Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Lịch thi đấu 6 trận play-off khu vực TP.HCM: Thư hùng hấp dẫn

Nghi Thạo
Nghi Thạo
23/01/2026 18:48 GMT+7

Chiều 23.1 tại tòa soạn Báo Thanh Niên (P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra lễ bốc thăm vòng play-off khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO.

Lễ bốc thăm vòng play-off khu vực TP.HCM có sự góp mặt của đại diện 12 đội bóng, cùng đại diện các lực lượng làm nhiệm vụ tại giải như giám sát trận đấu, giám sát trọng tài, an ninh, y tế, tình nguyện viên... Tại đây, ban tổ chức đã chuẩn bị các lá thăm tên trường và mã số để đại diện đội bóng bốc ngẫu nhiên.

12 đội bóng sẽ tranh tài ở vòng play-off khu vực TP.HCM gồm: 9 đội đứng nhất cùng 2 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất (11 đội) trong 9 nhóm đấu thuộc vòng loại khu vực TP.HCM; đội xếp nhì chung cuộc của vòng loại khu vực Tây Nam bộ - ĐH Trà Vinh.

Lịch thi đấu 6 trận play-off khu vực TP.HCM: Thư hùng hấp dẫn- Ảnh 1.

Nhà báo Trần Quang Tuyến - đại diện ban tổ chức giải phổ biến nguyên tắc bốc thăm

ẢNH: THU BỒN

Sau khi bốc thăm, 6 cặp đấu play-off khu vực TP.HCM đã được xác định: đội Trường ĐH Quy Nhơn gặp đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM gặp đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đội Trường Bách khoa - ĐHQG TP.HCM gặp đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, đội Trường ĐH Văn Hiến gặp đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM gặp đội ĐH Trà Vinh, đội Trường ĐH Văn Lang gặp đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai.

Vòng play-off khu vực TP.HCM hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những màn so tài đầy kịch tính, khi mỗi cặp đấu được đánh giá là rất cân tài cân sức. 6 trận play-off diễn ra từ ngày 25 đến 27.1, đều trên sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Lịch thi đấu 6 trận play-off khu vực TP.HCM: Thư hùng hấp dẫn- Ảnh 2.
Lịch thi đấu 6 trận play-off khu vực TP.HCM: Thư hùng hấp dẫn- Ảnh 3.
Lịch thi đấu 6 trận play-off khu vực TP.HCM: Thư hùng hấp dẫn- Ảnh 4.


ẢNH: THU BỒN

Lịch thi đấu 6 trận play-off khu vực TP.HCM: Thư hùng hấp dẫn- Ảnh 5.

Đại diện giám sát trận đấu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ban tổ chức chuẩn bị các lá thăm

ẢNH: THU BỒN

Lịch thi đấu 6 trận play-off khu vực TP.HCM: Thư hùng hấp dẫn- Ảnh 6.

HLV trưởng Phạm Thái Vinh (trái) của đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và đại diện đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai - ông Tăng Trí Hùng bốc thăm

ẢNH: THU BỒN

Lịch thi đấu vòng play-off khu vực TP.HCM

Ngày 25.1

15 giờ: Trường ĐH Quy Nhơn - Trường CĐ Kinh tế đối ngoại

17 giờ: Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM - Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Ngày 26.1

15 giờ: Trường Bách khoa – ĐHQG TP.HCM - Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

17 giờ: Trường ĐH Văn Hiến gặp đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Ngày 27.1

15 giờ: Trường ĐH Công nghệ TP.HCM - Trường ĐH Trà Vinh

17 giờ: Trường ĐH Văn Lang - Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Lịch thi đấu 6 trận play-off khu vực TP.HCM: Thư hùng hấp dẫn- Ảnh 7.

Trọng tài quốc gia Trần Ngọc Nhớ (phải) đang dẫn dắt tân binh Trường CĐ Kinh tế đối ngoại thi đấu ấn tượng trong lần đầu dự giải

ẢNH: THU BỒN

Lịch thi đấu 6 trận play-off khu vực TP.HCM: Thư hùng hấp dẫn- Ảnh 8.

HLV trưởng đội Trường ĐH Quy Nhơn Thái Bình Thuận (phải) và đại diện đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng

ẢNH: THU BỒN

Lịch thi đấu 6 trận play-off khu vực TP.HCM: Thư hùng hấp dẫn- Ảnh 9.

ẢNH: THU BỒN

Lịch thi đấu 6 trận play-off khu vực TP.HCM: Thư hùng hấp dẫn- Ảnh 10.

 

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM TNSV tnsv thaco cup giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam
