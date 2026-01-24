Cầu thủ 'đặc biệt' của Trường ĐH Đồng Tháp tại TNSV THACO cup 2026: Vợ con luôn sát cánh

Năm 2025 bị loại từ vòng bảng, Trường ĐH Đồng Tháp đã có màn "lột xác" vô cùng ấn tượng khi lên ngôi vô địch vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Đội bóng xứ sen hồng có hành trình chinh phục tấm vé chính thức dự VCK toàn quốc rất thuyết phục. Trong tổng số 4 trận đấu, đội đã ghi được 7 bàn thắng và chưa để lọt lưới: hòa 0-0 Trường ĐH Nam Cần Thơ, thắng 1-0 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, thắng 3-0 Trường ĐH Tây Đô (vòng bảng) và thắng 3-0 ĐH Trà Vinh trong trận chung kết.

Nguyễn Võ Quốc Yên (số 6) ghi nhiều bàn thắng nhất cho Trường ĐH Đồng Tháp tại vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026 ẢNH: KHẢ HÒA

Trong số 7 bàn thắng của Trường ĐH Đồng Tháp, cầu thủ Nguyễn Võ Quốc Yên (số 6) đã xuất sắc góp công tới 4 bàn. Chàng trai sinh năm 2001 cho thấy bản thân là một mẫu cầu thủ bản lĩnh, toàn diện khi có thể ghi bàn từ những pha phối hợp nhanh, đánh đầu và khi đối mặt với thủ môn trên chấm phạt đền.

Quốc Yên cho biết, anh đã từng cùng Trường ĐH Đồng Tháp tham gia TNSV THACO cup 2025 trên SVĐ Cần Thơ. Năm ngoái, đội đã rất cố gắng thi đấu, nhưng 3 trận hòa ở vòng bảng đều với tỷ số 0-0 đã khiến đội phải rời giải sớm. Từ thất bại đó, mọi người đã tập trung phân tích, rút ra bài học kinh nghiệm và cố gắng rèn luyện để vực dậy mạnh mẽ tại TNSV THACO cup 2026 được tổ chức trên sân nhà.

Chàng cầu thủ số 6 đã có gia đình nhỏ ẢNH: DUY TÂN

Chàng cầu thủ số 6 là một trường hợp "đặc biệt" của đội Trường ĐH Đồng Tháp vì đã có gia đình nhỏ của riêng mình. Mỗi khi Yên ra sân thi đấu, vợ và con trai 5 tuổi luôn có mặt trên khán đài cổ vũ. "Chúng em học chung trường cấp 3 và cưới nhau hồi năm 2020. Nhờ môn bóng đá mà cả hai đã nên duyên. Con em rất hâm mộ và thích coi cha đá bóng, nên dù còn nhỏ nhưng rất kiên nhẫn xem đến hết trận đấu", Lê Trần Khánh Vy, vợ cầu thủ Quốc Yên, nói.

Đôi vợ chồng trẻ cùng học tại Trường ĐH Đồng Tháp: Vy học ngành giáo dục mầm non còn Yên học ngành quản trị kinh doanh. Sân bóng nằm trong khuôn viên trường nên Vy thường đến xem những buổi tập của đội, hiểu được sự khổ luyện và quyết tâm của tất cả mọi người. Vy bộc bạch: "Trận chung kết đá với ĐH Trà Vinh em rất hồi hộp vì đội bạn rất mạnh. Đây là trận đấu có nhiều cảm xúc nhất với em, vì anh Yên đã ghi 2 bàn thắng quan trọng vào lưới đội khách. Qua đó góp phần giúp đội Trường ĐH Đồng Tháp thực hiện được ước mơ vào chơi VCK toàn quốc".

Quốc Yên góp công đưa Trường ĐH Đồng Tháp giành vé chính thức dự VCK toàn quốc TNSV THACO cup 2026 ẢNH: KHẢ HÒA

Với Quốc Yên, sự có mặt của vợ và con trai trên khán đài là một nguồn động lực to lớn giúp anh chơi thăng hoa và bùng nổ. "Bóng đá đã giúp chúng em tìm thấy những điểm chung, những hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống. Vì vậy, khi con trai đủ tuổi em cũng sẽ tạo điều kiện để tiếp xúc với bóng đá. Em sẽ hết lòng cho con tham gia những sân chơi hữu ích để phát triển thể chất, như cách vợ em luôn sẵn sàng đồng hành với em khi tham gia những giải bóng đá phong trào", Quốc Yên chia sẻ.