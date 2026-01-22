Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO

Live ĐH Huế - Trường ĐH TDTT Đà Nẵng: Đặt vé đi Nha Trang!

Đông Nghi - Hoàng Sơn - Lĩnh Nam
22/01/2026 12:27 GMT+7

Thất bại bất ngờ trước ĐH Duy Tân ở lượt đấu trước gần như đã dập tắt cơ hội giành vé tham dự VCK giải bóng đá TNSV lần thứ IV – 2026 cúp THACO của cựu vô địch mùa 1 – đội ĐH Huế. Lúc này, hy vọng của thầy trò HLV Nguyễn Long Hải đã trở nên hết sức mong manh.

Về lý thuyết, ĐH Huế vẫn có thể giành ngôi nhất bảng trong trường hợp trận đấu chiều nay (lúc 13 giờ 30 ngày 22.1), họ thắng đậm đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng đồng thời ĐH Duy Tân cũng thắng Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng trong trận đấu diễn ra vào lúc 15 giờ 30 chiều nay. 

Khi đó, cả 3 đội đều cùng có 6 điểm và các chỉ số phụ sẽ được xem xét mà thành tích đối đầu ngang nhau nên hiệu số bàn thắng/bại sẽ là yếu tố quyết định.

ĐH Huế - Trường ĐH TDTT Đà Nẵng: Đặt vé đi Nha Trang! - Ảnh 1.

Sau cú "trượt chân" trước ĐH Duy Tân ở lượt đấu trước, cơ hội giành vé chơi VCK của ĐH Huế (áo vàng) hết sức mong manh

ẢNH: ĐÔNG NGHI

Trên thực tế, ĐH Duy Tân nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trước Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng nhưng đó mới chỉ là "điều kiện cần". "Điều kiện đủ" là thầy trò HLV Nguyễn Long Hải phải thắng Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, mà phải thắng đậm, mới là nhiệm vụ vô cùng nan giải.

Lúc này, ĐH Huế chỉ có con đường duy nhất là phải giành chiến thắng. HLV Nguyễn Long Hải và các học trò buộc phải chơi tất tay ở trận cuối nhưng trước đối thủ dày dạn kinh nghiệm, năng lực chuyên môn tốt như Trường ĐH TDTT Đà Nẵng thì nguy cơ vỡ trận, thua đậm không phải là không có đối với đội bóng Cố đô.

ĐH Huế - Trường ĐH TDTT Đà Nẵng: Đặt vé đi Nha Trang! - Ảnh 2.

Đội bóng Trường ĐH TDTT Đà Nẵng gần như nắm chắc chiếc vé dự VCK

ẢNH: ĐÔNG NGHI

Với Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, họ gần như đã chạm tay vào chiếc vé đi tham dự VCK tại Nha Trang và chỉ cần không thua, thậm chí thua với tỷ số cách biệt nhỏ trước ĐH Huế là vẫn giữ chắc ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, đội đương kim á quân không hề muốn tấm vé của mình có… vết gợn nên chỉ cần chơi tỉnh táo, chờ đối thủ sai lầm là họ hoàn toàn có thể giành số điểm tuyệt đối. 

Nói không chừng, có khi HLV Trần Trung Kiên và các học trò đã đặt vé vào Nha Trang trước giờ bóng lăn rồi cũng nên.

ĐH Huế - Trường ĐH TDTT Đà Nẵng: Đặt vé đi Nha Trang! - Ảnh 3.

ĐH Huế - Trường ĐH TDTT Đà Nẵng: Đặt vé đi Nha Trang! - Ảnh 4.

