Live Trường ĐH Công Thương TP.HCM - Trường ĐH Bách Khoa: Siêu kịch tính
Khi cả Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM và Trường ĐH Công Thương TP.HCM đều còn cơ hội vào VCK, cuộc đối đầu trực tiếp giữa 2 đội ở lượt cuối nhóm 9 bảng C giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO (TNSV THACO Cup 2026) sẽ cực kỳ hấp dẫn. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 22.1 trên sân Tao Đàn.
Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM đang nắm quyền tự quyết trong tay khi chỉ cần một kết quả hòa là chính thức ghi tên mình vào vòng kế tiếp. Với vị trí đầu bảng hiện tại và hiệu số dương, họ có quyền toan tính cho một trận đấu an toàn. Tuy nhiên, nếu tiếp cận trận đấu với tư tưởng cầu hòa, đội bóng này có thể sẽ phải trả giá đắt trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của đối phương.
Trong khi đó, Trường ĐH Công Thương TP.HCM đang ở thế chân tường nhưng ngọn lửa hy vọng vẫn chưa tắt. Dù chưa có điểm số nào sau lượt trận đầu, họ vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp nếu giành chiến thắng trong màn đối đầu trực tiếp này. Một chiến thắng không chỉ giúp họ có được 3 điểm đầu tiên mà còn tạo nên một kịch bản "điên rồ" cho nhóm 9 khi cả ba đội sẽ cùng bằng điểm nhau. Khi đó, tấm vé VCK sẽ được phân định dựa vào chỉ số phụ. Với tinh thần "còn nước còn tát", các cầu thủ Trường ĐH Công Thương chắc chắn sẽ bước vào sân với quyết tâm cao nhất để tạo nên bất ngờ.
Vì lẽ đó, cuộc đối đầu giữa một bên nắm lợi thế lớn để đi tiếp và một bên đang khát khao lách qua khe cửa hẹp được dự báo sẽ vô cùng căng thẳng.
