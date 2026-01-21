Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO

Đôi giày vải của tiền đạo tài năng người Gié Triêng

Nghi Thạo
21/01/2026 05:00 GMT+7

Trên sân cỏ TNSV THACO cup 2026, chàng tân binh A Lâm Kỳ của đội bóng Trường ĐH Quy Nhơn đang viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về đam mê và sự giản dị.

A Lâm Kỳ sinh năm 2007, là người đồng bào Gié Triêng ở tỉnh Kon Tum cũ (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi). Hiện anh đang là sinh viên năm nhất khoa Giáo dục thể chất, Trường ĐH Quy Nhơn. Niềm đam mê bóng đá chính là nhịp cầu đưa Lâm Kỳ đến với ngôi trường này.

Chàng tiền đạo 19 tuổi tiết lộ: "Em đam mê thể thao và bóng đá nên đã chọn học giáo dục thể chất. Trước đó, em biết Trường ĐH Quy Nhơn có đội bóng mạnh và thường xuyên tham gia các giải đấu lớn, em thấy rất thích nên quyết tâm thi vào đây".

Ngay khi bước chân vào giảng đường, Lâm Kỳ đã không bỏ lỡ cơ hội tham gia buổi tuyển chọn đội bóng. Với năng khiếu và sự nỗ lực, anh đã được HLV trưởng Thái Bình Thuận điền tên vào danh sách đội hình chính thức tham dự TNSV THACO cup 2026 vòng loại khu vực TP.HCM.

Đôi giày vải của tiền đạo tài năng người Gié Triêng- Ảnh 1.

A Lâm Kỳ trong màu áo đội Trường ĐH Quy Nhơn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trên sân bóng, hình ảnh A Lâm Kỳ chạy miệt mài, thi đấu xông xáo để lại ấn tượng tốt trong lòng người hâm mộ. Đặc biệt hơn, trong khi đa số các cầu thủ khác trang bị những dòng giày bóng đá chuyên nghiệp, chàng trai người Gié Triêng vẫn trung thành với lựa chọn đơn giản của mình, đó là đôi giày ba ta vải có giá chỉ khoảng 100.000 đồng. Với Lâm Kỳ, giá trị của đôi giày đôi khi không nằm ở số tiền, mà là sự tự tin và cảm hứng mà nó mang lại, giống như cách các thầy và đàn anh của anh vẫn thường sử dụng.

Tiền đạo sinh năm 2007 chia sẻ đầy chân thành: "Thật ra, em cũng có một đôi giày chính hãng đó chứ, nhưng khi mang vào lại thấy không hợp chân, cứ nặng nề thế nào ấy. Em chọn đôi ba ta này, dù rẻ tiền nhưng lại rất nhẹ nhàng, giúp em có cảm giác bóng tốt nhất. Với em, quan trọng là mình cảm thấy thoải mái nhất để chơi bóng thôi".

Sự giản dị ngoài đời của A Lâm Kỳ đối lập hoàn toàn với sự sắc sảo trên sân bóng. Sau 3 trận vòng bảng, A Lâm Kỳ ghi được 2 bàn thắng quan trọng, góp công giúp đội Trường ĐH Quy Nhơn giành 9 điểm tuyệt đối để tiến vào vòng play-off vòng loại khu vực TP.HCM.

Đứng bên ngoài đường biên quan sát cậu học trò, HLV trưởng Thái Bình Thuận không giấu được niềm tự hào: "A Lâm Kỳ là một cầu thủ tài năng, và có thể nói là gương mặt tương lai của đội bóng nhà trường trong những năm tới. Dù lối chơi của em vẫn còn chút gì đó non nớt, chưa dày dạn kinh nghiệm, nhưng với một sinh viên năm nhất thì những gì Kỳ thể hiện là quá tốt rồi. Tôi tin tưởng những năm sau, khi được va chạm nhiều hơn, em sẽ càng chơi tốt hơn nữa".

Mục tiêu của A Lâm Kỳ hiện tại rất rõ ràng, đó là cùng toàn đội thi đấu hết mình ở vòng play-off để giành tấm vé đến Nha Trang (Khánh Hòa) dự vòng chung kết toàn quốc vào tháng 3 tới. Kỳ cho biết mỗi bàn thắng ghi được là một lời cảm ơn anh gửi đến gia đình, nhà trường cũng như toàn thể đội bóng vì đã trao cho anh cơ hội được hết mình với đam mê.

Tiền đạo người Gié Triêng bộc bạch: "TNSV VN có quy mô rất lớn và được tổ chức bài bản. Trước đây, em chưa từng nghĩ một sinh viên có thể tham dự giải đấu chuyên nghiệp như thế này. Chính vì thế, em và các đồng đội luôn đặt quyết tâm sẽ cống hiến hết mình trong từng trận đấu để góp mặt ở vòng chung kết. Trước mắt, đội Trường ĐH Quy Nhơn phải tập trung để vượt qua trận play-off đầy căng thẳng".

Đôi giày vải của tiền đạo tài năng người Gié Triêng- Ảnh 2.

 

