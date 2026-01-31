Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Trường đại học thành lập Quỹ Hạnh phúc vì cộng đồng

Hữu Tú
Hữu Tú
31/01/2026 17:07 GMT+7

Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột tổ chức lễ ra mắt Quỹ Hạnh phúc (BHF) vì cộng đồng, hoạt động theo định hướng lấy con người làm trung tâm, đồng hành cùng nhóm yếu thế trong xã hội.

Tối 30.1, Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tổ chức lễ ra mắt Quỹ Hạnh phúc (BHF) đánh dấu bước khởi đầu cho mô hình quỹ xã hội gắn liền với nhiều lĩnh vực phát triển cộng đồng bền vững tại khu vực Tây nguyên.

Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột ra mắt Quỹ Hạnh Phúc vì cộng đồng- Ảnh 1.

Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột tổ chức lễ ra mắt Quỹ Hạnh phúc (BHF)

ẢNH: H.T

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ BHF, cho biết, quỹ hoạt động theo định hướng lấy con người làm trung tâm; hướng tới đồng hành cùng các nhóm yếu thế và những cộng đồng còn hạn chế trong khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục có cơ hội phát triển. Qua đó, quỹ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy trách nhiệm xã hội và lan tỏa các giá trị nhân văn một cách bền vững.

Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột ra mắt Quỹ Hạnh Phúc vì cộng đồng- Ảnh 2.

Đại diện Hội đồng Quản lý Quỹ Hạnh phúc chia sẻ định hướng và các nền tảng hoạt động của quỹ tại sự kiện

ẢNH: H.T

Tại buổi lễ, quỹ đã giới thiệu thành phần Ban Điều hành gồm các nhân sự chủ chốt đang công tác tại Trường - Bệnh viện ĐH Y dược Buôn Ma Thuột; trong đó, GS-TS Cao Tiến Đức, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột là Trưởng Ban sáng lập.

Quỹ BHF được hình thành với sự đồng hành và bảo trợ về học thuật, nhân lực và chuyên môn y dược từ hệ sinh thái trường – viện, cùng sự tham gia của đội ngũ giảng viên, sinh viên, cán bộ y tế và các đối tác trong lĩnh vực giáo dục – y tế.

Ngoài ra, Ban Điều hành quỹ đã công bố định hướng hoạt động, cơ chế vận hành, các lĩnh vực hoạt động chủ yếu gồm: giáo dục - đào tạo, y tế - sức khỏe, khoa học - công nghệ và phát triển cộng đồng bền vững.

Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột ra mắt Quỹ Hạnh Phúc vì cộng đồng- Ảnh 3.

Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột khen thưởng các chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2024 - 2025

ẢNH: H.T

Trong các đợt mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk, quỹ đã vận động được hơn 408 triệu đồng tiền mặt cùng 9 tấn nhu yếu phẩm (trị giá 350 triệu đồng) để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Bên cạnh đó, quỹ phối hợp cùng Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột cử 22 cán bộ và sinh viên trực tiếp đến các địa phương khu vực phía đông của tỉnh, tham gia dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ.

Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột vững bước trên hành trình phát triển

Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột vững bước trên hành trình phát triển

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn quan trọng, Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột (BMU) tiếp tục khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo y dược trẻ trung, năng động. Trong bối cảnh ngành y tế đổi mới mạnh mẽ, nhà trường kiên định giá trị cốt lõi "Đạo đức - Năng lực - Tâm huyết".

Xem thêm bình luận