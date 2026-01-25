Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Live Trường ĐH Tôn Đức Thắng - Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM: Thư hùng nảy lửa

Thu Bồn - Lĩnh Nam
25/01/2026 15:53 GMT+7

17 giờ hôm nay (25.1), đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ tranh tài với đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, ở trận đấu thuộc vòng play-off khu vực TP.HCM, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Một trong những trận đấu tâm điểm của vòng play-off khu vực TP.HCM là màn so tài giữa chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng và cựu vương Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (đăng quang mùa II - 2024). HLV Nguyễn Đình Long (đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng) đang sở hữu trong tay dàn cầu thủ đồng đều, với đẳng cấp phần nào đã được thể hiện ở vòng đấu nhóm. Qua 3 trận, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng toàn thắng, ghi đến 15 bàn và không để lọt lưới bàn nào.

HLV Nguyễn Đình Long của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng chia sẻ: "Vào đến vòng play-off thì đội nào cũng có thực lực và xứng đáng đi tiếp. Tôi muốn nhắn nhủ với các học trò rằng các bạn đã trải qua 1 năm tập luyện vất vả, đã có được màn thể hiện được đánh giá cao ở vòng bảng. Vì thế hãy bản lĩnh và tự tin cho trận đấu play-off nhằm đạt mục tiêu mà toàn đội đưa ra".

Trường ĐH Tôn Đức Thắng - Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM: Thư hùng nảy lửa - Ảnh 1.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng (trái) đang có phong độ cao, đủ sức cản đường cựu vương Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở phía bên kia, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM sau khi vắng mặt ở VCK mùa trước (cũng thua tại vòng play-off) đang cho thấy quyết tâm rất lớn để giành vé đi Nha Trang vào tháng 3 tới. HLV trưởng Phạm Thái Vinh tự tin: "Có thể nói tinh thần của đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM rất thoải mái khi gặp Trường ĐH Tôn Đức Thắng, bởi đây là đối thủ rất quen thuộc. Nếu xét thành tích đối đầu, chúng tôi nhiều lần đánh bại đối phương. Tuy nhiên, cũng không thể lấy lịch sử để nói về hiện tại, nên chúng tôi sẽ nhập cuộc với sự tự tin nhưng không chủ quan".

Về việc đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng được thi đấu trên sân nhà, HLV Phạm Thái Vinh chia sẻ: "Các bạn sinh viên luôn cổ động với tinh thần vô tư, trong sáng. Do đó, việc khán giả đông đảo sẽ tạo ra sự hứng khởi cho cả hai đội. Chúng tôi không có gì phải áp lực cả, thậm chí còn cảm thấy hưng phấn hơn".

- Ảnh 1.

Tin liên quan

Đôi giày vải của tiền đạo tài năng người Gié Triêng

Đôi giày vải của tiền đạo tài năng người Gié Triêng

Trên sân cỏ TNSV THACO cup 2026, chàng tân binh A Lâm Kỳ của đội bóng Trường ĐH Quy Nhơn đang viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về đam mê và sự giản dị.

'Người đặc biệt' của bóng đá sinh viên

Chàng cảnh sát tương lai và ước mơ thành cầu thủ chuyên nghiệp

Khám phá thêm chủ đề

trường ĐH Tôn Đức Thắng TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TDTT TP.HCM TNSV tnsv thaco cup giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận