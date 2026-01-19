Đến sân sớm cổ vũ bạn trai đá bóng, cô gái chỉ mong không chấn thương

Tình yêu từ khán đài đến sân cỏ

Chiều qua 18.1, khi SVĐ Quân khu 5 còn chưa kịp nóng bởi những pha tranh chấp trên sân giữa 2 đội bóng Trường ĐH Thể dục thể thao (TDTT) và ĐH Duy Tân trong khuôn khổ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2026) vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung, thì trên khán đài, có những nhịp tim đã đập nhanh hơn từ những người đến rất sớm.

Cẩm Na (bên trái) có mặt trên khán đài sân Quân khu 5 từ rất sớm để cổ vũ bạn trai ra sân thi đấu ẢNH: PHƯƠNG DOANH

Lúc 12 giờ 30 ngày 18.1, Trần Thị Cẩm Na, sinh viên ĐH Duy Tân, đã có mặt trên khán đài. Cô ngồi đó, lặng lẽ nhìn xuống sân, nơi bạn trai Văn Hiệp (cầu thủ mang áo số 14) đang khởi động.

Cẩm Na kể, trên đường di chuyển quãng đường 15 km từ nhà đến SVĐ, cô rất hồi hộp, lo lắng và cả tự hào khi bạn trai khoác áo đội bóng nhà trường ra sân ở vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung.

“Em đến sớm, động viên bạn trai tập trung khởi động thật kỹ để giảm chấn thương", Cẩm Na nói.

Hồi hộp, lo lắng và tự hào là cảm xúc quen thuộc của cổ động viên từ khán đài ẢNH: KIỀU TRINH

Cẩm Na chia sẻ, được thấy người thương khoác áo đội bóng nhà trường, cô vừa vui nhưng cũng lo lắng nhiều điều. Lo bởi những va chạm, chấn thương trong bóng đá có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng trên hết, là niềm vui khi thấy người mình thương được bước ra sân chơi lớn toàn quốc.

Theo lời Cẩm Na, hơn 3 năm rưỡi yêu nhau, từ những ngày còn là học sinh cấp 3, bóng đá đã trở thành sợi dây bền bỉ gắn kết cặp đôi Na và Hiệp.





Giữa khán đài đông người, vẫn có những cảm xúc rất riêng dành cho một cầu thủ

Những buổi đi xem trận bóng đá phong trào ngày nào, giờ được thay bằng khoảnh khắc Na đứng giữa khán đài đông người, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc người thương trong màu áo thi đấu.

“Khi bạn ra sân, em thấy bạn rất ngầu. Chỉ mong bạn thi đấu hết mình. Thắng hay thua không quan trọng”, Cẩm Na nói.

Không chỉ có tình yêu đôi lứa, khán đài SVĐ Quân khu 5 chiều qua còn là nơi gửi gắm niềm tin của bạn bè, của sinh viên nhiều trường đại học.

Nguyễn Thị Thanh Hoa, sinh viên Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, hòa vào dòng người đến sân để cổ vũ cho đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. “Hồi hộp lắm. Mong đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng thi đấu tốt và đi sâu ở giải này”, Hoa chia sẻ.



Thanh Hoa (bên trái) chăm chú theo dõi, cổ vũ cho đội bóng Trường ĐH TDTT Đà Nẵng ẢNH: ANH THƯ

Kết thúc trận mở màn vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung giải TNSV THACO Cup 2026, đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng (đương kim á quân mùa giải năm 2025) đã giành chiến thắng 2 - 0 trước đội ĐH Duy Tân.

Ban tổ chức vinh dự nhận được sự quan tâm đồng hành của nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong việc tổ chức vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung, gồm: Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 3, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, Bệnh viện 199.













