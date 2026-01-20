Nữ trọng tài duy nhất tại SVĐ Quân khu 5: Tập trung theo sát từng pha bóng

Chiều 20.1, tại SVĐ Quân khu 5, không khí thi đấu của vòng loại Duyên hải miền Trung TNSV THACO cup 2026 bước vào ngày thi đấu thứ 2 sôi động và đầy cạnh tranh. Giữa những màn so tài kịch tính, một hình ảnh đặc biệt thu hút sự chú ý của khán giả và giới chuyên môn là trọng tài Trịnh Thị Cẩm Vân (21 tuổi), "bóng hồng" duy nhất và là người trẻ nhất trong tổ trọng tài.

Trọng tài Trịnh Thị Cẩm Vân (21 tuổi), "bóng hồng" duy nhất và là người trẻ nhất trong tổ trọng tài ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chị Vân gây ấn tượng bởi vóc dáng nhỏ nhắn so với các đồng nghiệp nam trong tổ trọng tài, nhưng cô nàng này vẫn luôn theo sát từng pha bóng, giữ sự tập trung cao độ và phong thái nghiêm túc xuyên suốt các trận đấu. Mỗi quyết định được đưa ra đều dứt khoát.

Bảng đấu Duyên hải miền Trung tuy chỉ có 4 đội bóng nhưng được đánh giá là một trong những bảng đấu khắc nghiệt vì thế áp lực không chỉ đè nặng lên các cầu thủ mà còn đặt ra yêu cầu rất cao đối với đội ngũ trọng tài và giám sát trên sân nói chung và nữ trọng tài Cẩm Vân nói riêng.

Nữ trọng tài này luôn theo sát từng pha bóng, giữ sự tập trung cao độ và phong thái nghiêm túc ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chia sẻ về cảm xúc khi làm nhiệm vụ ở giải đấu này, chị Vân cho biết: "Tôi cũng cảm thấy có một chút áp lực, vì ở giải đấu khu vực miền Trung này tính chất khá khắc nghiệt. Có bốn đội bóng nhưng chỉ một đội được đi tiếp, nên từng tình huống trên sân đều rất quan trọng."

Trước khi gắn bó với vai trò trọng tài, Cẩm Vân từng là sinh viên theo học bộ môn bóng đá. Chính tình yêu với trái bóng tròn đã dẫn lối chị đến con đường làm trọng tài, một công việc đòi hỏi sự công tâm, bản lĩnh và tinh thần kỷ luật cao. "Trước đây tôi cũng là sinh viên của bộ môn bóng đá, nên đam mê đã đưa bản thân đến với nghề trọng tài. Tôi được tham gia giải đấu này nhờ Liên đoàn bóng đá đã tạo điều kiện", Vân chia sẻ thêm.

Vòng loại Duyên hải miền Trung diễn ra sôi động tại SVĐ Quân khu 5 ẢNH: ĐÔNG NGHI

Đánh giá về giải đấu này, chị Vân cho rằng đây không chỉ là sân chơi dành cho các cầu thủ trẻ mà còn là môi trường rèn luyện quý giá cho những người làm công tác chuyên môn:"Tôi cảm thấy đây là một giải đấu rất quy mô và chuyên nghiệp, tạo cho sinh viên một sân chơi rất tốt và ý nghĩa".



