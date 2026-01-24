Nảy lửa vòng play-off khu vực TP.HCM

8/12 ĐỘI ĐÁ PLAY-OFF TỪNG DỰ VCK MÙA TRƯỚC

Vòng loại khu vực TP.HCM TNSV THACO cup 2026 diễn ra từ ngày 9 - 22.1, quy tụ 35 đội bóng (chia vào 9 nhóm) tranh tài. Sau 14 ngày tranh tài đầy hấp dẫn với 51 trận đấu, 11 cái tên góp mặt ở vòng play-off gồm 9 đội nhất nhóm: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, Trường ĐH Quy Nhơn, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM; cùng 2 đội nhì có thành tích tốt nhất là Trường CĐ Kinh tế đối ngoại và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Ngoài ra, suất play-off thứ 12 thuộc về đội xếp nhì ở vòng loại khu vực Tây Nam bộ là ĐH Trà Vinh, sau khi đội này để thua Trường ĐH Đồng Tháp ở trận đấu tranh vé trực tiếp dự VCK.

Cuộc đối đầu giữa chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng (phải) và Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM rất đáng chờ đợi ẢNH: NHẬT THỊNH

Hôm qua 23.1, buổi lễ bốc thăm vòng play-off khu vực TP.HCM được tổ chức tại tòa soạn Báo Thanh Niên (P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã xác định 6 cặp đấu. Theo đó, đội Trường ĐH Quy Nhơn gặp đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM gặp đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đội Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM gặp đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, đội Trường ĐH Văn Hiến gặp đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM gặp đội ĐH Trà Vinh, đội Trường ĐH Văn Lang gặp đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Theo đánh giá của HLV trưởng các đội bóng sau lễ bốc thăm, vòng play-off khu vực TP.HCM hứa hẹn sẽ nảy lửa khi những đại diện góp mặt tại đây đều đáng gờm. Minh chứng rõ ràng nhất cho sự khốc liệt của vòng play-off là có đến 8 đội trong nhóm 12 đội kể trên từng dự VCK TNSV mùa giải 2025.

Sau hai lượt trận của vòng đấu nhóm diễn ra trên sân Tao Đàn, 6 trận đối đầu tại vòng play-off sẽ quay trở lại tranh tài trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng quen thuộc.

M Ở MÀN HẤP DẪN GIỮA 2 TÂN BINH

Mở màn cho vòng play-off khu vực TP.HCM là cuộc chạm trán giữa 2 tân binh: Trường ĐH Quy Nhơn và Trường CĐ Kinh tế đối ngoại. Đội Trường ĐH Quy Nhơn dù đã dự VCK mùa trước, nhưng đây là lần đầu tiên họ vào TP.HCM để đá vòng loại (vì không tổ chức vòng loại khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên). Dù phải thi đấu xa nhà, nhưng đội bóng của HLV trưởng Thái Bình Thuận đã chứng minh được bản lĩnh khi giành 9 điểm tuyệt đối với 3 trận toàn thắng ở nhóm 4.

Trong khi đó, đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại mới lần đầu xuất hiện tại TNSV nhưng đã gây ấn tượng mạnh. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của trọng tài quốc gia Trần Ngọc Nhớ hoàn toàn xứng đáng có mặt ở vòng play-off khi ghi đến 12 bàn sau 3 trận. "Đã vào đến đây thì gặp đội nào cũng phải chiến đấu. Nhưng cũng xác định ngay từ đầu, đây được xem là sân chơi để các sinh viên tận hưởng, để các bạn có kỷ niệm đẹp thời sinh viên. Mình là tân binh, đi được đến đây là quá vui rồi, không đặt nặng thành tích. Ở vòng này là cơ hội chia đều cho các đội. Về kinh nghiệm, đội Trường ĐH Quy Nhơn có thể nhỉnh hơn chúng tôi. Tuy nhiên, nói về tâm lý thì Trường CĐ Kinh tế đối ngoại sẽ thoải mái hơn khi bước vào trận đấu, đó cũng là lợi thế của chúng tôi", HLV Trần Ngọc Nhớ nhận định.

C HỦ NHÀ ĐẤU CỰU VƯƠNG

Một trong những trận đấu tâm điểm của vòng play-off khu vực TP.HCM là màn so tài giữa chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng và cựu vương Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (đăng quang mùa II - 2024). HLV Nguyễn Đình Long (đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng) đang sở hữu trong tay dàn cầu thủ đồng đều, với đẳng cấp phần nào đã được thể hiện ở vòng đấu nhóm. Qua 3 trận, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng toàn thắng, ghi đến 15 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Ở phía bên kia, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM sau khi vắng mặt ở VCK mùa trước (cũng thua tại vòng play-off) đang cho thấy quyết tâm rất lớn để giành vé đi Nha Trang vào tháng 3 tới. HLV trưởng Phạm Thái Vinh tự tin: "Có thể nói tinh thần của đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM rất thoải mái khi gặp Trường ĐH Tôn Đức Thắng, bởi đây là đối thủ rất quen thuộc. Nếu xét thành tích đối đầu, chúng tôi nhiều lần đánh bại đối phương. Tuy nhiên, cũng không thể lấy lịch sử để nói về hiện tại, nên chúng tôi sẽ nhập cuộc với sự tự tin nhưng không chủ quan". Về việc đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng được thi đấu trên sân nhà, HLV Phạm Thái Vinh chia sẻ: "Các bạn sinh viên luôn cổ động với tinh thần vô tư, trong sáng. Do đó, việc khán giả đông đảo sẽ tạo ra sự hứng khởi cho cả hai đội. Chúng tôi không có gì phải áp lực cả, thậm chí còn cảm thấy hưng phấn hơn".

HLV Trầm Quốc Nam của đội ĐH Trà Vinh vẫn chưa hết tiếc nuối khi để lỡ tấm vé trực tiếp dự VCK. Ông Nam cho biết dù rất buồn nhưng toàn đội đã vực dậy tinh thần để sẵn sàng cho trận đấu quan trọng phía trước với đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. "Về mặt bằng chung, đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM là tập thể mạnh về bóng đá sinh viên ở TP.HCM. Có thể nói trận này là cân sức cân tài, đội nào cũng cần phải tập trung thi đấu hơn 100% khả năng để giành chiến thắng. Đội ĐH Trà Vinh sẽ nỗ lực để lập hat-trick, lần thứ ba liên tiếp giành vé góp mặt ở VCK TNSV", ông Nam nhấn mạnh.

Trận đấu hạ màn vòng play-off khu vực TP.HCM là cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai và đội Trường ĐH Văn Lang. HLV trưởng Lê Hữu Phát của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai cho biết: "Hai đội đã gặp nhau nhiều trước đây, nhưng ở lần gần nhất cũng trong một trận đấu quyết định, chúng tôi đã thua. Do đó ở trận play-off này, tôi và các học trò rất muốn "phục thù" trước đối thủ. Lực lượng của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai bị ảnh hưởng đôi chút khi có 3 cầu thủ gặp vấn đề về sức khỏe. Dù vậy, chúng tôi cũng đã sẵn sàng để chiến đấu vì tấm vé dự VCK ở Nha Trang".