Trường ĐH Bách khoa TP.HCM toàn thắng ấn tượng: Sẵn sàng chinh phục vòng play-off

Chiều 22.1, trong khuôn khổ lượt trận cuối nhóm 9 vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 (TNSV THACO cup 2026), đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã có màn trình diễn ấn tượng để giành chiến thắng 3-1 trước Trường ĐH Công thương TP.HCM. Kết quả này giúp thầy trò HLV Nguyễn Văn Tuấn xây chắc ngôi đầu bảng sau khi đã có chiến thắng 2-0 ở trận ra quân trước Trường CĐ Giao thông vận tải.

Qua đó, đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM giành suất góp mặt ở vòng play-off của khu vực TP.HCM một cách đầy thuyết phục.

Xoay tua đội hình cho mục tiêu xa hơn

Dù tính chất trận đấu quan trọng, HLV Nguyễn Văn Tuấn đã gây bất ngờ khi thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Chia sẻ sau trận đấu, ông cho biết: "Nhìn chung ở trận đấu này, ban huấn luyện đã tạo điều kiện cho tất cả các bạn chưa được đá nhiều, dự bị được vào sân để cọ xát. Đây là cách chúng tôi giúp các em nâng tầm, tạo tiền đề cho trận đấu play-off sắp tới".

Đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Văn Tuấn - cựu danh thủ Cảng Sài Gòn ẢNH: NHẬT THỊNH

Đánh giá về lối chơi của các học trò sau những thử nghiệm nhân sự, vị thuyền trưởng của đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM bày tỏ sự hài lòng dù vẫn còn những điểm cần cải thiện: "Về tinh thần, chúng tôi rất hoan nghênh các cầu thủ nhưng cần phát huy hơn nữa. Về chuyên môn, những thay đổi về con người cũng ảnh hưởng đôi chút đến chiến thuật nhưng kết quả vẫn là khá tích cực".

Một trong những yếu tố làm nên sức mạnh của đội bóng áo xanh chính là sự gắn kết giữa nhà trường và cộng đồng cựu sinh viên, người hâm mộ. HLV Nguyễn Văn Tuấn xúc động chia sẻ: "Tôi rất may mắn được về làm công tác ở Trường ĐH Bách khoa. Với sự giúp đỡ của nhà trường, BKFC luôn luôn đồng hành cùng đội tuyển. Đó là một thế mạnh mà chúng tôi rất may mắn có được. Sự đoàn kết và ngọn lửa của BKFC luôn truyền lại cho các thế hệ sau tỏa sáng, tự tin hướng về phía trước".

Đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM có lực lượng đồng đều ẢNH: NHẬT THỊNH

Quyết tâm vượt qua vòng play-off

Phía trước đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM sẽ là vòng play-off cực kỳ khốc liệt để tranh tấm vé tham dự vòng chung kết toàn quốc tại Nha Trang. Đối diện với thử thách này, HLV trưởng Nguyễn Văn Tuấn khẳng định toàn đội sẽ bước vào trận đấu với một diện mạo mới và quyết tâm cao nhất.

"Khi đã vào tới vòng knock-out, 12 đội đều mạnh và có cơ hội ngang nhau. Trong đó, may mắn là yếu tố quan trọng. Nhưng muốn có may mắn, chúng tôi phải thể hiện tinh thần khát khao chiến thắng, phải có bản lĩnh và sự tự tin. Trận play-off sắp tới chúng tôi sẽ rõ ràng hơn, con người đầy đủ hơn và lúc đó sẽ có những chiến thuật mới để chuẩn bị cho trận gặp đối thủ sắp tới", ông Tuấn nhấn mạnh.

Đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM có thành tích 2 trận toàn thắng ở nhóm 9 ẢNH: NHẬT THỊNH

Với phong độ thăng hoa và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả nhân sự lẫn tinh thần, đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết tiếp hành trình ấn tượng của mình tại giải đấu năm nay.