Ngày thi đấu cuối vòng loại Duyên hải miền Trung: Khán đài cực nóng, ‘mưa’ bàn thắng

Chiều nay 22.1, SVĐ Quân khu 5 (Đà Nẵng) trở thành một "chảo lửa" đúng nghĩa khi bước vào ngày thi đấu cuối cùng của vòng loại Duyên hải miền Trung giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Đây là ngày thi đấu có tính chất quyết định để tìm ra cái tên xuất sắc nhất giành tấm vé đi tiếp, vì vậy thu hút rất đông người hâm mộ.



Đội ĐH Huế và Trường ĐH TDTT Đà Nẵng đã chơi hết mình trong 90 phút thi đấu ẢNH: ĐÔNG NGHI

Với màn so tài của hai cặp đấu đầy duyên nợ giữa ĐH Huế gặp Trường ĐH TDTT Đà Nẵng và ĐH Duy Tân đối đầu CĐ Phương Đông Đà Nẵng. Kịch tính được đẩy lên cao trào ngay từ những phút đầu tiên, các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn.

Ở lượt trận thứ nhất, ĐH Huế nhập cuộc chưa tốt, nhưng qua hiệp 2 các học trò của HLV Nguyễn Long Hải đã thi đấu đầy quả cảm, đánh bại ứng cử viên nặng ký là Trường ĐH TDTT Đà Nẵng với tỷ số sít sao 2-1.

Chiến thắng này giúp đội bóng cố đô tự mở ra hy vọng mong manh cho tấm vé vào vòng chung kết. Tuy nhiên, kịch tính của bảng đấu vẫn chưa dừng lại ở đó.

Các cầu thủ đã đem đến cho người hâm mộ nhiều pha bóng đầy cảm xúc ẢNH: ĐÔNG NGHI

Mọi sự chú ý đổ dồn về lượt đấu thứ hai giữa ĐH Duy Tân và Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng. Kết quả của trận đấu này trực tiếp ảnh hưởng đến "số phận" của 2 đội vừa thi đấu trước đó.

ĐH Duy Tân với lối chơi gắn kết và quyết tâm cao độ đã giành chiến thắng thuyết phục 5-2 trước Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng.

Chính kết quả này đã tạo nên một kịch bản trong mơ cho đội bóng đến từ Đà Nẵng.

Dù để thua ở lượt trận cuối, nhưng nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng đã chính thức sở hữu tấm vé vàng để hành quân đến Nha Trang tham dự vòng chung kết.

Sự hồi hộp và kịch tính được duy trì đến tận những giây cuối cùng, khiến khán giả trên sân đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Cặp đấu ĐH Duy Tân và Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng đã thể hiện hết khả năng, nỗ lực vì màu cờ sắc áo của nhà trường ẢNH: ĐÔNG NGHI

Không khí tại SVĐ Quân khu 5 càng trở nên nóng hơn còn bởi sự xuất hiện của rất đông người hâm mộ. Với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là một giải bóng đá mà là một ngày hội thể thao thực sự.

Nguyễn Minh Khiết (18 tuổi, sống tại TP.Đà Nẵng) chia sẻ rằng, bạn đến sân từ sớm để tiếp lửa cho đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng và niềm hạnh phúc của bạn như vỡ òa khi đội bóng yêu thích cuối cùng đã có suất đi tiếp.

"Đây là lần đầu tiên em xem trận đấu của giải sinh viên sân 11 người hấp dẫn như thế này. Đến sân, mới cảm nhận hết sức nóng và cuồng nhiệt của giải đấu, khác hẳn so với xem online", Khiết nói.



Rất đông khán giả đến SVĐ Quân khu 5 để theo dõi các trận đấu ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khán giả hò reo sau những bàn thắng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lo lắng trước những pha bóng kịch tính ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

SVĐ Quân khu 5 nóng đến những giây phút cuối cùng của trận đấu ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Tôi theo dõi không bỏ trận nào, kết thúc vòng loại tại Đà Nẵng, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong lòng người hâm mộ. Với sự chuyên nghiệp trong tổ chức cùng chuyên môn ngày càng được nâng cao của các đội bóng, tôi tin rằng sẽ mang đến một vòng chung kết bùng nổ hơn nữa tại Nha Trang", anh Hoàng Trọng Nam (45 tuổi, người dân TP.Đà Nẵng) nói.

Những tiếng hò reo, cổ vũ vang dội khắp bốn phía khán đài tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động, chứng minh cho sức hút mãnh liệt của bóng đá sinh viên.