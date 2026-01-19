Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên

Áo xanh thanh niên ‘phủ sóng’ sân Đồng Tháp giải TNSV THACO cup 2026

Thanh Duy - Trần Ngọc - Duy Tân
19/01/2026 20:21 GMT+7

Để tiếp sức trẻ cho các cầu thủ, nhiều CĐV Trường ĐH Đồng Tháp đã cùng mặc áo Đoàn thanh niên đến cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu tranh tấm vé vào chơi chung kết vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026.

Ngày 19.1, Trường ĐH Đồng Tháp đối đầu Trường ĐH Tây Đô ở lượt trận cuối nhóm A, vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Sau 2 lượt trận trước, Trường ĐH Đồng Tháp đang dẫn đầu nhóm đấu này với 4 điểm (hiệu số +1). Theo sau đó là Trường ĐH Tây Đô 2 điểm (hiệu số 0), Trường ĐH Nam Cần Thơ 2 điểm (hiệu số 0), Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 1 điểm (hiệu số -1).

Với kết quả này, quyền tự quyết đang nằm trong tay đội bóng của vùng đất sen hồng. Một chiến thắng sẽ đưa Trường ĐH Đồng Tháp vào chơi trận chung kết vòng loại Tây Nam bộ, biến mọi nỗ lực của các đội bóng còn lại trở nên vô nghĩa.

Áo xanh thanh niên ‘phủ sóng’ sân Đồng Tháp giải TNSV THACO cup 2026- Ảnh 1.

PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, cùng các đại biểu, khách quý, đến cổ vũ trận đấu Trường ĐH Đồng Tháp - Trường ĐH Tây Đô tại TNSV THACO cup 2026

ẢNH: DUY TÂN

Áo xanh thanh niên ‘phủ sóng’ sân Đồng Tháp giải TNSV THACO cup 2026- Ảnh 2.

Sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp mặc áo Đoàn thanh niên đến tiếp lửa cho trận đấu

ẢNH: DUY TÂN

Tuy nhiên, nếu không xảy ra kết cục trên, cơ hội vẫn sẽ chia đều cho 3 đội là Trường ĐH Đồng Tháp, Trường ĐH Tây Đô và Trường ĐH Nam Cần Thơ (trong trường hợp Trường ĐH Nam Cần Thơ thắng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long ở trận đấu lúc 15 giờ). Các đội sẽ tính tới các hiệu số phụ để xác định chủ nhân của tấm vé đi tiếp. Hẳn nhiên, Trường ĐH Đồng Tháp không hề muốn các đội bóng khác chớp cơ hội của mình ngay trên sân nhà.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, các tuyển thủ đất sen hồng đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ các thầy cô trong trường. Đặc biệt, sự có mặt của PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, cùng nhiều vị đại biểu, khách quý đã mang đến cho cả đội nguồn động viên tinh thần rất lớn và ý nghĩa.

Áo xanh thanh niên ‘phủ sóng’ sân Đồng Tháp giải TNSV THACO cup 2026- Ảnh 3.

Không khí vui vẻ trên khán đài

ẢNH: DUY TÂN

Áo xanh thanh niên ‘phủ sóng’ sân Đồng Tháp giải TNSV THACO cup 2026- Ảnh 4.

Đội bóng nào cũng được cổ vũ nồng nhiệt

ẢNH: DUY TÂN

Bên cạnh đó, hàng ngàn CVĐ đã kéo đến sân để tiếp lửa cho trận đấu với rất nhiều trống, kèn. Tất cả mọi người mang đến một nguồn năng lượng mạnh mẽ, sôi nổi, ai cũng sẵn sàng reo hò cùng những pha bóng hay. Rất thú vị khi thay vì mặc áo thể thao, nhiều sinh viên đã mặc áo Đoàn thanh niên, tạo nên một sắc xanh đẹp mắt trên các khán đài.

Anh Nguyễn Trí Túc, Bí thư Đoàn Trường ĐH Đồng Tháp, cho biết trước trận đấu này, nhà trường đã vận động sinh viên đi cổ vũ, khuyến khích các bạn mặc áo Đoàn thanh niên để tạo điểm nhấn về màu sắc, đặc biệt là tạo một không khí bùng nổ trên khán đài. Anh lý giải: "Áo thanh niên tượng trưng cho sự tươi mới, xung kích, tươi vui của tuổi trẻ. Chúng tôi nghĩ rằng mặc áo này vào thì sinh viên sẽ có khí thế cổ vũ sẽ hăng say hơn, nhiệt huyết hơn, ấn tượng hơn".

Áo xanh thanh niên ‘phủ sóng’ sân Đồng Tháp giải TNSV THACO cup 2026- Ảnh 5.

Trường ĐH Đồng Tháp (áo xanh) 3-0 Trường ĐH Tây Đô

ẢNH: DUY TÂN

Áo xanh thanh niên ‘phủ sóng’ sân Đồng Tháp giải TNSV THACO cup 2026- Ảnh 6.

Tiếng cổ vũ, trống, kèn làm bùng nổ khán đài

ẢNH: DUY TÂN

Bí thư Đoàn Trường ĐH Đồng Tháp cho biết thêm, nhà trường luôn truyền tải thông điệp "Chơi đẹp – Thắng đẹp – Cổ vũ đẹp" tại giải bóng đá TNSV. Những bạn sinh viên không chỉ cổ vũ cho đội nhà mà còn cho cả đội khách để thể hiện tinh thần fairplay, văn minh, hào hiệp của ngôi trường trên đất sen hồng.

Với sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, các tuyển thủ Đồng Tháp đã có một tinh thần thoải mái, tự tin. Ngay từ khi nhập cuộc, đội đã chơi ép sân Trường ĐH Tây Đô và có pha ghi bàn sớm vào phút 17. Thừa thắng xông lên, đội càng chơi càng hay và tiếp tục ghi thêm 2 bàn ấn định tỷ số 3-0 vào các phút 36, 54 của trận đấu. Với kết quả này, Trường ĐH Đồng Tháp đã giành quyền vào chơi trận chung kết vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026.

Áo xanh thanh niên ‘phủ sóng’ sân Đồng Tháp giải TNSV THACO cup 2026- Ảnh 7.

 

Tin liên quan

Cầu thủ 1,85 m ghi bàn thắng quý hơn vàng cho Trường ĐH Đồng Tháp tại TNSV THACO cup 2026

Cầu thủ 1,85 m ghi bàn thắng quý hơn vàng cho Trường ĐH Đồng Tháp tại TNSV THACO cup 2026

Sau nhiều trận hòa, bàn thắng ở phút 71 của Huỳnh Ngọc Luân đã giúp Trường ĐH Đồng Tháp giải tỏa 'cơn khát' bàn thắng trên sân nhà tại vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026.

Khám phá thêm chủ đề

TNSV THACO CUP 2026 giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam Cúp THACO Báo Thanh Niên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận