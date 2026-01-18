Cảm xúc chiến thắng vỡ òa trên sân Quân khu 5: Tình mẫu tử lay động sân cỏ

Cha xin nghỉ làm 1 ngày, vượt 100 km cổ vũ con trai

Chiều 18.1, trận mở màn vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO giữa Trường ĐH Thể dục Thể thao (TDTT) Đà Nẵng và ĐH Duy Tân diễn ra đúng với tính chất của một cuộc đấu “không được phép sai lầm”. Hai đội nhập cuộc thận trọng, chắc chắn, tranh chấp quyết liệt ở từng mét cỏ. Trong thế trận chặt chẽ ấy, bản lĩnh và sự "già rơ" của đội đương kim á quân đã lên tiếng đúng lúc.

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng ghi 2 bàn vào lưới của đội ĐH Duy Tân vào hiệp 2 của trận đấu ẢNH: ĐÔNG NGHI

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng giành chiến thắng 2-0, qua đó tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Nhưng có lẽ, điều khiến nhiều người nhớ nhất ở trận đấu này không ở kết quả mà đó là những khoảnh khắc rất đời, sự gắn kết yêu thương gia đình ngay trên sân cỏ.

Trên khán đài, không khí cũng nóng bỏng chẳng kém gì dưới sân cỏ. Ông Nguyễn Văn Phú (trú TP.Huế) lặng lẽ ngồi theo dõi từng pha bóng của con trai mình là tiền đạo Nguyễn Văn Chiến (số 9, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng).

Ông Nguyễn Văn Phú vượt chặng đường hơn 100 km vào TP.Đà Nẵng để cổ vũ con trai ra sân ẢNH: PHƯƠNG DOANH

Hôm nay ông Phú đã xin nghỉ việc một hôm, vượt quãng đường hơn 100 km từ TP.Huế vào TP.Đà Nẵng chỉ với một mong muốn giản dị là được tận mắt nhìn thấy con trai ra sân trong trận mở màn của giải đấu lớn.

Tiền đạo Nguyễn Văn Chiến là mũi nhọn luôn sẵn sàng bùng nổ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Phút 68, từ một tình huống tận dụng cơ hội rất tốt, Nguyễn Văn Chiến dứt điểm gọn gàng, ghi bàn thắng mở tỷ số cho Trường ĐH TDTT Đà Nẵng.

Trên khán đài, ông Phú không kìm được cảm xúc. Đôi tay run run và ánh mắt rưng rưng, ông Phú đứng bật dậy ăn mừng pha ghi bàn của con trai.

"Năm trước tôi cũng đã vào TP.HCM để theo dõi con trai đá trận chung kết. Năm nay tôi cũng sẽ đồng hành cùng cháu hết mùa giải. Khi con ghi bàn mở màn tôi vô cùng xúc động, rất tự hào", ông Phú chia sẻ.

Tiền đạo Nguyễn Văn Chiến (bìa trái) ăn mừng cùng đồng đội sao pha ghi bàn mở màn trận đấu ẢNH: ĐÔNG NGHI

Tiền đạo Nguyễn Văn Chiến không giấu được niềm vui khi nhắc đến bàn thắng và sự hiện diện của cha trên khán. "Bàn thắng không chỉ giúp đội dẫn trước, mà còn là món quà dành tặng ba em vì đã gác lại công việc, vượt đường xa để cổ vũ đội", Chiến xúc động.

Thông điệp gửi mẹ khiến cả SVĐ lặng đi

Phút 76, cầu thủ Nguyễn Nhật Huy (số 11, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng) ghi bàn thắng thứ 2, ấn định chiến thắng 2-0.

Nhưng điều khiến cả SVĐ Quân khu 5 lặng đi, nhiều người rưng rưng nước mắt với khoảnh khắc ăn mừng. Nhật Huy sau khi ghi bàn đã chạy về phía khán đài, giơ cao chiếc áo trắng với dòng chữ giản dị mà nghẹn ngào: "Cố lên nhé mẹ yêu, con yêu mẹ".

Tiền đạo Nguyễn Nhật Huy gửi thông điệp "Cố lên mẹ yêu, con yêu mẹ" khiến SVĐ Quân khu 5 nghẹn ngào ẢNH: ĐÔNG NGHI

Giữa tiếng reo hò chiến thắng, thông điệp ấy như chạm thẳng vào trái tim người xem với tình yêu của người con trai dành cho mẹ đang chống chọi với bệnh tật. “Mẹ em đang bệnh, nên em ghi bàn này gửi tặng mẹ, mong mẹ sớm khỏe", Nhật Huy xúc động.

Một bàn thắng, một thông điệp và tình mẫu tử đã khiến cả SVĐ Quân khu 5 nghẹn ngào.

Cổ động viên "cháy" hết mình trên khán đài ẢNH: KIỀU TRINH

Chứng kiến khoảnh khắc Nhật Huy giơ cao chiếc áo với dòng chữ gửi đến mẹ, CĐV Công Huy (trú TP.Đà Nẵng) không giấu được sự xúc động. Anh Huy cho biết hình ảnh ấy khiến anh và nhiều người trên khán đài cảm thấy đồng cảm sâu sắc.

“Ai cũng có mẹ, nên khi thấy một cầu thủ trẻ mang tình yêu dành cho mẹ ra giữa sân bóng đó là một khoảnh khắc rất đẹp, rất thật. Bàn thắng của Nhật Huy có thể rồi sẽ được nhắc lại bằng con số, nhưng thông điệp yêu thương tiền đạo này gửi mẹ sẽ được nhắc mãi", anh Công Huy nói.