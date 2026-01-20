Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO

Live ĐH Trà Vinh - Trường ĐH Cửu Long: Ngang sức ngang tài

Thanh Duy - Bảo Nghi
20/01/2026 16:00 GMT+7

ĐH Trà Vinh và Trường ĐH Cửu Long sẽ tranh tấm vé thứ 2 vào chơi trận chung kết vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) vào lúc 17 giờ chiều nay 20.1.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

* ĐH TRÀ VINH - TRƯỜNG ĐH CỬU LONG

Sau 2 lượt trận, Trường ĐH Cửu Long đang có 6 điểm (hiệu số +3), dẫn đầu nhóm B vòng loại Tây Nam bộ. Trong khi đó, ĐH Trà Vinh đang có 4 điểm (hiệu số +7), đứng ở vị trí thứ 2.

Với điểm số này, ĐH Trà Vinh không còn cách nào khác là phải thắng Trường ĐH Cửu Long mới giành quyền vào chơi trận chung kết khu vực. Hai đội này đã từng gặp nhau tại bán kết (khu vực) TNSV THACO cup 2025. Khi đó, Trà Vinh giành chiến thắng 2-0 trước Cửu Long. 

Năm nay, các chàng trai Trà Vinh có quyền hy vọng vào một chiến thắng nữa trước đội bạn. Bởi trên hàng công, đội đang sở nhiều cựu tuyển thủ đang có phong độ ghi bàn tốt là Cao Lữ Minh Thuận (8), Hà Văn Thuận (9), Nguyễn Hoàng Nhật (10)…

- Ảnh 1.

ĐH Trà Vinh (áo xanh) cần thắng Trường ĐH Cửu Long để đi tiếp

ẢNH: KHẢ HÒA

- Ảnh 2.

Trường ĐH Cửu Long chỉ cần hòa ĐH Trà Vinh là giành vé vào chơi trận chung kết vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026

ẢNH: KHẢ HÒA

Trong khi đó, với 6 điểm trong tay, Trường ĐH Cửu Long chỉ cần 1 trận hòa là giành vé vào chơi trận chung kết với chủ nhà Trường ĐH Đồng Tháp. Tinh thần của các tuyền thủ đang rất tự tin, hưng phấn sau khi giành chiến thắng 1-0 trước đội bóng mạnh ĐH Cần Thơ ở lượt đấu thứ 2. 

HLV Trần Tuấn Hải khá hài lòng với màn thể hiện của hàng hậu vệ và thủ thành Trần Văn Chính. Về hàng công, có thể nói, ngôi sao sáng giá nhất của Trường ĐH Cửu Long đang là Nguyễn Lê Hoàng Tuấn (13) với 3 pha ghi bàn. Sự tương quan lực lượng giữa hai đội bóng hứa hẹn tạo nên một trận cầu cân bằng, hấp dẫn bậc nhất tại TNSV THACO cup 2026.

- Ảnh 3.

Tin liên quan

ĐH Trà Vinh 7-0 Trường ĐH FPT Cần Thơ: ‘Vỡ trận’ hiệp 2

ĐH Trà Vinh 7-0 Trường ĐH FPT Cần Thơ: ‘Vỡ trận’ hiệp 2

Hàng phòng ngự chơi 'bất ổn' ở hiệp 2, Trường ĐH FPT Cần Thơ đã thua đậm 0-7 trước ĐH Trà Vinh tại lượt trận thứ 2 vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Khám phá thêm chủ đề

TNSV THACO CUP 2026 Báo Thanh Niên giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam Cúp THACO
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận