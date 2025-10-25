Sinh viên hùng biện về AI, con người trong kỷ nguyên số bằng tiếng Trung

Sân chơi học thuật của sinh viên yêu thích tiếng Trung

Sáng nay 25.10, vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Trung mở rộng lần thứ 4 dành cho sinh viên các trường ĐH khu vực miền Nam đã đã diễn ra tại Trường ĐH Kinh tế- Tài chính TP.HCM (UEF).

Lãnh sự quán Trung Quốc và lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM tại vòng chung kết cuộc thi ẢNH: MỸ QUYÊN

Phát biểu khai mạc chương trình, tiến sĩ Nhan Cẩm Trí, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế- Tài chính TP.HCM, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết cuộc thi hùng biện tiếng Trung mở rộng là một hoạt động học thuật thường niên có ý nghĩa sâu sắc, góp phần tạo ra sân chơi trí tuệ, lành mạnh và sáng tạo dành cho sinh viên yêu thích ngôn ngữ Trung Quốc từ các trường ĐH khu vực miền Nam.

“Đây không chỉ là nơi để sinh viên thể hiện tài năng ngôn ngữ, tư duy phản biện và bản lĩnh sân khấu, mà còn là cơ hội quý báu để giao lưu, học hỏi và lan tỏa tình yêu đối với văn hóa Trung Hoa”, tiến sĩ Trí chia sẻ.

Được biết, cuộc thi thu hút sự tham gia của sinh viên đến từ 14 trường ĐH khu vực miền Nam với hơn 100 thí sinh tranh tài ở vòng sơ khảo. 30 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn để tham gia chặng đua cuối cùng.

Tại vòng chung kết, các thí sinh đã thể hiện nhiều chủ đề hùng biện phong phú, thời sự và nhân văn, xoay quanh các vấn đề như trí tuệ nhân tạo (AI), con người trong kỷ nguyên số, tình hữu nghị Việt – Trung, văn hóa – giáo dục và khát vọng tuổi trẻ....

Theo ban giám khảo cuộc thi, các thí sinh đoạt giải được đánh giá cao không chỉ nhờ khả năng ngôn ngữ chuẩn xác, phát âm tự nhiên, mà còn bởi tư duy độc lập, lập luận chặt chẽ và phong thái tự tin. Nhiều phần thi đã để lại ấn tượng sâu sắc bởi cách các bạn trẻ kết hợp tri thức, cảm xúc và bản sắc cá nhân để lan tỏa thông điệp nhân văn.

Đội Nguyệt Loan Phương Gia (Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM) giành giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Trung ẢNH: VÂN ANH

Đội Qing Cai Feng Zhao, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM đoạt giải nhì ẢNH: VÂN ANH

Hai sinh viên nhóm Gaoxin (Trường ĐH Ngoại ngữ - Tinh học TP.HCM và Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM) đoạt giải ba ẢNH: VÂN ANH

Giải nhất thuộc về đội Nguyệt Loan Phương Gia, Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM. Hai đội đến từ Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM (Qing Cai Feng Zhao), sinh viên Ngô Thị Ngọc Bích (Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu) đồng giải nhì.

Đội Gaoxin (sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM và Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM), Trương Huỳnh Mai Uyên (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) cùng đoạt giải ba.

Các đội thi đến từ Trường ĐH Mở TP.HCM, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, Trường ĐH Hùng Vương và Trường ĐH Thủ Dầu Một cùng nhận giải khuyến khích.

Ngoại ngữ mở ra cơ hội

Có mặt tại sự kiện, bà Wang Xin Ran, Lãnh sự, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, khẳng định: “Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia láng giềng hữu nghị, có mối giao lưu nhân dân lâu đời, và cuộc thi hùng biện chính là một 'cửa sổ hữu ích' để thanh niên 2 nước hiểu biết lẫn nhau hơn thông qua ngôn ngữ, cầu nối của hòa bình, hợp tác và hiểu biết".

Bà Wang Xin Ran hy vọng sinh viên Việt Nam sẽ trân trọng cơ hội giao lưu này, cùng đóng góp sức trẻ và tri thức để thúc đẩy gắn kết giữa 2 dân tộc, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị Việt – Trung trong thời đại mới.

Bà Mao Zhao Xia, Lãnh sự, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, phát biểu

ẢNH: VÂN ANH

Cũng tại cuộc thi, bà Mao Zhao Xia, Lãnh sự, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, nhấn mạnh việc học ngôn ngữ chính là cách mở ra cánh cửa tri thức và cơ hội tương lai. “Tiếng Trung không chỉ là một ngôn ngữ, mà còn là chìa khóa mở ra một thế giới mới. Tôi hy vọng các em sẽ tiếp tục học tập chăm chỉ, để mở ra tương lai tươi sáng cho chính mình và góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị giữa hai quốc gia”, bà chia sẻ.

Tiến sĩ Nhan Cẩm Trí cho rằng trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, ngoại ngữ chính là hành trang quan trọng giúp người trẻ bước ra thế giới.

“Bất kỳ ngoại ngữ nào cũng là cầu nối mở ra tương lai. Dù công nghệ phát triển mạnh mẽ, chúng ta không thể chỉ cầm điện thoại để dịch mãi được. Hiện tại ngoại ngữ cũng là thứ cần thiết phải có, vì vậy mỗi người trẻ nên chuẩn bị cho mình ít nhất một ngoại ngữ, nhiều hơn thì càng tốt để tự tin hội nhập và khẳng định bản thân”, ông Trí nhận định.