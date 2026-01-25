Một trong những trận đấu tâm điểm của vòng play-off khu vực TP.HCM là màn so tài giữa chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng và cựu vương Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (đăng quang mùa II - 2024). HLV Nguyễn Đình Long (đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng) đang sở hữu trong tay dàn cầu thủ đồng đều, với đẳng cấp phần nào đã được thể hiện ở vòng đấu nhóm. Qua 3 trận, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng toàn thắng, ghi đến 15 bàn và không để lọt lưới bàn nào.

HLV Nguyễn Đình Long của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng chia sẻ: "Vào đến vòng play-off thì đội nào cũng có thực lực và xứng đáng đi tiếp. Tôi muốn nhắn nhủ với các học trò rằng các bạn đã trải qua 1 năm tập luyện vất vả, đã có được màn thể hiện được đánh giá cao ở vòng bảng. Vì thế hãy bản lĩnh và tự tin cho trận đấu play-off nhằm đạt mục tiêu mà toàn đội đưa ra".

Trường ĐH Tôn Đức Thắng (trái) đang có phong độ cao, đủ sức cản đường cựu vương Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở phía bên kia, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM sau khi vắng mặt ở VCK mùa trước (cũng thua tại vòng play-off) đang cho thấy quyết tâm rất lớn để giành vé đi Nha Trang vào tháng 3 tới. HLV trưởng Phạm Thái Vinh tự tin: "Có thể nói tinh thần của đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM rất thoải mái khi gặp Trường ĐH Tôn Đức Thắng, bởi đây là đối thủ rất quen thuộc. Nếu xét thành tích đối đầu, chúng tôi nhiều lần đánh bại đối phương. Tuy nhiên, cũng không thể lấy lịch sử để nói về hiện tại, nên chúng tôi sẽ nhập cuộc với sự tự tin nhưng không chủ quan".

Về việc đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng được thi đấu trên sân nhà, HLV Phạm Thái Vinh chia sẻ: "Các bạn sinh viên luôn cổ động với tinh thần vô tư, trong sáng. Do đó, việc khán giả đông đảo sẽ tạo ra sự hứng khởi cho cả hai đội. Chúng tôi không có gì phải áp lực cả, thậm chí còn cảm thấy hưng phấn hơn".