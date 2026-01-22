Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên

Ngày thi đấu cuối vòng loại Duyên hải miền Trung: Khán đài cực nóng, ‘mưa’ bàn thắng

Huy Đạt - Lê Hoài Nhân
22/01/2026 18:05 GMT+7

Trong ngày thi đấu cuối cùng của vòng loại Duyên hải miền Trung giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026), các đội đã thi đấu cống hiến đến phút chót. Rất đông cổ động viên đã đến từ sớm, tiếp lửa cho các cầu thủ, tạo nên bầu không khí sôi động.

Chiều nay 22.1, SVĐ Quân khu 5 (Đà Nẵng) trở thành một "chảo lửa" đúng nghĩa khi bước vào ngày thi đấu cuối cùng của vòng loại Duyên hải miền Trung giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026). 

Đây là ngày thi đấu có tính chất quyết định để tìm ra cái tên xuất sắc nhất giành tấm vé đi tiếp, vì vậy thu hút rất đông người hâm mộ.

Ngày thi đấu cuối vòng loại Duyên hải miền Trung: Khán đài cực nóng, ‘mưa’ bàn thắng- Ảnh 1.

Đội ĐH Huế và Trường ĐH TDTT Đà Nẵng đã chơi hết mình trong 90 phút thi đấu

ẢNH: ĐÔNG NGHI

Với màn so tài của hai cặp đấu đầy duyên nợ giữa ĐH Huế gặp Trường ĐH TDTT Đà Nẵng và ĐH Duy Tân đối đầu CĐ Phương Đông Đà Nẵng. Kịch tính được đẩy lên cao trào ngay từ những phút đầu tiên, các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn.

Ở lượt trận thứ nhất, ĐH Huế nhập cuộc chưa tốt, nhưng qua hiệp 2 các học trò của HLV Nguyễn Long Hải đã thi đấu đầy quả cảm, đánh bại ứng cử viên nặng ký là Trường ĐH TDTT Đà Nẵng với tỷ số sít sao 2-1. 

Chiến thắng này giúp đội bóng cố đô tự mở ra hy vọng mong manh cho tấm vé vào vòng chung kết. Tuy nhiên, kịch tính của bảng đấu vẫn chưa dừng lại ở đó.

Ngày thi đấu cuối vòng loại Duyên hải miền Trung: Khán đài cực nóng, ‘mưa’ bàn thắng- Ảnh 2.

Các cầu thủ đã đem đến cho người hâm mộ nhiều pha bóng đầy cảm xúc

ẢNH: ĐÔNG NGHI

Mọi sự chú ý đổ dồn về lượt đấu thứ hai giữa ĐH Duy Tân và Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng. Kết quả của trận đấu này trực tiếp ảnh hưởng đến "số phận" của 2 đội vừa thi đấu trước đó. 

ĐH Duy Tân với lối chơi gắn kết và quyết tâm cao độ đã giành chiến thắng thuyết phục 5-2 trước Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng.

Chính kết quả này đã tạo nên một kịch bản trong mơ cho đội bóng đến từ Đà Nẵng.

Dù để thua ở lượt trận cuối, nhưng nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng đã chính thức sở hữu tấm vé vàng để hành quân đến Nha Trang tham dự vòng chung kết. 

Sự hồi hộp và kịch tính được duy trì đến tận những giây cuối cùng, khiến khán giả trên sân đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Ngày thi đấu cuối vòng loại Duyên hải miền Trung: Khán đài cực nóng, ‘mưa’ bàn thắng- Ảnh 3.

Cặp đấu ĐH Duy Tân và Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng đã thể hiện hết khả năng, nỗ lực vì màu cờ sắc áo của nhà trường

ẢNH: ĐÔNG NGHI

Không khí tại SVĐ Quân khu 5 càng trở nên nóng hơn còn bởi sự xuất hiện của rất đông người hâm mộ. Với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là một giải bóng đá mà là một ngày hội thể thao thực sự. 

Nguyễn Minh Khiết (18 tuổi, sống tại TP.Đà Nẵng) chia sẻ rằng, bạn đến sân từ sớm để tiếp lửa cho đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng và niềm hạnh phúc của bạn như vỡ òa khi đội bóng yêu thích cuối cùng đã có suất đi tiếp. 

"Đây là lần đầu tiên em xem trận đấu của giải sinh viên sân 11 người hấp dẫn như thế này. Đến sân, mới cảm nhận hết sức nóng và cuồng nhiệt của giải đấu, khác hẳn so với xem online", Khiết nói.

Ngày thi đấu cuối vòng loại Duyên hải miền Trung: Khán đài cực nóng, ‘mưa’ bàn thắng- Ảnh 4.

Rất đông khán giả đến SVĐ Quân khu 5 để theo dõi các trận đấu

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngày thi đấu cuối vòng loại Duyên hải miền Trung: Khán đài cực nóng, ‘mưa’ bàn thắng- Ảnh 5.

Khán giả hò reo sau những bàn thắng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngày thi đấu cuối vòng loại Duyên hải miền Trung: Khán đài cực nóng, ‘mưa’ bàn thắng- Ảnh 6.

Lo lắng trước những pha bóng kịch tính

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngày thi đấu cuối vòng loại Duyên hải miền Trung: Khán đài cực nóng, ‘mưa’ bàn thắng- Ảnh 7.

SVĐ Quân khu 5 nóng đến những giây phút cuối cùng của trận đấu

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Tôi theo dõi không bỏ trận nào, kết thúc vòng loại tại Đà Nẵng, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong lòng người hâm mộ. Với sự chuyên nghiệp trong tổ chức cùng chuyên môn ngày càng được nâng cao của các đội bóng, tôi tin rằng sẽ mang đến một vòng chung kết bùng nổ hơn nữa tại Nha Trang", anh Hoàng Trọng Nam (45 tuổi, người dân TP.Đà Nẵng) nói.

Những tiếng hò reo, cổ vũ vang dội khắp bốn phía khán đài tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động, chứng minh cho sức hút mãnh liệt của bóng đá sinh viên.

Ngày thi đấu cuối vòng loại Duyên hải miền Trung: Khán đài cực nóng, ‘mưa’ bàn thắng- Ảnh 8.

Ngày thi đấu cuối vòng loại Duyên hải miền Trung: Khán đài cực nóng, ‘mưa’ bàn thắng- Ảnh 9.

Tin liên quan

ĐH Duy Tân 5-2 Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng: 'Mưa bàn thắng' khép lại vòng loại

ĐH Duy Tân 5-2 Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng: 'Mưa bàn thắng' khép lại vòng loại

Không còn nhiều toan tính về thứ hạng, ĐH Duy Tân và Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng đã cống hiến cho khán giả một trận 'mưa bàn thắng' trong trận đấu chia tay vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung, khép lại bằng chiến thắng 5-2 nghiêng về ĐH Duy Tân. Kết quả này cũng chính thức đưa Trường ĐH TDTT Đà Nẵng giành vé vào VCK TNSV THACO Cup 2026.

Khám phá thêm chủ đề

Vòng loại Duyên Hải Miền Trung SVĐ Quân khu 5 bóng đá Thanh Niên Sinh viên ĐH Huế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận