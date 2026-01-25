Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Live Trường ĐH Quy Nhơn - Trường CĐ Kinh tế đối ngoại: 'Tân binh' tranh tài hấp dẫn

Nghi Thạo - Lĩnh Nam
25/01/2026 13:52 GMT+7

15 giờ hôm nay (25.1) trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đội Trường ĐH Quy Nhơn chạm trán với đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại ở trận play-off vòng loại khu vực TP.HCM, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Mở màn cho vòng play-off khu vực TP.HCM là cuộc chạm trán giữa 2 tân binh: Trường ĐH Quy Nhơn và Trường CĐ Kinh tế đối ngoại. Đội Trường ĐH Quy Nhơn dù đã dự VCK mùa trước, nhưng đây là lần đầu tiên họ vào TP.HCM để đá vòng loại (vì không tổ chức vòng loại khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên). Dù phải thi đấu xa nhà, nhưng đội bóng của HLV trưởng Thái Bình Thuận đã chứng minh được bản lĩnh khi giành 9 điểm tuyệt đối với 3 trận toàn thắng ở nhóm 4.

Trong khi đó, đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại mới lần đầu xuất hiện tại TNSV nhưng đã gây ấn tượng mạnh. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của trọng tài quốc gia Trần Ngọc Nhớ hoàn toàn xứng đáng có mặt ở vòng play-off khi ghi đến 12 bàn sau 3 trận.

- Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Quy Nhơn (trái) có thành tích toàn thắng cả ba trận ở vòng đấu nhóm

ảnh: độc lập

"Đã vào đến đây thì gặp đội nào cũng phải chiến đấu. Nhưng cũng xác định ngay từ đầu, đây được xem là sân chơi để các sinh viên tận hưởng, để các bạn có kỷ niệm đẹp thời sinh viên. Mình là tân binh, đi được đến đây là quá vui rồi, không đặt nặng thành tích. Ở vòng này là cơ hội chia đều cho các đội. Về kinh nghiệm, đội Trường ĐH Quy Nhơn có thể nhỉnh hơn chúng tôi. Tuy nhiên, nói về tâm lý thì Trường CĐ Kinh tế đối ngoại sẽ thoải mái hơn khi bước vào trận đấu, đó cũng là lợi thế của chúng tôi", HLV Trần Ngọc Nhớ nhận định.

- Ảnh 2.

Tin liên quan

'Người đặc biệt' của bóng đá sinh viên

'Người đặc biệt' của bóng đá sinh viên

Từ một cầu thủ chuyên nghiệp dạn dày sương gió đến người thầy tận tụy trên băng ghế huấn luyện, HLV Lê Hữu Phát đang viết tiếp giấc mơ bóng đá với các học trò tại đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai bằng sự nhiệt huyết và phong cách đầy cá tính.

Chàng cảnh sát tương lai và ước mơ thành cầu thủ chuyên nghiệp

Nảy lửa vòng play-off khu vực TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Quy Nhơn Trường CĐ Kinh tế Đối Ngoại TNSV tnsv thaco cup giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận