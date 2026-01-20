Trên thực tế, đội bóng ĐH Duy Tân đã chơi không tồi trước đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn là đương kim á quân Trường ĐH TDTT Đà Nẵng ở lượt đấu trước. Lối chơi thận trọng, kỷ luật, biết người biết ta đã giúp các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Vũ đứng vững hơn 2/3 thời gian thi đấu.

Trước đối thủ mạnh hơn, ĐH Duy Tân duy trì đội hình chơi thấp, các vị trí sẵn sàng hỗ trợ, bọc lót cho nhau cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Chính lối chơi rất khoa học này đã giúp ĐH Duy Tân hạn chế tối đa các tình huống triển khai tấn công của đối phương.

Các cầu thủ đội bóng ĐH Duy Tân (áo đỏ) trong trận gặp Trường ĐH TDTT Đà Nẵng vào chiều 18.1 vừa qua ẢNH: ĐÔNG NGHI

Không những vậy, có nhiều thời điểm, đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Vũ còn thể hiện được những mảng miếng tấn công khá mạch lạc, với sự cơ động của 2 cầu thủ chạy cánh Văn Hiệp, Xuân Việt. Ở giữa sân, đội trưởng Quốc Tường chơi rất chững chạc trong vai trò giữ nhịp.

Trước ứng viên nặng ký ĐH Huế, ĐH Duy Tân chắc chắn cũng sẽ áp dụng lối chơi tương tự như khi đối đầu với Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. Đây chắc chắn sẽ là bài toán khó giải với đội bóng đến từ cố đô Huế.

Ở trận ra quân, dù chiếm ưu thế vượt trội nhưng trước lối chơi phòng ngự dày đặc của đội bóng Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng, các học trò của HLV Nguyễn Long Hải gần như bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Chỉ đến khi đối phương xuống sức, chơi mất tập trung, ĐH Huế mới tìm được bàn thắng để giành chiến thắng tối thiểu.

Cựu vương ĐH Huế (áo vàng) dù được đánh giá là nhỉnh hơn về mọi mặt nhưng phải chật vật để giành chiến thắng 1-0 trước Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng ẢNH: ĐÔNG NGHI

Trong trận đấu vào lúc 13 giờ 30 chiều nay 20.1, ĐH Duy Tân chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ nên bài toán khó đối với HLV Nguyễn Long Hải và các học trò là phải tìm cách "khoan phá" bê tông để duy trì cuộc đua song mã với Trường ĐH TDTT Đà Nẵng trong việc giành chiếc vé vào chơi tại VCK.