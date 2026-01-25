Cuộc chiến cân não

"Hãy để lại kỷ niệm đẹp"

Mở màn cho loạt trận play-off là cuộc chạm trán giữa đội Trường ĐH Quy Nhơn với đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại (15 giờ). Ở vòng bảng, đội Trường ĐH Quy Nhơn toàn thắng cả 3 trận, xếp nhất nhóm 4 trong khi đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại xếp nhì nhóm 2, là một trong 2 đội xếp hạng nhì có thành tích tốt giành quyền vào vòng play-off.

Đội Trường ĐH Quy Nhơn được đánh giá cao khi từng giành quyền tham dự VCK mùa giải năm ngoái. Dưới sự dẫn dắt của HLV Thái Bình Thuận, đội Trường ĐH Quy Nhơn có đấu pháp phù hợp trước từng đối thủ. Điểm mạnh của đội bóng đến từ đất võ là lối chơi chặt chẽ, kiểm soát tốt trận đấu và tận dụng tốt các cơ hội. Những gương mặt thi đấu ấn tượng của đội Trường ĐH Quy Nhơn ở vòng bảng, hứa hẹn tỏa sáng ở play-off là A Lâm Kỳ, Ngô Nguyên Phúc, Hồ Nhật Trí, Trương Gia Huy.

Đội Trường ĐH Quy Nhơn (trái) từng giành quyền tham dự VCK mùa giải năm ngoái ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong khi đó đội tân binh Trường CĐ Kinh tế đối ngoại được HLV Thái Bình Thuận của đội Trường ĐH Quy Nhơn đánh giá: "Là tân binh nhưng các bạn có lối chơi bài bản, cho thấy có ăn tập, chuẩn bị kỹ càng. Đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại cũng có một số cầu thủ trên hàng công chơi tốt. Song song đó họ có thủ môn sở hữu chiều cao lý tưởng, chống bóng bổng hiệu quả".

"Đến với TNSV THACO cup lần này, toàn đội Trường ĐH Quy Nhơn đưa ra mục tiêu từ đầu là trận nào cũng đá như chung kết, trận play-off cũng với quyết tâm như thế", HLV Thái Bình Thuận nói. HLV Trần Ngọc Nhớ của đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại chia sẻ: "Đội Trường ĐH Quy Nhơn rất mạnh, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về đối thủ này và chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu với mục tiêu không ngoài chiến thắng".

Bày tỏ quyết tâm chơi trận "sống mái" nhưng BHL đội Trường ĐH Quy Nhơn và đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại đều có chung quan điểm cống hiến và tận hưởng, giữ vững tinh thần Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp của giải đấu. "Tôi nhắn nhủ các học trò Trường ĐH Quy Nhơn rằng chúng ta đã đi thi đấu xa nhà gần 20 ngày rồi. Chắc chắn đó là chuyến đi lâu ngày nhất trong cuộc đời sinh viên của các bạn. Hãy lấy đó làm niềm vinh hạnh, làm động lực để thi đấu vì màu cờ sắc áo. Hơn hết chúng ta hãy viết nên kỷ niệm đẹp ở chuyến đi này", HLV Thái Bình Thuận bày tỏ.

Cựu vương tự tin

Lúc 17 giờ, nhà vô địch mùa 2 (TNSV THACO cup 2024) đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM được đánh giá cao hơn khi chạm trán chủ nhà đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Nhiều lần đánh bại đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng trên sân 11 người nên đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM tự tin khi gặp lại nhau ở play-off. Tuy nhiên HLV Phạm Thái Vinh dặn dò các học trò không được phép chủ quan, mỗi cầu thủ phải làm hết khả năng khi ra sân để đạt được mục tiêu quan trọng nhất là tấm vé tham dự VCK.

Trong khi đó HLV Nguyễn Đình Long của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng chia sẻ: "Vào đến vòng play-off thì đội nào cũng có thực lực và xứng đáng đi tiếp. Tôi muốn nhắn nhủ với các học trò rằng các bạn đã trải qua 1 năm tập luyện vất vả, đã có được màn thể hiện được đánh giá cao ở vòng bảng. Vì thế hãy bản lĩnh và tự tin cho trận đấu play-off nhằm đạt mục tiêu mà toàn đội đưa ra".