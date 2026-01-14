Bỏ tổ hợp xét tuyển truyền thống, thí sinh có cần lo lắng?

Thông tin được chia sẻ trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Tổ hợp môn thi nhiều cơ hội xét tuyển vào các trường đại học" chiều 13.1. Chương trình được trực tuyến tại địa chỉ: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Tiếp tục xét tuyển bằng học bạ

Trong chương trình, đại diện các trường đều cho biết cơ bản giữ ổn định phương thức tuyển sinh, trong đó tiếp tục xét tuyển bằng học bạ. Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, cho biết đến nay Bộ GD-ĐT mới chỉ ban hành kế hoạch tuyển sinh và chưa công bố quy chế tuyển sinh năm 2026. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, ngày 17.2 là hạn cuối các trường ĐH phải công bố đề án tuyển sinh.

Các khách mời tham gia chương trình tư vấn tại Báo Thanh Niên chiều qua (13.1) chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến những thay đổi về tổ hợp môn xét tuyển ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo Phó giám đốc ĐH Duy Tân, năm nay ĐH này vẫn giữ nguyên các phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT, kỳ thi đánh giá năng lực… Năm nay, trường sẽ có một số ngành mới như: thanh nhạc, kỹ thuật xét nghiệm y học…

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm thông tin - truyền thông Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cho biết trường đã công bố thông tin tuyển sinh dự kiến năm 2026. Các phương thức tuyển sinh của trường gồm xét học bạ, điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT… Riêng với phương thức xét kết quả kỳ thi V-SAT, ngoài việc xét kết quả thi do các trường khác tổ chức, trường cũng tổ chức thi để lấy kết quả xét tuyển.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó trưởng phòng Truyền thông Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cũng cho hay năm 2026 trường dự kiến giữ nguyên 4 phương thức xét tuyển gồm: xét học bạ theo các tiêu chí linh hoạt; xét kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét điểm các kỳ thi đánh giá năng lực; xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

PGS-TS Ngô Hồng Điệp, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Dầu Một, cho biết năm 2026 trường sử dụng 4 phương thức tuyển sinh gồm: xét học bạ, kết quả thi THPT, kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM và Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT. Trường cũng dự kiến giữ nguyên các tổ hợp xét tuyển như năm 2025 nhưng có áp dụng nhân hệ số môn chính với các môn cốt lõi trong tổ hợp xét tuyển.

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Luyện, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cũng thông tin 7 phương thức xét tuyển năm nay của trường căn cứ vào điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT, điểm kỳ thi V-SAT, chứng chỉ quốc tế uy tín, kết hợp điểm học bạ và điểm xét tốt nghiệp THPT và các phương thức còn lại dựa vào kết quả học tập THPT.

Thí sinh tìm hiểu thông tin về tuyển sinh ĐH tại chương trình Tư vấn mùa thi năm 2025 ảnh: Bá Duy





Lý do các trường điều chỉnh tổ hợp xét tuyển

Nhiều trường ĐH dự kiến sẽ điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển năm 2026 theo các mức độ khác nhau. Chẳng hạn, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM dự kiến giữ ổn định tổ hợp môn xét tuyển với hầu hết các ngành đào tạo. Trong đó, các ngành công nghệ kỹ thuật tổ hợp bắt buộc có 2 môn cốt lõi gồm toán và lý, nhóm ngành hóa-sinh-môi trường có toán và hóa; các ngành kinh tế gồm toán và văn… Riêng nhóm ngành pháp luật trường bỏ tổ hợp C00 để phù hợp với quy định chung của Bộ. "Việc áp dụng 2 môn cốt lõi trong tổ hợp xét tuyển các ngành của trường không phải chỉ diễn ra trong năm 2026. Từ trước đó, trường đã có quy định này nhằm hướng tới mục tiêu tuyển được học sinh có đủ năng lực cốt lõi vào trường, có thể theo học và ra trường được", tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, khẳng định.

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích cũng chia sẻ năm 2026 Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM có 11 tổ hợp môn xét tuyển, ngoài các môn bắt buộc toán/văn, các môn còn lại được lựa chọn gắn liền với định hướng đào tạo nghề nghiệp. Ví dụ, với nhóm ngành ngôn ngữ thì gắn liền với tổ hợp môn có môn tiếng Anh. "Các trường ĐH khi điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển sẽ luôn trong tâm thế tính toán phương án thuận lợi nhất cho thí sinh. Đây là vấn đề kỹ thuật của các trường và thí sinh cũng không cần lo lắng quá", thạc sĩ Bích nói thêm. Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng cho hay năm nay Trường ĐH Nguyễn Tất Thành duy trì các tổ hợp truyền thống và bổ sung tổ hợp mới phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo tiến sĩ Võ Thanh Hải, việc điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển trong năm 2026 là xu hướng tất yếu của các trường ĐH. Điều này xuất phát từ quy định mới được Bộ GD-ĐT nêu trong quy chế tuyển sinh năm 2025 từ năm 2026, số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số điểm xét. Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân cũng cho rằng các trường ĐH buộc phải điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển năm 2026 theo quy định này, từ đó dẫn đến tình huống một số tổ hợp xét tuyển truyền thống bị loại bỏ ở một số ngành của một số trường. Tiến sĩ Nhân phân tích: "Các năm trước đây, có nhiều ngành luật vừa xét tuyển thí sinh tổ hợp A00 vừa xét thí sinh bằng tổ hợp C00. Nhưng với quy định mới thì các trường buộc phải điều chỉnh dẫn đến tình trạng bỏ C00".

Các chuyên gia khuyên thí sinh không nên lo lắng vì các trường xây dựng tổ hợp môn có lợi nhất với thí sinh ảnh: Ngọc Dương

Các trường xây dựng tổ hợp môn có lợi nhất với thí sinh

Theo tiến sĩ Võ Thanh Hải, không phải trường nào cũng loại bỏ các tổ hợp truyền thống và không diễn ra ở tất cả các ngành nên thí sinh đừng quá lo lắng.

Theo PGS-TS Ngô Hồng Điệp, tổ hợp các môn thi dù điều chỉnh như thế nào cũng tập trung vào 2 môn gốc gồm toán và văn, sau đó xoay quanh môn thứ 3 để phù hợp với đặc thù đào tạo các ngành nghề. "Người học cũng không nên quá bận tâm tới việc điều chỉnh tổ hợp môn. Ngoài kỳ thi tốt nghiệp THPT thì các trường còn sử dụng nhiều phương thức xét tuyển khác, mở ra nhiều cơ hội với thí sinh", PGS Điệp chia sẻ.

PGS-TS Ngô Hồng Điệp cho hay: "Chúng ta nên suy nghĩ theo hướng tích cực, sự giữ lại tổ hợp không còn phù hợp với chương trình học THPT và quy định của Bộ nên các trường buộc phải điều chỉnh cho phù hợp. Trong khi đó, sự điều chỉnh này còn tạo cơ hội nhiều hơn cho thí sinh vì 2 môn bắt buộc học THPT đều có văn và toán. Trường hợp không học tốt cả 2 môn bắt buộc thí sinh có thể chọn 1 trong số 2 môn mình có thế mạnh hơn để xét tuyển".

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân khẳng định: "Các trường ĐH xác định tổ hợp môn căn cứ trên kiến thức cốt lõi học ĐH, đồng thời trên nền tảng học tập bậc THPT của học sinh nên thí sinh không cần lo lắng".

Đồng quan điểm, thạc sĩ Nguyễn Xuân Luyện nêu: "Việc thí sinh băn khoăn khi một số trường loại bỏ tổ hợp truyền thống cũng dễ hiểu. Tuy nhiên không nên lo lắng vì các trường xây dựng tổ hợp môn có lợi nhất với thí sinh. Ví dụ, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM vẫn còn một số ngành xét tổ hợp A00, C00. Trong khi đó, một ngành có nhiều tổ hợp môn. Ngoài ra, thí sinh vẫn còn nhiều cơ hội xét tuyển bằng các phương thức khác mà không theo tổ hợp môn truyền thống như kỳ thi V-SAT, đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM…".