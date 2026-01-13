Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chủ yếu dùng các tổ hợp truyền thống để xét tuyển

Quý Hiên
Quý Hiên
13/01/2026 20:20 GMT+7

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vẫn chủ yếu dùng các tổ hợp truyền thống như A00, A01,C00, D01, B00 để xét tuyển các ngành sư phạm, khoa học giáo dục.

Theo thông báo của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, nhà trường vẫn chủ yếu dùng các tổ hợp truyền thống để xét tuyển đại học, đặc biệt là các ngành sư phạm, như: A00 (toán, lý, hóa), A01 (toán, lý, tiếng Anh), C00 (văn, sử, địa), D01 (toán, văn, tiếng Anh). 

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chủ yếu dùng các tổ hợp truyền thống để xét tuyển - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

ẢNH: MINH ĐỨC

Chỉ một số ngành đặc thù mới sử dụng các tổ hợp mới, trong đó môn thứ 3 là các môn như tin học, giáo dục kinh tế - pháp luật, công nghệ… Nhà trường cũng chỉ dùng tổ hợp B00 (toán, hóa, sinh) cho một số ít ngành liên quan như sư phạm sinh học, sư phạm hóa học, các ngành thuộc khoa học sự sống. Hầu hết các ngành sư phạm và khoa học giáo dục nhà trường chỉ dùng 1 - 2 tổ hợp.

Năm 2026, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức tuyển sinh 58 ngành, chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc 9 lĩnh vực, trong đó có 8 ngành, chương trình đào tạo mới thuộc các lĩnh vực đào tạo ngoài sư phạm, gồm: giáo dục học (giáo dục và truyền thông), huấn luyện thể thao, địa lý học (địa lý tài nguyên và môi trường), trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, hóa học (hóa dược), quốc tế học, ngôn ngữ Pháp (tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế).

Sau khi xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT, nhà trường xét tuyển số chỉ tiêu tuyển sinh còn lại đối với mỗi ngành, chương trình đào tạo theo 3 phương thức: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (PT1), xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội (PT2), xét kết quả thi đánh giá năng lực SPT năm 2026 (PT3). 

Kỳ thi đánh giá năng lực SPT là kỳ thi do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức.

Thí sinh có thể đăng ký nhiều phương thức xét tuyển vào cùng một ngành, chương trình đào tạo. Đối với mỗi phương thức, thí sinh có một điểm xét (ĐX1/ĐX2/ĐX3) theo thang điểm 30, trong đó ĐX2, ĐX3 là các điểm xét quy đổi về cùng thang điểm thi tốt nghiệp THPT của điểm xét ĐX1 theo quy định của Bộ GD-ĐT. 

Như thế, thang điểm 30 của 3 môn thi tốt nghiệp THPT (đối với tổ hợp gốc, không nhân hệ số) được quy định là thang điểm chung để xác định các điểm xét quy đổi ĐX1, ĐX2, ĐX3 vào một ngành, chương trình đào tạo.

Đối với mỗi ngành, chương trình đào tạo, tất cả thí sinh được xét tuyển bình đẳng dựa trên điểm xét theo một thang điểm chung, bảo đảm tương đương về mức độ đáp ứng yêu cầu đầu vào. 

Hệ thống xét tuyển theo từng ngành, chương trình đào tạo tự động lấy điểm lớn nhất trong số các điểm xét (ĐX1, ĐX2, ĐX3) mà thí sinh đã đăng ký dự tuyển trên hệ thống của trường và Bộ GD-ĐT (điểm xét ưu thế nhất, có lợi nhất cho thí sinh) để xét từ cao xuống thấp cho hết chỉ tiêu của mỗi ngành, chương trình đào tạo.

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, trong đó gồm thông tin chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển của từng ngành ở đây.

