Tìm được ánh sáng cuối đường hầm, đội bóng cố đô Huế liệu có thoát hiểm?

Thật khó tin một đội bóng từng hạng tư năm rồi chỉ sau 3 'ông lớn' nhiều tham vọng là Đà Nẵng, PVF-CAND và Trường Tươi Bình Phước như cố đô Huế lại đang trầy trật ở cuối bảng xếp hạng. Sau 15 trận tại giải hạng nhất năm nay, họ chỉ thắng 3 hòa 2 và thua đến 11 trận, ghi 13 bàn và lọt lưới đến 26 bàn. Căng nhất là kể từ cuối tháng 2 đến trước trận gặp Khánh Hòa chiều qua, họ thua liên tiếp 5 trận. Có những trận thua nếu đối thủ mạnh thì có thể hiểu như thất bại trước đội bóng quá hùng hậu Phù Đổng Ninh Bình hay PVF CAND. Nhưng lại thua cả những đội đang tranh chấp như Bà Rịa- Vũng Tàu hoặc phần nào dưới cơ mình như Đồng Nai khi lượt đi từng thắng ngay tại Biên Hòa thì rõ ràng đang xuất hiện vấn để.

Nguyễn Đăng Khoa (18) của Huế đang gây sóng gió trước hàng thủ Khánh Hòa ẢNH: B.D

Câu hỏi đặt ra liệu có phải là câu chuyện tài chính đầu tiên khiến cho đội bóng vốn có bề dày ở sân chơi hạng nhất như cố đô Huế lại sa sút? Trưởng đoàn Trần Quang Sang, cựu danh thủ lẫy lừng một thời, từng cùng Huế giành á quân giải vô địch quốc gia năm 1995 đã khẳng định không phải vì kinh phí. Đội bóng vẫn trung thành với cách đầu tư như mọi năm, công tác hậu cần không hề suy giảm. Các chế độ lương, thưởng cho đội bóng vẫn được duy trì để không có ảnh hưởng đến tinh thần, nhiệt huyết của mọi người.

Vậy thì có phải do công tác chuẩn bị chưa tốt? Ông Trần Quang Sang cho rằng đội bóng vẫn có giai đoạn chuẩn bị khá kỹ càng, tích lũy nền tảng thể lực đảm bảo, có sự tập trung tốt trong thi đấu. Điển hình là khởi đi của giải hạng nhất mùa này, Huế vẫn liên tục nằm trong tốp 5 khi hòa Đồng Tháp, thắng Đồng Nai ở những lượt đầu. Nhưng sau một loạt 3 trận thua trước các đối thủ mạnh là Phù Đổng Ninh Bình, PVF-CAND và Trường Tươi Bình Phước thì 2 trận thua trước Hòa Bình (thua 0-1) và Khánh Hòa (hòa 2-2 sân nhà) làm đội bắt đầu khựng lại.

Đội Huế đã có trận chơi hay trên sân 19.8 ẢNH: B.D

Đội hình quá trẻ, chưa đủ kinh nghiệm

Theo dõi những trận gần đây sẽ thấy rõ Huế bộc lộ sự non kém của một đội hình còn quá trẻ. Trong 30 cầu thủ đăng ký có đến 19 người dưới 21 tuổi, nghĩa là gần 2/3 đội hình là lứa U.19 mới đôn lên. Trong số vài cầu thủ trên 23 tuổi, không có gương mặt nào nổi bật từ mùa trước còn ở lại để đủ khả năng dẫn dắt. Những cái tên từng là biểu tượng một thời của Huế như "voi rừng" Hồ Thanh Minh, cầu thủ ghi bàn duy nhất giúp U.20 Việt Nam đến U.20 FIFA World Cup 2017 Trần Thành, thủ môn Nguyễn Tiến Tạo đều lần lượt ra đi. Hoặc từng chơi rất hay ở giải U.21 cách đây mấy năm như Lê Vũ Đình Hoàng Vân hoặc chuyên gia đá phạt Nguyễn An cũng "mất tích". Thậm chí những cái tên chất lượng tăng cường từ Viettel mùa rồi như Ngọc Tú, Văn Tú hay Đinh Tuấn Tài cũng bị rút về bổ sung đội khác. Trong khi lứa mới mà đội bóng đang khoác áo lính cho Huế mượn lại chưa đủ sức thay thế, hoặc do chấn thương quá sớm như Thanh An, Tùng Dương nên không nâng tầm được sức mạnh.

