Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO

Live Trường ĐH Bách khoa TP.HCM - Trường CĐ Giao thông Vận tải: Không được chủ quan

Đồng Nguyên Khang - Lĩnh Nam
13/01/2026 07:24 GMT+7

Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều, đội Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM vẫn phải cẩn trọng trước 'ẩn số' Trường CĐ Giao thông vận tải trong ra quân tại nhóm 8 giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO (TNSV THACO cup 2026), lúc 8 giờ 30, 13.1.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Đội Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM luôn là gương mặt quen thuộc ở các giải bóng đá sinh viên từ trước đến nay. Ở mùa TNSV THACO cup 2025, đội bóng này cũng giành quyền vào VCK. Tuy nhiên, việc không vào sâu khi nằm ở một bảng khá mạnh (có đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa hay Trường ĐH Văn Hiến) khiến thầy trò đội Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM gặp tương đối nhiều tiếc nuối.

Vì thế, đội bóng giàu truyền thống quyết tâm trở lại mạnh mẽ ở mùa giải này. Trước thềm TNSV THACO cup 2026, đội Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM đã có bước chạy đà hoàn hảo khi giành chức vô địch giải bóng đá sinh viên ĐHQG TP.HCM mở rộng. HLV Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ, danh hiệu này đã tạo cú hích tinh thần quan trọng cho toàn đội. Thời điểm này, toàn bộ cầu thủ của đội đều hừng hực khí thế, khát khao chinh phục tấm vé dự VCK TNSV THACO cup 2026.

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM - Trường CĐ Giao thông Vận tải: Không được chủ quan - Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM có danh hiệu ngay trước thềm giải TNSV THACO cup 2026

ẢNH: VÕ HIẾU

Đội Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM còn có sự bổ sung chất lượng trên băng ghế huấn luyện. Đó là ông Konstantin Lasoryb sinh năm 1975, là cựu tiền đạo người Nga, từng khoác áo CLB Becamex Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM). Ông đã có chứng chỉ huấn luyện level C của UEFA (Liên đoàn Bóng đá châu Âu), sở hữu kinh nghiệm đào tạo trẻ và làm công tác bóng đá học đường. Vì thế, sự xuất hiện của ông Lasoryb được kỳ vọng giúp đội Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM có thêm nhiều mảng miếng chiến thuật mới lạ.

Với những sự chuẩn bị đó, đội Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM được đánh giá cao hơn khá nhiều so với Trường CĐ Giao thông vận tải, tân binh của giải đấu. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Văn Tuấn vẫn cần phải cẩn trọng bởi họ vẫn chưa biết nhiều về đối phương. Trong khi đó, đội Giao thông Vận tải có nhiều "dữ liệu" để phân tích, chuẩn bị phương án đối phó kỹ càng.

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM - Trường CĐ Giao thông Vận tải: Không được chủ quan - Ảnh 2.

Tin liên quan

Khởi đầu như mơ của Trường ĐH Thủy lợi

Khởi đầu như mơ của Trường ĐH Thủy lợi

Chủ nhà Trường ĐH Thủy lợi đã mang đến cho khán giả hai bữa tiệc trong buổi chiều 12.1, đó là lễ khai mạc giải đấu, cùng trận đấu áp đảo toàn diện trước ĐH Công nghiệp Hà Nội tại vòng loại phía bắc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup).

Đội hình ĐH Huế ra quân với 90% tân binh, vừa vô địch ở giải đấu lớn

So tài không chiến kịch tính: Trường ĐH Văn Lang lỡ cơ hội bứt phá

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM TNSV tnsv thaco cup giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận