Áo xanh thanh niên ‘phủ sóng’ sân Đồng Tháp giải TNSV THACO cup 2026

Ngày 19.1, Trường ĐH Đồng Tháp đối đầu Trường ĐH Tây Đô ở lượt trận cuối nhóm A, vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Sau 2 lượt trận trước, Trường ĐH Đồng Tháp đang dẫn đầu nhóm đấu này với 4 điểm (hiệu số +1). Theo sau đó là Trường ĐH Tây Đô 2 điểm (hiệu số 0), Trường ĐH Nam Cần Thơ 2 điểm (hiệu số 0), Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 1 điểm (hiệu số -1).

Với kết quả này, quyền tự quyết đang nằm trong tay đội bóng của vùng đất sen hồng. Một chiến thắng sẽ đưa Trường ĐH Đồng Tháp vào chơi trận chung kết vòng loại Tây Nam bộ, biến mọi nỗ lực của các đội bóng còn lại trở nên vô nghĩa.

PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, cùng các đại biểu, khách quý, đến cổ vũ trận đấu Trường ĐH Đồng Tháp - Trường ĐH Tây Đô tại TNSV THACO cup 2026 ẢNH: DUY TÂN

Sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp mặc áo Đoàn thanh niên đến tiếp lửa cho trận đấu ẢNH: DUY TÂN

Tuy nhiên, nếu không xảy ra kết cục trên, cơ hội vẫn sẽ chia đều cho 3 đội là Trường ĐH Đồng Tháp, Trường ĐH Tây Đô và Trường ĐH Nam Cần Thơ (trong trường hợp Trường ĐH Nam Cần Thơ thắng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long ở trận đấu lúc 15 giờ). Các đội sẽ tính tới các hiệu số phụ để xác định chủ nhân của tấm vé đi tiếp. Hẳn nhiên, Trường ĐH Đồng Tháp không hề muốn các đội bóng khác chớp cơ hội của mình ngay trên sân nhà.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, các tuyển thủ đất sen hồng đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ các thầy cô trong trường. Đặc biệt, sự có mặt của PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, cùng nhiều vị đại biểu, khách quý đã mang đến cho cả đội nguồn động viên tinh thần rất lớn và ý nghĩa.

Không khí vui vẻ trên khán đài ẢNH: DUY TÂN

Đội bóng nào cũng được cổ vũ nồng nhiệt ẢNH: DUY TÂN

Bên cạnh đó, hàng ngàn CVĐ đã kéo đến sân để tiếp lửa cho trận đấu với rất nhiều trống, kèn. Tất cả mọi người mang đến một nguồn năng lượng mạnh mẽ, sôi nổi, ai cũng sẵn sàng reo hò cùng những pha bóng hay. Rất thú vị khi thay vì mặc áo thể thao, nhiều sinh viên đã mặc áo Đoàn thanh niên, tạo nên một sắc xanh đẹp mắt trên các khán đài.

Anh Nguyễn Trí Túc, Bí thư Đoàn Trường ĐH Đồng Tháp, cho biết trước trận đấu này, nhà trường đã vận động sinh viên đi cổ vũ, khuyến khích các bạn mặc áo Đoàn thanh niên để tạo điểm nhấn về màu sắc, đặc biệt là tạo một không khí bùng nổ trên khán đài. Anh lý giải: "Áo thanh niên tượng trưng cho sự tươi mới, xung kích, tươi vui của tuổi trẻ. Chúng tôi nghĩ rằng mặc áo này vào thì sinh viên sẽ có khí thế cổ vũ sẽ hăng say hơn, nhiệt huyết hơn, ấn tượng hơn".

Trường ĐH Đồng Tháp (áo xanh) 3-0 Trường ĐH Tây Đô ẢNH: DUY TÂN

Tiếng cổ vũ, trống, kèn làm bùng nổ khán đài ẢNH: DUY TÂN

Bí thư Đoàn Trường ĐH Đồng Tháp cho biết thêm, nhà trường luôn truyền tải thông điệp "Chơi đẹp – Thắng đẹp – Cổ vũ đẹp" tại giải bóng đá TNSV. Những bạn sinh viên không chỉ cổ vũ cho đội nhà mà còn cho cả đội khách để thể hiện tinh thần fairplay, văn minh, hào hiệp của ngôi trường trên đất sen hồng.

Với sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, các tuyển thủ Đồng Tháp đã có một tinh thần thoải mái, tự tin. Ngay từ khi nhập cuộc, đội đã chơi ép sân Trường ĐH Tây Đô và có pha ghi bàn sớm vào phút 17. Thừa thắng xông lên, đội càng chơi càng hay và tiếp tục ghi thêm 2 bàn ấn định tỷ số 3-0 vào các phút 36, 54 của trận đấu. Với kết quả này, Trường ĐH Đồng Tháp đã giành quyền vào chơi trận chung kết vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026.