* ĐH TRÀ VINH - TRƯỜNG ĐH CỬU LONG

Sau 2 lượt trận, Trường ĐH Cửu Long đang có 6 điểm (hiệu số +3), dẫn đầu nhóm B vòng loại Tây Nam bộ. Trong khi đó, ĐH Trà Vinh đang có 4 điểm (hiệu số +7), đứng ở vị trí thứ 2.

Với điểm số này, ĐH Trà Vinh không còn cách nào khác là phải thắng Trường ĐH Cửu Long mới giành quyền vào chơi trận chung kết khu vực. Hai đội này đã từng gặp nhau tại bán kết (khu vực) TNSV THACO cup 2025. Khi đó, Trà Vinh giành chiến thắng 2-0 trước Cửu Long.

Năm nay, các chàng trai Trà Vinh có quyền hy vọng vào một chiến thắng nữa trước đội bạn. Bởi trên hàng công, đội đang sở nhiều cựu tuyển thủ đang có phong độ ghi bàn tốt là Cao Lữ Minh Thuận (8), Hà Văn Thuận (9), Nguyễn Hoàng Nhật (10)…

ĐH Trà Vinh (áo xanh) cần thắng Trường ĐH Cửu Long để đi tiếp ẢNH: KHẢ HÒA

Trường ĐH Cửu Long chỉ cần hòa ĐH Trà Vinh là giành vé vào chơi trận chung kết vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026 ẢNH: KHẢ HÒA

Trong khi đó, với 6 điểm trong tay, Trường ĐH Cửu Long chỉ cần 1 trận hòa là giành vé vào chơi trận chung kết với chủ nhà Trường ĐH Đồng Tháp. Tinh thần của các tuyền thủ đang rất tự tin, hưng phấn sau khi giành chiến thắng 1-0 trước đội bóng mạnh ĐH Cần Thơ ở lượt đấu thứ 2.

HLV Trần Tuấn Hải khá hài lòng với màn thể hiện của hàng hậu vệ và thủ thành Trần Văn Chính. Về hàng công, có thể nói, ngôi sao sáng giá nhất của Trường ĐH Cửu Long đang là Nguyễn Lê Hoàng Tuấn (13) với 3 pha ghi bàn. Sự tương quan lực lượng giữa hai đội bóng hứa hẹn tạo nên một trận cầu cân bằng, hấp dẫn bậc nhất tại TNSV THACO cup 2026.