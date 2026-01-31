Trường đại học thành lập Quỹ Hạnh phúc vì cộng đồng

Tối 30.1, Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tổ chức lễ ra mắt Quỹ Hạnh phúc (BHF) đánh dấu bước khởi đầu cho mô hình quỹ xã hội gắn liền với nhiều lĩnh vực phát triển cộng đồng bền vững tại khu vực Tây nguyên.

Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột tổ chức lễ ra mắt Quỹ Hạnh phúc (BHF) ẢNH: H.T

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ BHF, cho biết, quỹ hoạt động theo định hướng lấy con người làm trung tâm; hướng tới đồng hành cùng các nhóm yếu thế và những cộng đồng còn hạn chế trong khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục có cơ hội phát triển. Qua đó, quỹ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy trách nhiệm xã hội và lan tỏa các giá trị nhân văn một cách bền vững.

Đại diện Hội đồng Quản lý Quỹ Hạnh phúc chia sẻ định hướng và các nền tảng hoạt động của quỹ tại sự kiện ẢNH: H.T

Tại buổi lễ, quỹ đã giới thiệu thành phần Ban Điều hành gồm các nhân sự chủ chốt đang công tác tại Trường - Bệnh viện ĐH Y dược Buôn Ma Thuột; trong đó, GS-TS Cao Tiến Đức, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột là Trưởng Ban sáng lập.

Quỹ BHF được hình thành với sự đồng hành và bảo trợ về học thuật, nhân lực và chuyên môn y dược từ hệ sinh thái trường – viện, cùng sự tham gia của đội ngũ giảng viên, sinh viên, cán bộ y tế và các đối tác trong lĩnh vực giáo dục – y tế.

Ngoài ra, Ban Điều hành quỹ đã công bố định hướng hoạt động, cơ chế vận hành, các lĩnh vực hoạt động chủ yếu gồm: giáo dục - đào tạo, y tế - sức khỏe, khoa học - công nghệ và phát triển cộng đồng bền vững.

Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột khen thưởng các chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2024 - 2025 ẢNH: H.T

Trong các đợt mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk, quỹ đã vận động được hơn 408 triệu đồng tiền mặt cùng 9 tấn nhu yếu phẩm (trị giá 350 triệu đồng) để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Bên cạnh đó, quỹ phối hợp cùng Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột cử 22 cán bộ và sinh viên trực tiếp đến các địa phương khu vực phía đông của tỉnh, tham gia dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ.