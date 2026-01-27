Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột vững bước trên hành trình phát triển

Hữu Tú
Hữu Tú
27/01/2026 16:29 GMT+7

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn quan trọng, Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột (BMU) tiếp tục khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo y dược trẻ trung, năng động. Trong bối cảnh ngành y tế đổi mới mạnh mẽ, nhà trường kiên định giá trị cốt lõi "Đạo đức - Năng lực - Tâm huyết".

Dấu ấn nổi bật trong đào tạo

Năm học 2024 - 2025 là một cột mốc đáng nhớ khi BMU tổ chức lễ tốt nghiệp cho 351 sinh viên thuộc các ngành y khoa, dược học và điều dưỡng. Đặc biệt, 5 tân bác sĩ của nhà trường đã xuất sắc trúng tuyển chương trình Bác sĩ Nội trú tại các trường đại học y dược hàng đầu cả nước. Đây là minh chứng rõ nét cho chất lượng đào tạo, năng lực học thuật và bản lĩnh nghề nghiệp của sinh viên BMU.

- Ảnh 1.

Môi trường học tập y khoa hướng đến chuẩn quốc tế tại Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột

Ảnh: BMU

Về công tác tuyển sinh, BMU tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Từ năm 2024 đến nay, điểm chuẩn của Trường luôn nằm trong nhóm cao nhất trong khối các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập.

Năm học 2025 - 2026, nhà trường chào đón 1.029 sinh viên, tăng 10% so với năm học trước, trong đó có 110 sinh viên đến từ Ấn Độ. Qua đây, phản ánh rõ sức hút của thương hiệu BMU mà còn cho thấy bước tiến rõ rệt trong chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Song song với công tác đào tạo, nhà trường đặc biệt chú trọng đầu tư cho đội ngũ giảng viên - yếu tố then chốt bảo đảm chất lượng và uy tín học thuật. Trong năm học vừa qua, BMU đã dành hơn 1,73 tỉ đồng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên. Trong đó, 9 giảng viên đã vượt qua kỳ tuyển sinh đầu vào và chính thức được cử đi đào tạo sau đại học tại các cơ sở y dược uy tín trong nước.

Hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng được BMU tiếp tục đầu tư bài bản. Bên cạnh Bệnh viện thực hành - Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột được đầu tư khang trang, các phòng thí nghiệm, trung tâm mô phỏng y khoa cũng từng bước được hoàn thiện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại và gắn chặt với thực tiễn nghề nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên "học đi đôi với hành", sớm thích nghi với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

- Ảnh 2.

Năm 2025, nhà trường hoàn thiện và đưa vào sử dụng tòa nhà 9 tầng bao gồm Trung tâm mô phỏng Y khoa và các phòng thực hành hiện đại

Ảnh: BMU

Trong năm học vừa qua, nhà trường đã hoàn thiện đề án mở 3 ngành đào tạo mới gồm: Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Kỹ thuật xét nghiệm y học. Đây không chỉ là bước mở rộng quy mô đào tạo, mà còn thể hiện định hướng chiến lược của BMU trong việc đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế ngày càng đa dạng của xã hội, đặc biệt tại khu vực Tây nguyên.

Phát triển mạnh mẽ giai đoạn 2025 - 2030

Nhìn lại những kết quả đạt được trong năm 2025, BMU xác định đây là nền tảng quan trọng để bước vào giai đoạn phát triển chiến lược 2025 - 2030, hướng đến tầm nhìn 2045. Trong mọi hoạt động, nhà trường luôn kiên định với giá trị cốt lõi là "Đạo đức - Năng lực - Tâm huyết".

Đạo đức được xem là nền tảng của người thầy thuốc, kim chỉ nam trong đào tạo và hành nghề y dược. Năng lực là yêu cầu bắt buộc để sinh viên tự tin hội nhập và phục vụ xã hội. Tâm huyết chính là động lực thôi thúc mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên BMU không ngừng nỗ lực, vượt qua thách thức để phụng sự cộng đồng.

- Ảnh 3.

Tập thể cán bộ giảng viên, nhân viên Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột quyết tâm chinh phục các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 2025 - 2030

Ảnh: BMU

Trong giai đoạn 2025 - 2030, BMU tiếp tục xác định các trụ cột phát triển: đổi mới chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, mở rộng hợp tác với các bệnh viện, cơ sở y tế và tổ chức trong nước - quốc tế, đẩy mạnh chuyển đổi số. Đồng thời, xây dựng môi trường học tập và làm việc nhân văn, chuẩn mực và hiện đại. Đây cũng chính là mục tiêu của 5 chương trình trọng điểm phát triển mà nhà trường đang triển khai.

