Cầu thủ hạnh phúc nhất vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026

Một trong số đó là câu chuyện dễ thương của chàng tuyển thủ Trần Văn Khánh (số 3) của Trường ĐH Đồng Tháp và "người thương" Tô Thị Thúy Vy tại vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026). Mỗi lần chàng trai mặc áo số 3 ra sân, Vy đều theo dõi chăm chú đến hết trận đấu.

Thúy Vy đồng hành cùng Khánh đến cuối mỗi trận đấu tại TNSV THACO cup 2026 ẢNH: DUY TÂN

Vy và Khánh có tình cảm với nhau từ hồi học cấp 3. Tâm đầu ý hợp nên cả 2 cố gắng học tập, rồi cùng thi vào Trường ĐH Đồng Tháp. Vy đang học năm 3 ngành giáo dục mầm non, còn Khánh học kế toán.

Hai bạn trẻ thương nhau nên thương cả sở thích của nhau. Khánh đi đá bóng ở đâu Vy cũng muốn theo cổ vũ để tiếp lửa tinh thần. Người yêu của Khánh có má lúm đồng tiền, khuôn mặt xinh xắn, ăn nói trôi chảy. Vì vậy, Khánh còn được mọi người "tuyên dương" cho danh hiệu vui là... chàng trai hạnh phúc nhất trong đội.

Thúy Vy (trái) cùng người bạn đến xem trận đấu của Trường ĐH Đồng Tháp ẢNH: DUY TÂN

Hồi năm 2025, TNSV tổ chức trên SVĐ Cần Thơ, dù cách trở nhưng Vy cũng đã đi qua cổ vũ cho Trường ĐH Đồng Tháp và cho người thương không thiếu trận nào. Năm nay, giải tổ chức trên sân nhà, Vy tiếp tục có mặt trên hàng ghế khán giả dõi theo từng pha bóng, từng nhịp chạy của Khánh.

"Từ niềm đam mê bóng đá của Khánh, em cũng dần yêu thích môn thể thao này. Em mong Khánh thi đấu tốt, hết mình vì màu cờ sắc áo. Và đội Trường ĐH Đồng Tháp sẽ có một kết quả tốt vì thời gian qua mọi người đã rất cố gắng tập luyện. Mỗi lần Khánh ra sân em rất tự hào, nhưng cũng có phần hồi hộp, nên mỗi trận đấu đều là một kỷ niệm khó quên", Vy chia sẻ.

Khánh luôn nỗ lực hết mình mỗi khi được trao cơ hội ra sân ẢNH: DUY TÂN

Còn đối với Khánh, sự có mặt của Vy trên khán đài là một nguồn động lực vô cùng đặc biệt. Chàng trai này nhiều lần hướng ánh mắt về phía Vy ngồi xem để tiếp thêm năng lượng. "Em luôn cố gắng thi đấu hết mình, vì thầy HLV và vì đồng đội. Đặc biệt là vì người yêu đã dành rất nhiều thời gian để lúc nào cũng có mặt trên khán đài ủng hộ em", Khánh bày tỏ.

Vì ý nghĩa đó mà đôi chân của Khánh dường như "không biết mệt mỏi" những khi được trao cơ hội ra sân. Chàng trai mặc áo số 3 đã thi đấu xông xáo, bền bỉ và đầy quyết liệt; góp công không nhỏ giúp Trường ĐH Đồng Tháp giành những chiến thắng quan trọng trước Trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Trường ĐH Tây Đô ở vòng bảng để vào chơi trận chung kết vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026.