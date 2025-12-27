Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Sinh viên ngành sư phạm tiếng Trung có việc làm đạt mức ấn tượng

Hà Ánh
Hà Ánh
27/12/2025 17:04 GMT+7

Sinh viên ngành sư phạm tiếng Trung Quốc tốt nghiệp có việc làm đạt mức ấn tượng. Tỷ lệ này được ghi nhận tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM giai đoạn 2019-2023.

Sinh viên ngành sư phạm tiếng Trung có việc làm đạt mức ấn tượng - Ảnh 1.

GS-TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, phát biểu tại hội thảo

ảnh: T.P

Thông tin được chia sẻ trong hội thảo khoa học quốc gia "Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Trung" do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM phối hợp với Phân hội giảng dạy và nghiên cứu tiếng Trung Quốc (Hội Ngôn ngữ học Việt Nam) tổ chức hôm nay (27.12).

Hội thảo thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng nghiên cứu các trường ĐH, học viện và viện nghiên cứu uy tín. Các nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, kiểm tra đánh giá và thực trạng dạy học tiếng Trung; trí tuệ nhân tạo và đổi mới trong giảng dạy tiếng Trung, thụ đắc và phân tích lỗi sai tiếng Trung.

Phát biểu tại hội thảo, GS-TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nhận định: "Việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập tiếng Trung đang đứng trước nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức mới. Khi các vấn đề nhu cầu, phong cách học tập, hạn chế về khả năng tiếp nhận và ưu thế học tổng hợp cũng như bối cảnh số, lớp học đảo ngược đang được triển khai mạnh mẽ, đòi hỏi giới nghiên cứu và đội ngũ giảng viên cần không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy hiện đại, tăng cường nghiên cứu liên ngành, làm chủ công nghệ giáo dục".

Do đó, theo GS Sơn, bên cạnh hoạt động này, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã và sẽ triển khai các chương trình bồi dưỡng, tập huấn khác có liên quan đến ứng dụng công nghệ - phần mềm, ứng dụng AI và robot trong việc nghiên cứu và giảng dạy tiếng Trung. Tất cả hướng đến mục tiêu tạo động lực thúc đẩy sự phát triển chuyên nghiệp và bền vững của ngành tiếng Trung tại Việt Nam và đào tạo tiếng Trung nói riêng.

Tại hội thảo, tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Vân, Trưởng khoa Tiếng Trung Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, công bố bản quy hoạch chiến lược toàn diện nhằm nâng tầm ngành sư phạm tiếng Trung Quốc. Theo đó, thiết lập cơ chế tiếp nhận ý kiến từ nhà tuyển dụng và cựu sinh viên một cách chuyên nghiệp, từ đó điều chỉnh chương trình đào tạo sát với thực tế, điển hình như việc tích hợp kỹ năng thiết kế học liệu số hóa vào chương trình giảng dạy.

Bên cạnh đó là tối ưu hóa cơ cấu đội ngũ giảng viên và hệ thống khuyến khích nghiên cứu khoa học, phấn đấu nâng tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ lên 65% vào năm 2026, đồng thời tối ưu hóa tỷ lệ tương tác giảng viên/sinh viên. Song song đó là việc thiết lập quỹ hỗ trợ và khen thưởng cho các công bố quốc tế (SSCI/SCI) nhằm khẳng định uy tín học thuật của đơn vị trên trường quốc tế.

Đặc biệt là tăng cường giáo dục thực tiễn và hỗ trợ việc làm sinh viên. Cụ thể, đẩy mạnh mức độ tham gia hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên, đồng thời thu hẹp khoảng cách về tỷ lệ việc làm giữa ngành sư phạm tiếng Trung Quốc và ngành ngôn ngữ Trung Quốc nhằm đảm bảo cơ hội phát triển công bằng cho người học.

"Theo báo cáo ghi nhận tỷ lệ sinh viên ngành sư phạm tiếng Trung Quốc tốt nghiệp có việc làm đạt mức ấn tượng 96% (giai đoạn 2019-2023)", Trưởng khoa Tiếng Trung Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho hay.

