Chàng cảnh sát tương lai và ước mơ thành cầu thủ chuyên nghiệp

Tại vòng loại khu vực TP.HCM TNSV THACO cup 2026, đội Trường ĐH Cảnh sát nhân dân đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc so với mùa giải trước. Trong đó, Trương Lâm Chí Hiếu được xem là "ngòi nổ" của đội. Anh không ít lần khiến khán đài bùng nổ bởi các pha xử lý tinh tế và những bàn thắng đẹp mắt. Tính đến lúc này, chân sút mang áo số 9 đã đóng góp 4 trong tổng số 10 bàn, giúp đội nhà giành 2 chiến thắng sau 3 trận của vòng đấu nhóm.

Kiểu ăn mừng quen thuộc của Trương Lâm Chí Hiếu ẢNH: NHẬT THỊNH

Trương Lâm Chí Hiếu sinh năm 2003, hiện là sinh viên năm ba của lớp cảnh sát giao thông tại Trường ĐH Cảnh sát nhân dân. Khác với vẻ nghiêm nghị thường thấy của một chiến sĩ công an tương lai, khi khoác lên mình chiếc áo số, Hiếu là chàng trai tràn đầy nhiệt huyết với trái bóng tròn. Niềm đam mê ấy được hun đúc từ ngày Hiếu còn là cậu bé theo chân cha ra sân bóng mỗi buổi chiều.

"Em được tiếp xúc với trái bóng từ rất sớm. Bởi vì ba em cũng rất đam mê bóng đá, nên đã chỉ cho em chơi từ nhỏ", Hiếu bồi hồi nhớ lại. Chính những đường chuyền đầu tiên của cha đã nhen nhóm trong lòng cậu bé sinh năm 2003 ước mơ được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Những năm học cấp hai, Hiếu được tuyển chọn vào lớp năng khiếu bóng đá của tỉnh Kiên Giang cũ và được "ăn tập" bài bản suốt 2 năm. Đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn giữa sự nghiệp quần đùi áo số và con đường học vấn, Hiếu đã có một quyết định bước ngoặt. Hiếu chia sẻ chân thành về ngã rẽ của mình: "Thời nhỏ, em có ước mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp và cũng đã từng theo đuổi nó. Dần lớn lên, em xác định lại và muốn ưu tiên cho học tập". Tuy nhiên, việc dừng lại ở môi trường chuyên nghiệp không có nghĩa là đam mê với bóng đá vụt tắt. Giờ đây, bóng đá với Hiếu không còn là nghề nghiệp, mà đã trở thành một phần tâm hồn, là một trong những điều đẹp đẽ nhất của thời sinh viên dưới mái trường cảnh sát.

"Dù không theo đuổi chuyên nghiệp, nhưng em vẫn xem bóng đá là ước mơ của mình và sẽ nuôi dưỡng nó. Bóng đá là niềm đam mê không thể thiếu, luôn song hành với việc học tập và sau này", chàng trai 23 tuổi chia sẻ.

Trong hành trình trưởng thành, người truyền cảm hứng lớn nhất cho Chí Hiếu chính là siêu sao bóng đá đương đại Cristiano Ronaldo. Không chỉ học hỏi từ thần tượng những kỹ năng sân cỏ, điều mà chàng sinh viên cảnh sát tâm đắc nhất là ý chí vươn lên, tinh thần không bỏ cuộc của danh thủ người Bồ Đào Nha. Hiếu tâm sự: "Ronaldo là người cho em nguồn cảm hứng, giúp em thể hiện ý chí trong tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống chứ không phải riêng trong bóng đá".

Tại giải đấu năm nay, hình ảnh Chí Hiếu cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng bằng động tác chào quen thuộc của lực lượng vũ trang để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Với Chí Hiếu và toàn đội bóng Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, mỗi trận đấu đã qua đều là sự tích lũy quý giá, để dù có tiến sâu hay không thì đây vẫn là hành trang để giúp tập thể ngày càng tiến bộ.