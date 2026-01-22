Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO

Live ĐH Duy Tân - Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng: Lời chào chia tay!

Hoàng Sơn - Đông Nghi - Lĩnh Nam
22/01/2026 14:28 GMT+7

Sau 2 trận thua liên tiếp ở vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung giải bóng đá Thanh Niên sinh viên lần thứ IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026), đội bóng Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng đã bị đẩy xuống đáy bảng. Điều đó cũng phản ánh đúng thực lực của đội bóng non trẻ này.

Tất nhiên, không thể phủ nhận những nỗ lực của thầy trò HLV Huỳnh Minh Châu ở 2 trận đấu vừa qua. Đã có những thời điểm, Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng làm khó đối thủ bằng lối chơi phòng ngự số đông, không ngại va chạm để bảo vệ khung thành thủ môn Lăng Đức Đạt mà minh chứng rõ nét nhất là họ chỉ chịu thua ĐH Huế ở những phút cuối trận. 

Tuy nhiên, lực lượng quá mỏng, thiếu quá trình chuẩn bị, không có chiến thuật, bài vở rõ ràng khiến cho Trường CĐ Phương Đông không thể chống chọi những đối thủ già giơ hơn.

ĐH Duy Tân - Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng: Lời chào chia tay! - Ảnh 1.

Đội bóng ĐH Duy Tân (áo đỏ)

ẢNH: ĐÔNG NGHI

Bước vào trận cuối trước ĐH Duy Tân vào lúc 15 giờ 30 chiều nay 22.1, thầy trò HLV Huỳnh Minh Châu vẫn bị xếp là kèo dưới nhưng đối với họ, việc là 1 trong 4 đội bóng được góp mặt ở vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung, được thể hiện hết khả năng, nỗ lực vì màu cờ sắc áo của nhà trường ở sân chơi bóng đá sinh viên danh giá như TNSV THACO cup 2026 đã là điều rất đáng tự hào.

Thế nên, ngay từ đầu đội trưởng Huỳnh Nguyễn Nhất Vương và các đồng đội đã xác định chơi đẹp, chơi cống hiến mới là tiêu chí chính của đội.

Với ĐH Duy Tân, chiến thắng trước đối thủ được đánh giá cao như ĐH Huế khá bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng. Các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Vũ đã nhập cuộc tự tin, chủ động chơi bóng ăn miếng trả miếng với đối thủ và bàn thắng của Huỳnh Văn Hiệp đến như điều tất yếu. Nói không ngoa, ĐH Duy Tân mới là những người làm chủ cuộc chơi để giành chiến thắng trước ĐH Huế.

ĐH Duy Tân - Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng: Lời chào chia tay! - Ảnh 2.

Đội bóng Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng (áo xanh nhạt)

ẢNH: ĐÔNG NGHI

Đến lúc này, cơ hội đứng đầu vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung và giành vé tham dự VCK vẫn còn đối với ĐH Duy Tân nhưng xác suất là quá nhỏ. Mục tiêu thực tế của họ lúc này là giành trọn 3 điểm trước Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng và giữ vững vị trí thứ 2 vòng loại hơn là mơ mộng đến suất tham dự VCK.

Với tâm thế thoải mái ấy, hy vọng cả 2 đội sẽ thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn như lời chào chia tay TNSV THACO cup 2026 khu vực Duyên hải miền Trung và hẹn gặp lại ở mùa giải năm sau.

ĐH Duy Tân - Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng: Lời chào chia tay! - Ảnh 3.

ĐH Duy Tân - Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng: Lời chào chia tay! - Ảnh 4.

ĐH Duy Tân Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng Giaỉ bóng đá Thanh niên sinh viên TNSV THACO cup 2026
