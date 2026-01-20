Lập công đầu cho ĐH Duy Tân, số 14 cảm ơn ban huấn luyện và người yêu

Chiều 20.1, bầu không khí tại sân vận động Quân Khu 5 (Đà Nẵng) tiếp tục "nóng" khi vòng loại Duyên hải miền Trung giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) bước vào lượt thi đấu thứ 2. Ở ngày thi đấu này, 2 đội bóng ĐH Huế và ĐH Duy Tân đã có trận ra sân thứ 2.



ĐH Duy Tân và ĐH Huế đã có màn so tài đầy kịch tính ẢNH: ĐÔNG NGHI

Trước khi bóng lăn, đội bóng ĐH Huế được đánh giá là một đối thủ nặng ký với bảng thành tích đáng nể: từng lên ngôi vô địch giải TNSV mùa đầu tiên và là quán quân của nhiều giải đấu lớn khác. Tuy nhiên, ĐH Duy Tân đã nhập cuộc với lối chơi vô cùng chắc chắn và đầy kỷ luật.

Bước vào hiệp 2, từ một pha dàn xếp phạt góc sắc sảo, Huỳnh Văn Hiệp (số 14) đã chọn vị trí thông minh và thực hiện cú đánh đầu kỹ thuật, đưa bóng vào lưới đối phương trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ ĐH Huế. Đây không chỉ là bàn thắng ấn định tỷ số 1 – 0 mà còn là pha lập công đầu tiên của đội ĐH Duy Tân tại giải đấu năm nay. Suốt cả trận, Hiệp không chỉ ghi bàn mà còn là linh hồn trong lối chơi của đội với sự năng nổ và nhiệt huyết đáng kinh ngạc.

Cầu thủ số 14 Huỳnh Văn Hiệp đã chơi rất tốt ở trận đấu này ẢNH: ĐÔNG NGHI

Sau trận đấu, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Vũ của đội ĐH Duy Tân đã không tiếc lời khen ngợi học trò: "Trận đấu hôm nay rất căng thẳng, các học trò đã chơi hết mình. Trong đó cầu thủ Văn Hiệp là cầu thủ rất nhiệt huyết, chơi năng nổ cả trận, thành quả ghi được bàn thắng này rất xứng đáng với Hiệp".

Đối với Huỳnh Văn Hiệp, giải đấu lần này mang lại những cảm xúc vô cùng đặc biệt. Đây là lần đầu tiên anh tham gia sân chơi TNSV THACO cup ở thể thức sân 11 người. "Em thấy giải tổ chức rất quy mô. Cảm xúc lúc ghi bàn thật khó tả, đây là bàn thắng đầu tiên của đội, em cảm thấy rất vui vì đã giúp đội có cơ hội để đi tiếp", Hiệp chia sẻ sau trận đấu.

Với sự khởi đầu thuận lợi này, chàng tiền đạo số 14 đặt kỳ vọng lớn rằng ĐH Duy Tân sẽ tiếp tục duy trì phong độ để giành một suất tiến thẳng vào vòng chung kết.

Khoảnh khắc Huỳnh Văn Hiệp và các đồng đội ăn mừng sau bàn thắng ẢNH: ĐÔNG NGHI

Bên cạnh tài năng và nỗ lực cá nhân, động lực giúp Văn Hiệp tỏa sáng chính là sự ủng hộ từ ban huấn luyện, đồng đội và một người hâm mộ vô cùng đặc biệt. Ngay sau trận đấu, Hiệp đã gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã luôn sát cánh bên mình, đặc biệt là bạn gái của anh, người đã ngồi trên khán đài tiếp lửa suốt 90 phút.

Bạn gái Trương Thị Cẩm Na là người luôn đồng hành cùng Hiệp trong những giải đấu ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đó là Trương Thị Cẩm Na (20 tuổi), người đã luôn đồng hành cùng Hiệp qua rất nhiều giải đấu khác nhau. Chứng kiến khoảnh khắc bạn trai lập công, Cẩm Na không giấu nổi sự xúc động: "Cảm xúc của em rất vui và hạnh phúc. Hiệp đã ghi bàn thắng rất đẹp và trọn vẹn để ĐH Duy Tân có thêm điểm". Có mặt ở sân để cổ vũ cho bạn trai, Na chỉ mong bạn trai "thi đấu tốt và không bị chấn thương".



