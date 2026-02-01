Trường ĐH Nha Trang thành lập 3 trường chuyên ngành trực thuộc

Sự kiện này đánh dấu bước chuyển quan trọng của Trường ĐH Nha Trang trong tiến trình đổi mới toàn diện, hướng tới phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Lãnh đạo Trường ĐH Nha Trang cho biết, việc công bố kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển và cơ cấu tổ chức giai đoạn 2025 - 2030 không chỉ dừng ở việc xác lập định hướng mà còn thể hiện quyết tâm hiện thực hóa chiến lược thông qua các chương trình hành động, lộ trình và giải pháp cụ thể, đồng bộ, khả thi. Đây được xem là bước đi quan trọng trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam đẩy mạnh tự chủ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ra mắt Ban giám hiệu Trường Kinh tế và Kinh doanh, thuộc Trường ĐH Nha Trang ẢNH: HL

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2025 - 2030 là văn bản cụ thể hóa Chiến lược phát triển Trường ĐH Nha Trang đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở đó, nhà trường xác định rõ các mục tiêu trọng tâm, cùng nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trên nhiều lĩnh vực then chốt.

Theo kế hoạch, Trường ĐH Nha Trang tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và bảo đảm chất lượng giáo dục; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên; thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường gắn kết với doanh nghiệp và phục vụ cộng đồng.

Ra mắt Ban giám hiệu Trường Kỹ thuật và Công nghệ, thuộc Trường ĐH Nha Trang ẢNH: HL

Việc ban hành và công bố kế hoạch được kỳ vọng bảo đảm tính khả thi của chiến lược phát triển thông qua việc lượng hóa mục tiêu, phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, cá nhân, gắn với nguồn lực và lộ trình thực hiện cụ thể. Qua đó, kế hoạch góp phần nâng cao hiệu quả quản trị đại học, đáp ứng yêu cầu tự chủ, hướng tới mô hình quản trị tinh gọn, minh bạch, dựa trên dữ liệu và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Bên cạnh đó, kế hoạch thực hiện chiến lược được xem là nền tảng quan trọng để Trường ĐH Nha Trang đổi mới chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và yêu cầu của thị trường lao động trong giai đoạn mới.

Trường ĐH Nha Trang sắp xếp theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực

Song song với việc công bố kế hoạch thực hiện chiến lược, Trường ĐH Nha Trang cũng công bố cơ cấu tổ chức giai đoạn 2025 - 2030. Đây là nội dung quan trọng, thể hiện quyết tâm đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với chiến lược phát triển và yêu cầu quản trị đại học hiện đại.

Ban giám hiệu Trường Kinh tế và Kinh doanh, thuộc Trường ĐH Nha Trang ẢNH: HL

Theo cơ cấu tổ chức mới, Trường ĐH Nha Trang tiến hành sắp xếp, kiện toàn các đơn vị đào tạo và nghiên cứu theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Trên cơ sở đó, nhà trường hình thành các trường chuyên ngành trực thuộc, tập trung vào những lĩnh vực mũi nhọn như thủy sản và khoa học sự sống, kỹ thuật và công nghệ, kinh tế và kinh doanh, đồng thời hoàn thiện hệ thống các phòng chức năng, trung tâm và đơn vị hỗ trợ.

Tại buổi lễ, Trường ĐH Nha Trang hình thành 3 trường chuyên ngành trực thuộc.

Trường Thủy sản và Khoa học sự sống quản lý và đào tạo 9 ngành, do GS-TS Trang Sĩ Trung làm Hiệu trưởng.

Trường Kỹ thuật và Công nghệ quản lý và đào tạo 13 ngành, do PGS-TS Trần Hưng Trà làm Hiệu trưởng.

Trường Kinh tế và Kinh doanh quản lý và đào tạo 8 ngành, do PGS-TS Nguyễn Thành Cường làm Hiệu trưởng.

Việc tổ chức lại cơ cấu được kỳ vọng sẽ tăng cường tính liên thông, liên ngành, phát huy thế mạnh truyền thống của Trường ĐH Nha Trang, đồng thời mở rộng các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu mới có tiềm năng và nhu cầu xã hội cao. Qua đó, nhà trường nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ sở vật chất và trang thiết bị; tạo điều kiện thuận lợi để hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, cũng như các chương trình đào tạo chất lượng cao.

Lãnh đạo Trường ĐH Nha Trang tặng hoa chúc mừng ban giám hiệu các trường thành viên ẢNH: HL

Cơ cấu tổ chức mới cũng nhằm thúc đẩy tự chủ và trách nhiệm giải trình của các đơn vị trực thuộc, gắn quyền hạn với trách nhiệm, nâng cao tính chủ động và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Đây được xem là bước đi phù hợp với xu thế phát triển của các đại học tiên tiến, tạo tiền đề cho hội nhập quốc tế, kiểm định và xếp hạng đại học trong thời gian tới.

Thông qua lễ công bố, Trường ĐH Nha Trang khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện Chiến lược và cơ cấu tổ chức giai đoạn 2025 - 2030; không ngừng đổi mới vì chất lượng, sáng tạo và phát triển bền vững; lấy người học, giảng viên và xã hội làm trung tâm phục vụ.

Nhà trường đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và hợp tác của các cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước, các cơ quan thông tấn báo chí và cộng đồng xã hội, cùng chung tay xây dựng Trường ĐH Nha Trang trở thành trường đại học có uy tín, bản sắc và tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế.

Trường ĐH Nha Trang là cơ sở giáo dục đại học công lập, được thành lập năm 1959 tại Hà Nội. Đến năm 1976, trường chuyển từ Hải Phòng vào Khánh Hòa, từ đó gắn bó mật thiết với vùng duyên hải Nam Trung bộ và đóng góp vào sự nghiệp phát triển của đất nước. Trải qua gần 67 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Nha Trang từng bước khẳng định vị thế là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đa bậc học, lấy khoa học - công nghệ biển và thủy sản làm trụ cột đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức.



