Quà sinh nhật đặc biệt của HLV Bồ Đào Nha tại TNSV THACO cup 2026

Thanh Duy - Trần Ngọc - Duy Tân
20/01/2026 10:59 GMT+7

Ngày sinh nhật của ông João Pedro Felipe Salgueiro, HLV Trường ĐH Đồng Tháp, trở nên đặc biệt khi cùng ngày đội bóng xứ sen hồng giành quyền vào chung kết vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026.

Chiều tối hôm qua (19.1), Trường ĐH Đồng Tháp đối đầu Trường ĐH Tây Đô ở lượt trận cuối nhóm A, vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Trận đấu này mang tính chất quyết định đến tấm vé đi tiếp của đội bóng sen hồng. Sau 2 lượt trận, Trường ĐH Đồng Tháp đang dẫn đầu nhóm đấu với 4 điểm (hiệu số +1). Tuy nhiên, đội phải cần thêm chiến thắng trước Trường ĐH Tây Đô mới giành vé vào chơi trận chung kết. Bởi trận đấu trước đó, Trường ĐH Nam Cần Thơ (đối thủ cạnh tranh trực tiếp – PV) đã giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

Quà sinh nhật đặc biệt của HLV Bồ Đào Nha tại TNSV THACO cup 2026- Ảnh 1.

PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, xuống sân chúc mừng đội nhà tiến vào trận chung kết vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026 và chúc mừng sinh nhật ông João Pedro Felipe Salgueiro

ẢNH: KHẢ HÒA


Cuộc đối đầu với Trường ĐH Tây Đô là một thử thách không nhỏ với ông João Pedro Felipe Salgueiro. Bởi, vị HLV này đã từng dẫn dắt Trường ĐH Đồng Tháp tham gia TNSV THACO cup 2025 tại SVĐ Cần Thơ nhưng đội bị loại sớm ở vòng bảng (3 trận đều hòa tỷ số 0-0). Việc thắng Trường ĐH Tây Đô sẽ là bước ngoặt đưa đội bóng xứ sen hồng tiến vào chung kết vòng loại khu vực, qua đó vươn lên vị thế hàng đầu của bóng đá học đường miền Tây.

Nếu để thua, hẳn CĐV sẽ mất niềm tin vào tài cầm quân của vị HLV ngoại. Và với riêng ông João Pedro Felipe Salgueiro, kết cục này cũng sẽ là một kỷ niệm buồn khó quên vì trận đấu này cũng với trùng ngày sinh nhật của ông.

Quà sinh nhật đặc biệt của HLV Bồ Đào Nha tại TNSV THACO cup 2026- Ảnh 2.

Ông João Pedro Felipe Salgueiro, HLV Trường ĐH Đồng Tháp, tập trung chỉ đạo các học trò

ẢNH: KHẢ HÒA

Trong một ngày đặc biệt như vậy, các tuyển thủ Trường ĐH Đồng Tháp đã chơi hết 100% nỗ lực để không phụ lòng người thầy của mình. Ngay từ khi nhập, đội đã dâng cao đội hình chơi ép sân Trường ĐH Tây Đô. Chân sút Nguyễn Võ Quốc Yên (6) sớm ghi bàn cho đội bóng sen hồng vào phút 17. 

Có lợi thế, đội thoải mái thi đấu nên càng chơi càng hay, liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm uy hiếp khung thành đội bạn. Các cơ hội đã được triển khai thành 2 bàn thắng nữa vào các phút 36 và 54, qua đó ấn định chiến thắng 3-0 trước Trường ĐH Tây Đô.

Quà sinh nhật đặc biệt của HLV Bồ Đào Nha tại TNSV THACO cup 2026- Ảnh 3.

Trường ĐH Đồng Tháp 3-0 Trường ĐH Tây Đô

ẢNH: KHẢ HÒA

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Ban huấn luyện và các cầu thủ đã vỡ òa cảm xúc. Mọi người vui mừng vì đội đã vượt qua chính mình, trở lại mạnh mẽ sau một năm thi đấu không thành công. Khi niềm vui còn lâng lâng thì João Pedro Felipe Salgueiro đã nhận một món quà rất bất ngờ và đặc biệt khác. Ban Giám hiệu Trường ĐH Đồng Tháp đã xuống tận sân bóng tặng hoa và cùng các cầu thủ hát chúc mừng sinh nhật đến vị HLV người Bồ Đào Nha. Khoảnh khắc đó thật sự ấm áp và "đốn tim" nhiều người yêu bóng đá.

"Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về đối thủ và đội đã triển khai chiến thuật hiệu quả. Tôi rất hạnh phúc khi đội có chiến thắng quan trọng hôm nay. Tôi tự hào về cách cầu thủ của mình đã chơi gắn kết và quyết tâm. Đây là một ngày sinh nhật quá đặc biệt, niềm vui khó để diễn tả hết bằng lời", ông João Pedro Felipe Salgueiro, HLV Trường ĐH Đồng Tháp bày tỏ.

