Thể thao

Cầu thủ nói lời xúc động tới người mẹ kính yêu, nhận quà trên sân Quân khu 5

Huy Đạt - Lê Hoài Nhân - Hoàng Sơn
22/01/2026 19:24 GMT+7

Cầu thủ sinh viên từng gửi thông điệp đến mẹ nằm viện khi ghi bàn trong trận đấu trước đó đã bất ngờ nhận món quà xúc động từ Ban tổ chức ngay trên sân cỏ SVĐ Quân khu 5.

'Con yêu mẹ...'

Chiều 22.1, trước trận đấu quyết định giữa đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng và ĐH Huế tại vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO, Ban tổ chức (BTC) bất ngờ trao phần quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt cùng quà động viên gửi đến mẹ của tiền đạo Nguyễn Nhật Huy (cầu thủ số 11 đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng).

Cầu thủ nói lời xúc động tới người mẹ kính yêu, nhận quà trên sân Quân khu 5- Ảnh 1.

Nhật Huy xúc động khi nhận quà động viên từ BTC gửi đến mẹ đang điều trị bệnh

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Món quà nhỏ nhưng đầy yêu thương ấy là sự sẻ chia dành cho mẹ của Nhật Huy đang từng ngày chiến đấu với bệnh ung thư.

Cầu thủ nói lời xúc động tới người mẹ kính yêu, nhận quà trên sân Quân khu 5- Ảnh 2.

Khoảnh khắc Nhật Huy giơ thông điệp gửi mẹ đang nằm viện trong trận ra quân ngày 18.1 khiến sân cỏ Quân khu 5 lặng đi

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ở trận ra quân ngày 18.1 gặp ĐH Duy Tân, nỗi nhớ mẹ khiến Huy viết dòng chữ "Cố lên mẹ yêu, con yêu mẹ" lên chiếc áo. Khi ghi bàn, Huy giơ chiếc áo với thông điệp ấy về phía khán đài như một lời nhắn gửi đến mẹ hãy mạnh mẽ, hãy chiến đấu...

Không có động tác ăn mừng cầu kỳ, chỉ là khoảnh khắc rất thật của một người con gửi đến mẹ khiến cả khán đài SVĐ Quân khu 5 lúc đó lặng đi.

Tiền đạo Nhật Huy quê tỉnh Đắk Lắk, lớn lên trong gia đình có truyền thống sư phạm. Ba mẹ em đều là giáo viên. Cách đây không lâu, mẹ Huy phát hiện bị mắc ung thư vú, ba phải xin nghỉ dạy để vào Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chăm sóc.

Cầu thủ nói lời xúc động tới người mẹ kính yêu, nhận quà trên sân Quân khu 5- Ảnh 3.

Chàng tiền đạo quê Đắk Lắk ghi dấu ấn bằng phong độ và tình cảm gia đình

ẢNH: ĐÔNG NGHI

Ở TP.Đà Nẵng, Huy và em gái (đang học Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng) chỉ biết nghe theo lời ba mẹ dặn dò, cố gắng học tập, yên tâm để ba lo cho mẹ. 

“Đi học hay tập luyện, lúc nào em cũng nghĩ đến mẹ. Em chỉ mong mình cố gắng thêm một chút, để mẹ có thêm niềm tin và động lực”, Huy chia sẻ. 

Sau khi câu chuyện ăn mừng xúc động của Nhật Huy được đăng tải trên Báo Thanh Niên, những người bạn, đồng nghiệp của mẹ Huy đã gửi bài báo cho mẹ đang điều trị ở bệnh viện đọc. 

“Mẹ em vui khi đọc bài báo và nhận được thông điệp em gửi đến từ sân cỏ”, Huy kể. 

Cầu thủ Nhật Huy mang trong mình ước mơ giản dị sẽ trở thành giáo viên, nối tiếp truyền thống gia đình.

Chúc mẹ Nhật Huy sớm khỏe 

Bất ngờ nhận món quà từ BTC, Nhật Huy không giấu được sự xúc động. 

“Bóng đá sinh viên là nơi lưu giữ lại những khoảnh khắc rất tình cảm. Em sẽ nhớ mãi cảm xúc này”, Huy chia sẻ.

Cầu thủ nói lời xúc động tới người mẹ kính yêu, nhận quà trên sân Quân khu 5- Ảnh 4.

Giữa những pha bóng quyết liệt, bóng đá sinh viên còn có những khoảng lặng đầy yêu thương

ẢNH: ĐÔNG NGHI

Trao quà cho cầu thủ được khán giả đánh giá là "tình cảm nhất giải đấu", nhà báo Lê Thị Diệu Hiền, Trưởng văn phòng Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung, Trưởng BTC vòng loại khu vực, cho biết ngay từ trận khai màn, màn ăn mừng của Nhật Huy đã khiến nhiều khán giả trên SVĐ Quân khu 5 xúc động. Đó là một bàn thắng đẹp về chuyên môn và giá trị nhân văn.

"Chúng tôi chúc mẹ của Huy sớm bình phục và chúc em tiếp tục giữ được ngọn lửa đam mê bóng đá và sự hiếu thảo”, nhà báo Lê Thị Diệu Hiền chia sẻ.

Ban tổ chức vinh dự nhận được sự quan tâm đồng hành của nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong việc tổ chức vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung, gồm: Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 3, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, Bệnh viện 199.

Cầu thủ nói lời xúc động tới người mẹ kính yêu, nhận quà trên sân Quân khu 5- Ảnh 5.

 
 
Cầu thủ nói lời xúc động tới người mẹ kính yêu, nhận quà trên sân Quân khu 5- Ảnh 6.