Lê Xuân Đăng (38) và niềm vui ghi bàn của Huế ẢNh: B.D

Chính những thiếu vắng này cộng với việc HLV Nguyễn Đức Dũng buộc sử dụng một loạt gương mặt trẻ đã chơi ở giải U.19, U.21 gần đây như Nguyễn Đăng Khoa, Lê Xuân Đăng, Hồ Thanh Tuấn Anh, Vũ Quốc Anh, Võ Văn Tuấn Kiệt.. cùng vài cái tên trẻ khác từng xuất hiện mùa trước như Hoàng Quang Dũng, Vi Đình Thượng, Nguyễn Lương Tuấn Khải, Dương Anh Vũ, Nguyễn Đình Bình đã khiến đội hình dù dày về lực lượng nhưng lại thiếu chiều sâu . Các gương mặt trẻ này dù rất cố gắng, tận tình thể hiện nhưng do không có đàn anh dẫn dắt, kèm cặp nên đã xuất hiện sự xộc xệch, thiếu ổn định trong lối chơi, để lộ nhiều khoảng trống trong đội hình cho đối thủ khai thác.

Con số 26 bàn thua nhiều nhất trong tất cả các đội tham dự đã cho thấy sự non kém này trong tổ chức phòng ngự lẫn sự vụng về về kỹ thuật, khả năng kiểm soát bóng của các cầu thủ Huế. 3 bàn thua ở lượt đấu gần nhất trước Đồng Tháp do một "lão tướng" 34 tuổi Hữu Khôi ghi đã phản ánh sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hàng thủ quá trẻ trước một chiến binh dày dặn kinh nghiệm là như thế nào. Ngoài ra cũng phải nói đến việc thiếu may mắn khi ở trận sân khách gặp PVF-CAND, đội dù chơi khá tốt nhưng 2 thủ môn lần lượt bị chấn thương trong hiệp đầu, buộc phải đưa một hậu vệ vào làm người giữ thành bất đắc dĩ khiến 3 bàn thua xuất hiện chóng vánh ở hiệp 2.

Trường đoàn Trần Quang Sang (phải) và ban huấn luyện đội Huế ẢNh: B.D

Còn nước còn tát

Sự phập phù trong lối chơi, sự thiếu cân bằng về lực lượng cũng như vụng về của các cầu thủ trẻ, điều này thật khó thay đổi trong một sớm một chiều với Huế, trừ phi mùa giải khép lại, đội bóng vẫn giữ được sự tồn tại của mình ở giải hạng nhất thì may ra mới có sự điều chỉnh lại một cách cần thiết. Thật may là chiều 26.4 dù đá tại sân 19.8 nhưng toàn đội đã siết chặt tay nhau chơi một cách tưng bừng để thắng được chủ nhà Khánh Hòa 2-0 bằng 2 bàn thắng của Xuân Đăng và Hữu Tuấn.

3 điểm quý giá này đã giúp đội bóng cố đô tạm vượt lên 1 bậc, bằng 11 điểm với Long An và đẩy Hòa Bình xuống chót bảng. Đây cũng là động lực giúp Huế tự tin hơn ở 5 trận còn lại, phải vượt khó để thoát khỏi vị trí chót bảng (giải hạng nhất chỉ có 1 suất xuống hạng). Trong 5 trận này, Huế được đá 3 trận sân nhà với 3 đối thủ đang cùng ở tốp dưới như mình là gặp Hòa Bình (ngày 3.5), gặp Long An (ngày 24.5) và gặp trẻ TP.HCM (ngày 14.6), còn lại là 2 trận sân khách với Bình Phước và Bà Rịa- Vũng Tàu.

Các mũi nhọn Huế liên tục gây sóng gió trước cầu môn của Võ Ngọc Cường (Khánh Hòa) ẢNh: B.D

Hy vọng đội Huế sẽ tìm thấy niềm vui này trong 5 trận còn lại ẢNH: B.D

Hy vọng đội bóng Huế sẽ tiếp tục vượt khó, làm được điều mong muốn để tiếp tục giữ vững hình ảnh vốn có ở giải hạng nhất trong nhiều năm qua. Quan trọng là đội bóng sẽ phát huy truyền thống và ý chí quật cường trong bối cảnh đang có nhiều khó khăn bủa vây, đang đối mặt với nguy cơ sáp nhập đoàn bóng đá Huế với các đơn vị khác, để không làm buồn lòng người hâm mộ cố đô.