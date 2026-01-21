Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Trường ĐH Đồng Tháp khai trương Trung tâm đào tạo tiếng Trung và khảo thí HSK ĐBSCL

Thanh Duy
Thanh Duy
21/01/2026 13:45 GMT+7

Việc đặt trụ sở Trung tâm đào tạo tiếng Trung và khảo thí HSK ĐBSCL tại Trường ĐH Đồng Tháp có nhiều ý nghĩa trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, học viên, người lao động được tiếp cận chương trình tiếng Trung chính thống, chuẩn quốc tế.

Thể hiện sứ mệnh giáo dục – đào tạo của Trường ĐH Đồng Tháp

Ngày 21.1, Trường ĐH Đồng Tháp và Công ty TNHH Phát triển giáo dục Hán ngữ quốc tế ký kết hợp tác, khai trương Trung tâm đào tạo tiếng Trung và khảo thí HSK ĐBSCL nằm trong khuôn viên trường.

Sự kiện này đánh dấu sự hợp tác chính thức giữa ngôi trường đại học xứ sen hồng với Hệ thống tiếng Trung CTI HSK Việt Nam (đơn vị độc quyền sở hữu kỳ thi HSK trên toàn thế giới), mở ra cơ hội để sinh viên, học viên và người lao động trong khu vực được tiếp cận chương trình đào tạo, tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Trung theo chuẩn quốc tế.

Trường ĐH Đồng Tháp khai trương Trung tâm đào tạo tiếng Trung và Khảo thí HSK ĐBSCL - Ảnh 1.

PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp (phải) và ông Trần Anh Chung, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Giáo dục Hán ngữ Quốc tế, đại diện hai bên ký kết hợp tác

ẢNH: THANH DUY

Tham dự lễ ký kết, phía Trường ĐH Đồng Tháp có TS Trương Tấn Đạt, Bí thư Đảng ủy; PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng; Thạc sĩ Cao Dao Thép, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó hiệu trưởng; PGS-TS Hồ Sỹ Thắng, Phó hiệu trưởng; TS Nguyễn Quốc Vũ, Phó hiệu trưởng; cùng lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm của trường…

Đại diện đối tác có ông Trần Anh Chung, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển giáo dục Hán ngữ Quốc tế; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Khoa tiếng Trung, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, thành viên Hội đồng chuyên môn CTI HSK Việt Nam…

Tại lễ ký kết, ông Trần Anh Chung, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển giáo dục Hán ngữ quốc tế, trong bối cảnh hội nhập, việc sở hữu chứng chỉ HSK đã trở thành yêu cầu tất yếu để sinh viên và người lao động mở rộng cơ hội nghề nghiệp với tiếng Trung Quốc. Thông qua việc ký kết hợp tác với Trường ĐH Đồng Tháp, người dân địa phương và các tỉnh lân cận vùng ĐBSCL đã có thể tiếp cận chương trình đào tạo và khảo thí tiếng Trung chuẩn quốc tế, không còn phải mất thời gian đi đến các trung tâm nằm ngoài khu vực nữa.

Trường ĐH Đồng Tháp khai trương Trung tâm đào tạo tiếng Trung và Khảo thí HSK ĐBSCL - Ảnh 2.

Ban giám hiệu Trường ĐH Đồng Tháp tham dự lễ ký kết cùng các đối tác

ẢNH: THANH DUY

Điều này có ý nghĩa đối với sứ mệnh giáo dục – đào tạo của Trường ĐH Đồng Tháp, đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời đại mới. "Chúng tôi cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà trường, hỗ trợ tối đa về chuyên môn và công nghệ để trung tâm vận hành hiệu quả, trở thành địa chỉ tin cậy, uy tín hàng đầu về đào tạo tiếng Trung tại khu vực ĐBSCL", ông Trần Anh Chung nói.

"Tôn trọng quy chuẩn, tuân thủ quy trình, đồng hành trách nhiệm"

Theo đó, Trung tâm đào tạo tiếng Trung và khảo thí HSK ĐBSCL tại Trường ĐH Đồng Tháp định hướng đào tạo tiếng Trung theo chuẩn HSK 3.0 quốc tế, giúp học viên phát triển toàn diện cả nghe – nói – đọc – viết và sẵn sàng tham gia các kỳ thi năng lực tiếng Trung. Giáo trình giảng dạy sẽ thường xuyên cập nhật mới, phù hợp đa dạng đối tượng, không chỉ học để thi mà học để ứng dụng.

Trường ĐH Đồng Tháp khai trương Trung tâm đào tạo tiếng Trung và Khảo thí HSK ĐBSCL - Ảnh 3.

Các đại biểu cắt băng khánh thành khai trương Trung tâm đào tạo tiếng Trung và khảo thí HSK ĐBSCL

Trường ĐH Đồng Tháp khai trương Trung tâm đào tạo tiếng Trung và Khảo thí HSK ĐBSCL - Ảnh 4.

Trung tâm đào tạo tiếng Trung và khảo thí HSK ĐBSCL trong khuôn viên Trường ĐH Đồng Tháp

ẢNH: THANH DUY

Trong suốt quá trình đào tạo, học viên sẽ được trực tiếp giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên, chuyên gia ngành ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, đảm bảo chất lượng đầu ra. Đặc biệt, học viên sẽ được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực, như: được hỗ trợ ghi danh 1 suất thi HSK/HSKK trên cả nước; được cấp thư giới thiệu từ điểm thi HSK; được cấp Thư giới thiệu của PGS, chuyên gia từ Trung tâm CTI HSK. Bên cạnh đó còn có cơ hội tư vấn và nhận học bổng, cơ hội tham gia các chương trình trại đông, trại hè, học kỳ quốc tế, 1+3 tại các trường hàng đầu Trung Quốc.

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS –TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, cho rằng trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhu cầu học và sử dụng tiếng Trung ngày càng gia tăng. Vì vậy, Trường ĐH Đồng Tháp luôn xác định việc nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ nói chung và tiếng Trung nói riêng, và xem đây là định hướng quan trọng, mang tính thực chất, lâu dài.

Trường ĐH Đồng Tháp khai trương Trung tâm đào tạo tiếng Trung và Khảo thí HSK ĐBSCL - Ảnh 5.

PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, phát biểu tại lễ ký kết hợp tác

ẢNH: THANH DUY

Từ định hướng đó, nhà trường đánh giá cao việc phối hợp triển khai Trung tâm đào tạo tiếng Trung và khảo thí HSK ĐBSCL (thuộc Hệ thống tiếng Trung CTI HSK Việt Nam) đặt tại Trường ĐH Đồng Tháp. Bởi đây là bước đi phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người học về môi trường học tập, cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy với sự tham gia của đội ngũ giảng viên nhà trường.

"Với tinh thần cầu thị và hợp tác, Trường ĐH Đồng Tháp cam kết phối hợp chặt chẽ với Hệ thống tiếng Trung CTI HSK Việt Nam trên cơ sở tôn trọng quy chuẩn, tuân thủ quy trình, đồng hành trách nhiệm, hướng đến các mục tiêu: nâng cao hiệu quả đào tạo tiếng Trung theo lộ trình rõ ràng; tạo điều kiện để người học tự tin tham gia các kỳ thi năng lực; mở rộng cơ hội học tập, việc làm và hội nhập quốc tế cho người học trong khu vực ĐBSCL", PSG-TS Hồ Văn Thống khẳng định.

