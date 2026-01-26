Hậu vệ có khả năng sút phạt thần sầu

H AI SIÊU PHẨM TỪ ĐÁ PHẠT

Ở trận ra quân gặp đội Trường CĐ Giao thông vận tải, khi thế trận đang bế tắc, Nguyễn Nhật Khôi (đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) bước lên thực hiện đá phạt từ khoảng cách rất xa cầu môn đối phương. Bóng rời chân Nhật Khôi, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung trước khi găm thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của khán giả trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Đến trận đấu quyết định gặp đội Trường ĐH Công thương TP.HCM tại sân Tao Đàn, kịch bản cũ lặp lại. Vẫn là một quả đá phạt từ cự ly tương tự, Nhật Khôi sút bóng bay vòng cung, đánh bại thủ môn đối phương để mở tỷ số trận đấu.

Hai bàn thắng, cùng một kịch bản, cùng một tác giả. Với Nhật Khôi, đó không phải là may mắn. Chàng sinh viên 19 tuổi chia sẻ đầy tự tin: "Việc đảm nhận nhiệm vụ đá phạt, em đã quen từ lúc học cấp 2 tới giờ rồi. Ở các đội mà em từng tham gia, HLV thường tin tưởng giao trọng trách này cho em. Đặc biệt là khi đá ở sân Tao Đàn, em rất quen thuộc vì đây là nơi em đã tập luyện rất nhiều từ hồi còn ở đội Năng khiếu Q.1 (cũ). Do đó, em có cảm giác tốt về không gian sân, đồng thời cảm giác bóng cũng khá tốt nên khả năng có bàn thắng từ đá phạt cao hơn".

Nguyễn Nhật Khôi đã có 2 bàn thắng từ các pha đá phạt ẢNH: NHẬT THỊNH

H ẬU PHƯƠNG TỪ KHÁN ĐÀI

Trên sân cỏ, Nhật Khôi là một hậu vệ bản lĩnh, lì lợm. Đằng sau mỗi bước chạy mạnh mẽ của anh luôn có sự dõi theo của những CĐV đặc biệt. Giữa không khí sôi động được tạo ra bởi các bạn sinh viên, hình ảnh bà Trương Dung (70 tuổi) cùng chồng lặng lẽ nhưng say mê dõi theo quả bóng, theo từng nhịp chân của Nhật Khôi là một hình ảnh đẹp và đầy ấm áp. Bà Dung tâm sự: "Gia đình thấy Khôi có năng khiếu và đam mê từ nhỏ, nên cũng ủng hộ cho cháu chơi bóng đá. Từ tiểu học đến trung học, giải nào Khôi thi đấu, chúng tôi cũng đi theo cổ vũ".

Với gia đình Nhật Khôi, bóng đá không chỉ là một môn thể thao mà còn là sợi dây gắn kết tình cảm giữa các thành viên. Sự ủng hộ của ông bà ngoại dành cho Nhật Khôi không khoảng cách địa lý nào có thể ngăn cản. Khôi xúc động nhớ lại: "Lúc em học cấp 3, có lần đá ở tận Hải Phòng, bà em cũng lặn lội ra tận nơi để động viên, cổ vũ. Một phần là do ông bà cũng yêu thích thể thao. Bên cạnh đó, ông bà dành tình cảm rất lớn cho em, nên luôn đi theo ủng hộ, động viên em trong mọi trận đấu".

Bà Trương Dung không giấu được xúc động khi chứng kiến không khí sôi nổi của giải TNSV: "Khôi tham gia các giải này cũng là đóng góp cho trường và cộng đồng. Chúng tôi thấy mừng và hãnh diện về cháu lắm. Ngày xưa, khi tôi còn là sinh viên không có điều kiện thế này. Giờ thấy phong trào sinh viên được nhà trường và xã hội quan tâm, chúng tôi rất phấn khởi". Bóng đá sinh viên mang lại sức khỏe và tinh thần để học tập tốt hơn - đó là điều mà gia đình Nhật Khôi luôn tâm niệm khi ủng hộ anh theo đuổi đam mê. Giờ đây, khi đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã chính thức giành vé vào vòng play-off (gặp đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM), giấc mơ tiến vào VCK đang gần hơn bao giờ hết. Khi được hỏi về kế hoạch sắp tới, bà Trương Dung chắc nịch: "Nếu lần này Khôi cùng đội giành vé đi Nha Trang, chúng tôi sẽ đi để tiếp thêm sức mạnh cho các cháu".