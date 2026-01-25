Mở màn cho vòng play-off khu vực TP.HCM là cuộc chạm trán giữa 2 tân binh: Trường ĐH Quy Nhơn và Trường CĐ Kinh tế đối ngoại. Đội Trường ĐH Quy Nhơn dù đã dự VCK mùa trước, nhưng đây là lần đầu tiên họ vào TP.HCM để đá vòng loại (vì không tổ chức vòng loại khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên). Dù phải thi đấu xa nhà, nhưng đội bóng của HLV trưởng Thái Bình Thuận đã chứng minh được bản lĩnh khi giành 9 điểm tuyệt đối với 3 trận toàn thắng ở nhóm 4.

Trong khi đó, đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại mới lần đầu xuất hiện tại TNSV nhưng đã gây ấn tượng mạnh. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của trọng tài quốc gia Trần Ngọc Nhớ hoàn toàn xứng đáng có mặt ở vòng play-off khi ghi đến 12 bàn sau 3 trận.

Đội Trường ĐH Quy Nhơn (trái) có thành tích toàn thắng cả ba trận ở vòng đấu nhóm ảnh: độc lập

"Đã vào đến đây thì gặp đội nào cũng phải chiến đấu. Nhưng cũng xác định ngay từ đầu, đây được xem là sân chơi để các sinh viên tận hưởng, để các bạn có kỷ niệm đẹp thời sinh viên. Mình là tân binh, đi được đến đây là quá vui rồi, không đặt nặng thành tích. Ở vòng này là cơ hội chia đều cho các đội. Về kinh nghiệm, đội Trường ĐH Quy Nhơn có thể nhỉnh hơn chúng tôi. Tuy nhiên, nói về tâm lý thì Trường CĐ Kinh tế đối ngoại sẽ thoải mái hơn khi bước vào trận đấu, đó cũng là lợi thế của chúng tôi", HLV Trần Ngọc Nhớ nhận định.