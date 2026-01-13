Đội Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM luôn là gương mặt quen thuộc ở các giải bóng đá sinh viên từ trước đến nay. Ở mùa TNSV THACO cup 2025, đội bóng này cũng giành quyền vào VCK. Tuy nhiên, việc không vào sâu khi nằm ở một bảng khá mạnh (có đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa hay Trường ĐH Văn Hiến) khiến thầy trò đội Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM gặp tương đối nhiều tiếc nuối.

Vì thế, đội bóng giàu truyền thống quyết tâm trở lại mạnh mẽ ở mùa giải này. Trước thềm TNSV THACO cup 2026, đội Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM đã có bước chạy đà hoàn hảo khi giành chức vô địch giải bóng đá sinh viên ĐHQG TP.HCM mở rộng. HLV Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ, danh hiệu này đã tạo cú hích tinh thần quan trọng cho toàn đội. Thời điểm này, toàn bộ cầu thủ của đội đều hừng hực khí thế, khát khao chinh phục tấm vé dự VCK TNSV THACO cup 2026.

Đội Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM có danh hiệu ngay trước thềm giải TNSV THACO cup 2026 ẢNH: VÕ HIẾU

Đội Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM còn có sự bổ sung chất lượng trên băng ghế huấn luyện. Đó là ông Konstantin Lasoryb sinh năm 1975, là cựu tiền đạo người Nga, từng khoác áo CLB Becamex Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM). Ông đã có chứng chỉ huấn luyện level C của UEFA (Liên đoàn Bóng đá châu Âu), sở hữu kinh nghiệm đào tạo trẻ và làm công tác bóng đá học đường. Vì thế, sự xuất hiện của ông Lasoryb được kỳ vọng giúp đội Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM có thêm nhiều mảng miếng chiến thuật mới lạ.

Với những sự chuẩn bị đó, đội Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM được đánh giá cao hơn khá nhiều so với Trường CĐ Giao thông vận tải, tân binh của giải đấu. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Văn Tuấn vẫn cần phải cẩn trọng bởi họ vẫn chưa biết nhiều về đối phương. Trong khi đó, đội Giao thông Vận tải có nhiều "dữ liệu" để phân tích, chuẩn bị phương án đối phó kỹ càng.