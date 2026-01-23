Đội Trường ĐH Đồng Tháp lần đầu đoạt vé dự VCK

"Nghẹt thở" giành vé dự vòng chung kết

Diễn biến vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung tại sân Quân khu 5 (Đà Nẵng) kịch tính đến giờ chót với tấm vé duy nhất tham dự VCK thuộc về đội đương kim á quân Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. Ở trận đấu sớm, đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng nắm trong tay quyền tự quyết khi chỉ cần hòa đội ĐH Huế là bảo vệ ngôi nhất bảng cùng vé dự VCK mà không quan tâm đến kết quả trận sau đó giữa đội ĐH Duy Tân với đội Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng. Các học trò HLV Trần Trung Kiên khởi đầu như ý với bàn thắng mở tỷ số của A Thuyết. Tuy nhiên, đội ĐH Huế bất ngờ có 2 bàn thắng của Thái Hoàng, Duy Tân ở các phút 60, 65 và ngược dòng giành chiến thắng 2-1 khiến cục diện trở nên khó lường. Bởi lẽ nếu đội ĐH Duy Tân không thắng được đội Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng ở trận còn lại, ngôi nhất bảng cùng tấm vé đi tiếp sẽ thuộc về đội ĐH Huế nhờ có cùng 6 điểm nhưng hơn đối đầu đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng.

Đội Trường ĐH Đồng Tháp lần đầu tiên góp mặt ở vòng chung kết TNSV THACO cup ẢNH: KHẢ HÒA

Kịch bản trên không xảy ra khi các cầu thủ đội ĐH Duy Tân đã thi đấu với tinh thần fair-play, đúng khả năng để giành chiến thắng 5-2 trước đội Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng. Với kết quả này, 3 đội gồm Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, ĐH Huế, ĐH Duy Tân có cùng 6 điểm. Xét hiệu số phụ giữa 3 đội này với nhau, đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất (1) trong khi ĐH Huế (0), ĐH Duy Tân (-1). Nhờ đó, đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng giành quyền đến Nha Trang (Khánh Hòa) tham dự VCK.

Đất sen hồng mở hội

Ở khu vực Tây Nam bộ, đội chủ nhà Trường ĐH Đồng Tháp giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đội Trường ĐH Trà Vinh, vỡ òa niềm vui lần đầu giành vé tham dự VCK TNSV THACO cup. Được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ, các cầu thủ đội Trường ĐH Đồng Tháp thi đấu với hơn 100% sức lực lẫn tinh thần. Sức ép của các cầu thủ chủ nhà khiến đội Trường ĐH Trà Vinh giàu kinh nghiệm chinh chiến phải chao đảo và bị thủng lưới khi Nguyễn Chí Thanh phản lưới nhà trong hiệp 1. Cú đúp bàn thắng trong hiệp 2 của Nguyễn Võ Quốc Yên giúp đội Trường ĐH Đồng Tháp làm ngất ngây người hâm mộ đất sen hồng khi giúp đội bóng này lần đầu đoạt vé dự VCK.

Thành công của đội Trường ĐH Đồng Tháp có được nhờ đam mê, tâm huyết của ban lãnh đạo nhà trường. Đội được tập luyện bài bản dưới sự dẫn dắt của HLV người Bồ Đào Nha Felipe Salgueiro cùng dàn trợ lý là cựu tuyển thủ Đồng Tháp. Vì thế sau tấm vé thông hành đến Nha Trang, đội Trường ĐH Đồng Tháp còn hứa hẹn tỏa sáng tại VCK.

Xác định 12 đội vào play-off khu vực TP.HCM

Không có bất ngờ ở loạt trận cuối vòng loại khu vực TP.HCM diễn ra hôm qua. Tại nhóm 8, đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM giành chiến thắng thuyết phục 6-0 trước đội Trường CĐ Công nghệ quốc tế Lilama 2. Toàn thắng cả 3 trận, đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM xếp nhất nhóm 8 cùng tấm vé tham dự vòng play-off.

Tại nhóm 9 cũng là nhóm đấu cuối, đội Trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM) đánh bại đội Trường ĐH Công thương TP.HCM với tỷ số 3-1. Thầy trò HLV Nguyễn Văn Tuấn kết thúc vòng bảng với 2 trận toàn thắng, xứng đáng với tấm vé tham dự vòng play-off.

Như vậy, vòng loại khu vực TP.HCM xác định được 9 đội xếp nhất 9 nhóm là: Trường ĐH Tôn Đức Thắng (nhóm 1), Trường ĐH Văn Hiến (nhóm 2), Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (nhóm 3), Trường ĐH Quy Nhơn (nhóm 4), Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (nhóm 5), Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (nhóm 6), Trường ĐH Văn Lang (nhóm 7), Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (nhóm 8) và Trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM, nhóm 9).

9 đội này cùng với 2 đội xếp hạng nhì có thành tích tốt nhất khu vực TP.HCM là Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại và đội xếp nhì khu vực Tây Nam bộ là đội Trường ĐH Trà Vinh (tổng cộng 12 đội) sẽ tham dự vòng play-off tại sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng từ ngày 25 - 27.1 để chọn ra 6 đội thắng tham dự VCK tại Nha Trang vào tháng 3 tới.

14 giờ hôm nay 23.1, tại tòa soạn Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) diễn ra buổi họp kỹ thuật, bốc thăm cho vòng play-off khu vực TP.HCM.