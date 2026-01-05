Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Trường ĐH Ngoại thương mở thêm 10 ngành mới

Quý Hiên
Quý Hiên
05/01/2026 13:22 GMT+7

Năm 2026, Trường ĐH Ngoại thương dự kiến sẽ mở thêm và phát triển nhiều ngành mới, dự kiến sẽ tuyển thêm 370 chỉ tiêu cho các ngành mới này.

Sáng nay, 5.1, bà Phạm Thanh Hà, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo, Trường ĐH Ngoại thương, cho biết mùa tuyển sinh 2026 nhà trường sẽ mở mới 10 ngành đào tạo, phát triển 3 ngành đào tạo từ các chương trình hiện có và mở thêm 1 chương trình đào tạo mới thuộc ngành đã có.

Trường ĐH Ngoại thương mở thêm 10 ngành mới- Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Ngoại thương

ẢNH: THÙY DƯƠNG

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh cho 14 ngành/chương trình đào tạo mới dự kiến khoảng 370 chỉ tiêu. Phần lớn các chương trình mới được thiết kế theo mô hình định hướng nghề nghiệp quốc tế và giảng dạy bằng tiếng Anh, tăng cường tính thực tiễn và khả năng thích ứng nghề nghiệp cho sinh viên.

Trong đó, nhóm các ngành đào tạo trọng tâm về kinh tế số - công nghệ - dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phản ánh rõ định hướng của nhà trường trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho nền kinh tế số và quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, bao gồm: khoa học dữ liệu; trí tuệ nhân tạo kinh tế số; công nghệ tài chính; thương mại điện tử.

Nhóm các ngành đào tạo trọng tâm về quản trị - vận hành - chuỗi giá trị toàn cầu tập trung đào tạo nguồn nhân lực có khả năng quản trị tổ chức, con người và chuỗi cung ứng trong bối cảnh toàn cầu hóa và số hóa: quản lý công nghiệp; quản trị nhân lực; logistics và quản lý chuỗi cung ứng (ngành này được phát triển từ chương trình hiện có).

Nhóm các ngành đào tạo trọng tâm về luật và kiểm toán trong bối cảnh kinh doanh hiện đại nhằm trang bị nền tảng pháp lý và kiểm soát rủi ro cho hoạt động kinh tế - kinh doanh trong môi trường số và hội nhập quốc tế: luật kinh tế; luật thương mại quốc tế (ngành đào tạo phát triển từ chương trình hiện có); luật dân sự và tố tụng dân sự; kiểm toán.

Nhóm các ngành đào tạo trọng tâm về kinh doanh số - sáng tạo - công nghiệp văn hóa: kinh doanh thương mại (ngành đào tạo phát triển từ chương trình hiện có); kinh doanh sáng tạo và công nghiệp văn hóa.

Bà Phạm Thanh Hà cho biết thêm, song song với việc mở rộng các ngành và chương trình đào tạo mới, Trường ĐH Ngoại thương tiếp tục đẩy mạnh áp dụng toàn diện mô hình đào tạo gắn với phát triển nghề nghiệp (Career Development Integrated Training Model - CDIM) trong tổ chức và triển khai chương trình đào tạo. 

Các ngành và chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tích hợp kiến thức nền tảng, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực số và trải nghiệm thực tiễn; tăng cường kết nối với doanh nghiệp, môi trường làm việc quốc tế và các xu hướng phát triển của thị trường lao động.

