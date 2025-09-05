Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Hơn 500 sinh viên của 21 trường đại học, cao đẳng tham gia hùng biện tiếng Trung

Lê Lâm
Lê Lâm
05/09/2025 19:46 GMT+7

Hơn 500 sinh viên của 21 trường đại học, cao đẳng khu vực phía nam tụ họp về Đồng Nai để tham gia cuộc thi chung kết hùng biện tiếng Trung năm 2025.

Chiều 5.9, Khoa Đông phương học và Phòng Quan hệ quốc tế (Trường ĐH Lạc Hồng) phối hợp tổ chức cuộc thi chung kết hùng biện tiếng Trung khu vực phía nam năm 2025.

Hơn 500 sinh viên của 21 trường đại học, cao đẳng tham gia hùng biện tiếng Trung- Ảnh 1.

Hơn 500 sinh viên đến từ 21 trường đại học, cao đẳng khu vực phía nam tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Trung

ẢNH: LÊ LÂM

Tham gia cuộc thi có 21 trường khu vực phía nam, gồm: ĐH Lạc Hồng (chủ nhà), ĐH Nha Trang, ĐH Đà Lạt, ĐH Phan Thiết, ĐH Công nghệ Miền Đông, CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi, ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Công nghệ TP.HCM, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Hoa Sen, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Hùng Vương, ĐH Ngoại ngữ & Tin học TP.HCM, ĐH Công nghệ Đồng Nai, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Văn Lang, ĐH Văn Hiến, Trường Việt Hoa Quang Chánh, ĐH Thủ Dầu Một và ĐH Mở TP.HCM (kinh phí tổ chức cuộc thi là hơn 300 triệu đồng do Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM tài trợ).

TS Đỗ Thị Lan Đài, Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Lạc Hồng, cho biết cuộc thi hùng biện tiếng Trung khu vực phía nam là một trong những hoạt động học thuật và văn hóa nổi bật, nhằm tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong khu vực. Đây là cơ hội quý báu để các bạn sinh viên phát triển tài năng, thể hiện sự sáng tạo và tinh thần học hỏi trong lĩnh vực ngôn ngữ Trung Quốc, tích lũy kiến thức kinh nghiệm cho nghề nghiệp tương lai của các em sau này.

Trao học bổng cho sinh viên ngôn ngữ Trung Quốc

Dịp này, Trường ĐH Lạc hồng cũng tổ chức trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của trường. Theo đó, có 36 sinh viên được trao học bổng với tổng số tiền hơn 750 triệu đồng.

Hơn 500 sinh viên của 21 trường đại học, cao đẳng tham gia hùng biện tiếng Trung- Ảnh 2.

Đại diện Tổng Lãnh sự quán Trung quốc tại TP.HCM (bên trái) trao nguồn lực tài trợ cho lãnh đạo Trường ĐH Lạc Hồng

ẢNH: LÊ LÂM

Theo Trường ĐH Lạc Hồng, trong những năm qua trường không ngừng mở rộng mối quan hệ giao lưu với các tổ chức cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhiều sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc của Khoa Đông phương học có hoàn cảnh gia đình khó khăn đã nhận được sự giúp đỡ tài trợ học bổng từ Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM và các doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tan Lingyan, đại diện Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, cho biết luôn coi trọng việc hỗ trợ các trường ĐH ở khu vực phía nam trong việc phát triển tốt chuyên ngành tiếng Trung, khuyến khích những sinh viên có tài đức thông qua việc học tiếng Trung để thực hiện ước mơ của mình. 

Học bổng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất mà còn là khích lệ về mặt tinh thần; mong các sinh viên được trao học bổng tiếp tục kiên trì bước tiếp, sớm ngày thành tài, báo đáp Tổ quốc, đồng thời trở thành những "đại sứ" trẻ thúc đẩy sự phát triển tình hữu nghị Trung - Việt.

Khám phá thêm chủ đề

Hùng biện Tiếng Trung Đại học lạc hồng học bổng Tổng lãnh sự quán Trung Quốc
