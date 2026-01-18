ĐH Trà Vinh vs Trường ĐH FPT Cần Thơ

ĐH Trà Vinh và Trường ĐH FPT Cần Thơ đều đã có 4 lần tham dự TNSV. Điều thú vị là cả 4 lần bốc thăm thì 2 đội đều nằm chung một bảng đấu. Qua 3 lần đụng độ trước đây, ĐH Trà Vinh đều giành chiến thắng cách biệt trước Trường ĐH FPT Cần Thơ (tỷ số 7-0, 7-1, 4-1).

ĐH Trà Vinh (áo xanh) 0-0 ĐH Cần Thơ ở lượt trận thứ nhất vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026 ẢNH: KHẢ HÒA

Trở lại với lượt đấu đầu tại TNSV THACO cup 2026, ĐH Trà Vinh đã hòa ĐH Cần Thơ 1-1 trong một trận đấu rất vất vả. Với tỷ số này, cả 2 đội tạm thời xếp thứ 2 nhóm B (đầu nhóm đấu là Trường ĐH Cửu Long với 3 điểm, cuối bảng là Trường ĐH FPT Cần Thơ chưa có điểm).

Trước khi bước vào giải, nhiều người nhận định nhóm đấu này sẽ là cuộc đua tay 3 giữa ĐH Trà Vinh, ĐH Cần Thơ và Trường ĐH Cửu Long. Vì vậy, khi gặp đối thủ được đánh giá thấp hơn nhiều là Trường ĐH FPT Cần Thơ vào chiều nay, các tuyển thủ ĐH Trà Vinh sẽ hướng đến một chiến thắng càng đậm càng tốt, để tạo ra những lợi thế về hiệu số thi đấu. Với tình thế đó, khả năng cao Trường ĐH Trà Vinh sẽ dồn lên tấn công đội bạn ngay từ đầu.

Trường ĐH FPT Cần Thơ (áo cam) đang xếp cuối nhóm đấu khi thua 0-2 trước Trường ĐH Cửu Long ở lượt trận đầu tiên ẢNH: KHẢ HÒA

Điều này đồng nghĩa với việc Trường ĐH FPT Cần Thơ sẽ căng mình phòng thủ. Các tuyển thủ sẽ phải tính tới những giải pháp để ngăn chặn những cầu thủ Trà Vinh giàu thể lực, có sở trường chuyền bóng dài và có nhiều chân sút đá phạt sắc bén.

Nhìn về lịch sử đối đầu, rõ ràng, ĐH Trà Vinh đang "trên cơ" Trường ĐH FPT Cần Thơ. Mọi người đang chờ xem các tuyển thủ Cần Thơ sẽ gây khó dễ như thế nào cho các tuyển thủ Trà Vinh - đội đã vô địch vòng loại Tây Nam bộ liền 2 năm 2024 và 2025. Trong trường hợp thắng ĐH Trà Vinh, có lẽ đây là một trong bất ngờ lớn nhất tại mùa giải năm nay.