đường đi tiếp, họ phải thắng ĐH Cần Thơ trong trận đấu hôm nay. Nếu tỷ số hòa, cơ hội vẫn còn và các chàng trai Cửu Long phải chơi "tất tay" với ĐH Trà Vinh vào ngày 20.1 tới đây.

ĐH Cần Thơ (áo vàng) cần chiến thắng trước Trường ĐH FPT Cần Thơ vào chiều nay để nắm quyền tự quyết ở lượt đấu cuối ẢNH: KHẢ HÒA

Về phía ĐH Cần Thơ, đội đã có một trận hòa 1-1 tiếc nuối trước đương kim vô địch vòng loại Tây Nam bộ (ĐH Trà Vinh) ở lượt trận thứ nhất. Bởi ở cuộc đối đầu này, các tuyển thủ Cần Thơ đã dẫn bàn trước ở phút 43, nhưng đã để Trà Vinh gỡ hòa khi trận đấu chỉ còn 2 phút nữa là kết thúc.

Dù chưa chiến thắng nhưng có thể thấy ĐH Cần Thơ đang có một lối chơi ấn tượng hơn so với năm ngoái (bị loại ở vòng bảng). Để không mất quyền tự quyết ở lượt đấu cuối, ĐH Cần Thơ cần phải thắng Trường ĐH Cửu Long chiều nay.