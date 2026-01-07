Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Một trường đại học công lập quay lại xét tuyển bằng học bạ

Hà Ánh
Hà Ánh
07/01/2026 16:13 GMT+7

Sau một năm dừng xét tuyển bằng học bạ, một trường đại học (ĐH) công lập tại TP.HCM quay trở lại sử dụng phương thức này.

- Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM

ảnh: M.C


Xét học bạ căn cứ điểm 3 năm THPT

Hôm nay (7.1), Trường ĐH Mở TP.HCM công bố thông tin tuyển sinh ĐH chính quy năm 2026. Theo đó, trường dự kiến tuyển sinh theo 6 phương thức.

Phương thức 1 là xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT.

Phương thức 2 là xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế như IB từ 26 điểm trở lên, A-Level từ C trở lên ở mỗi môn, hoặc SAT từ 1.100 điểm trở lên.

Phương thức 3 là xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026.

Phương thức 4 là xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào ĐH (kỳ thi V-SAT) năm 2026 (điểm các môn trong cùng một đợt, do cùng một đơn vị tổ chức thi).

Phương thức 5 là xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Phương thức 6 là xét tuyển kết quả học tập 3 năm THPT (học bạ).

Thông tin tổ hợp môn xét tuyển từng ngành

Trường cũng công bố danh sách ngành tuyển sinh và tổ hợp môn xét tuyển từng ngành, cụ thể như bảng sau:

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

Trường ĐH Mở TP.HCM cũng lưu ý ngoại ngữ gồm có: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Đối với ngành luật và luật kinh tế, ngoại ngữ gồm: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật.

Chia sẻ về điểm mới trong phương thức tuyển sinh năm 2026, đại diện Trường ĐH Mở TP.HCM cho biết năm nay trường quay lại sử dụng phương thức xét học bạ THPT sau khi dừng sử dụng phương thức này trong năm 2025.


Tin liên quan

Tuyển sinh ĐH 2026: Bộ GD-ĐT khảo sát các trường ĐH về xét học bạ

Tuyển sinh ĐH 2026: Bộ GD-ĐT khảo sát các trường ĐH về xét học bạ

Bỏ hay giữ xét học bạ, tỷ lệ tối đa chỉ tiêu sử dụng điểm học bạ là những vấn đề Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến khảo sát các trường trước khi có định hướng chung.

Khám phá thêm chủ đề

xét học bạ tuyển sinh đại học 2026 phương thức tuyển sinh Trường ĐH Mở TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận