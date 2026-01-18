Dừng tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, mưa lũ

Ban Vận động cứu trợ T.Ư (Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam) vừa có thông báo về thời gian kết thúc đợt vận động, tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra ẢNH: HƯƠNG ĐIỆP

Thông báo nêu rõ, căn cứ Nghị định số 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; căn cứ tình hình, kết quả khắc phục thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra tại các địa phương, sau 24 ngày 31.1, Ban Vận động cứu trợ T.Ư dừng việc tiếp nhận ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trước đó, ngày 2.10.2025, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra. Tiếp đó, trước tình hình bão và mưa lũ liên tiếp xảy ra, ngày 21.11.2025, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tiếp tục ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Từ khi phát động ủng hộ đến nay, toàn hệ thống Mặt trận đã tiếp nhận được trên 3.900 tỉ đồng; trong đó, đã có 1.368.915 cá nhân, 17.125 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ qua các tài khoản và trực tiếp tại các điểm tiếp nhận của Ban Vận động cứu trợ T.Ư. Số kinh phí và giá trị hiện vật tiếp nhận qua Ban Vận động cứu trợ T.Ư là hơn 1.271 tỉ đồng.

Đến nay, Ban Vận động cứu trợ T.Ư đã phân bổ 10 đợt với kinh phí với tổng số tiền trên 833 tỉ đồng, số còn lại sẽ tiếp tục phân bổ tại dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Theo Bộ NN-MT, bão, mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các tỉnh miền Trung từ đầu tháng 10 đến hết tháng 11, trong đó 1.597 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; 34.759 nhà bị hư hỏng nặng cùng nhiều tài sản của nhân dân.

Để mọi người đều có nhà, mọi gia đình đều có tết, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão lũ khu vực miền Trung.

Tính đến ngày 30.12.2025, 34.759 nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa, hoàn thành 100%. Đến ngày 15.1.2026, đã cơ bản hoàn thành 1.597 nhà phải xây dựng mới.