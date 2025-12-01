'Nghĩa tình phương Nam' góp hơn 25 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Lãnh đạo tặng hoa cho các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc Nghĩa tình phương Nam 2025 Ảnh: Hữu Tín

Tham dự đêm nhạc Nghĩa tình phương Nam 2025 có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, đại tướng Lê Hồng Anh; Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình; Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài; Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức; Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM Từ Lương (Trưởng ban tổ chức đêm nhạc)… cùng nhiều khách mời và đông đảo khán giả.

Theo ban tổ chức, mục đích của sự kiện nhằm gây quỹ khẩn cấp thông qua Quỹ tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam, từ đó hỗ trợ đồng bào tại miền Trung khắc phục hậu quả nặng nề của thiên tai, bão lũ trong năm 2025.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm (bìa trái) Ảnh: BTC

Ca khúc Quê hương vang lên da diết qua phần trình của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhóm MTV, Thu Hằng, Nguyễn Kiều Oanh và Jack Long Ảnh: Hữu Tín

Chương trình được dàn dựng công phu tại sân khấu ngoài trời, khu vực công viên bờ sông phường An Khánh (TP.HCM) Ảnh: Châu Tâm

Ca sĩ hát gây quỹ trong đêm nhạc Nghĩa tình phương Nam

Chương trình có sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Thanh Thảo, Cẩm Vân - Khắc Triệu, Jimmii Nguyễn, Lê Hiếu, Uyên Linh, Trung Quân Idol, Giang Hồng Ngọc, nhóm MTV, Cece Trương, Jack Long, Phương Diễm Huyền, Ôn Vĩnh Quang, Thu Hằng, Nguyễn Kiều Oanh... cùng MC Nguyên Khang và Thúy Hằng.

Nghĩa tình phương Nam 2025 nhằm gây quỹ cho công tác khắc phục hậu quả của thiên tai, bão lũ, tạo dựng một cầu nối yêu thương từ thành phố mang tên Bác đến với miền Trung ruột thịt Ảnh: Hữu Tín

Trong đêm nhạc, các ca sĩ mang đến nhiều tiết mục sâu lắng và giàu cảm xúc như Quê hương (Đàm Vĩnh Hưng, nhóm MTV, Thu Hằng, Nguyễn Kiều Oanh, Jack Long), Lời cầu nguyện sau cơn mưa (nhóm MTV, Thu Hà), Tình cây vàng đất (Phương Diễm Huyền), Sông quê (Jack Long, Thu Hằng), Thương quê (Jimmii Nguyễn), Thương về miền Trung (Jack Long), Xin cho tôi (Ôn Vĩnh Quang), Thương nhau ngày mưa (Cẩm Vân, Khắc Triệu, Cece Trương), Vô cùng (Quang Dũng), Lời yêu thương (Thanh Thảo), Việt Nam trong tôi là (Giang Hồng Ngọc), Giọt sương trên mi mắt (Hồng Nhung), Cho em một ngày (Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng)... và khép lại với màn hòa giọng của tất cả ca sĩ qua ca khúc Việt Nam ơi.

Mỗi tiết mục không chỉ là phần trình diễn nghệ thuật mà còn là lời nguyện cầu bình an gửi về miền Trung ruột thịt. Các ca sĩ mong muốn dùng tiếng hát của mình để góp sức hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ, lan tỏa tinh thần đồng lòng và yêu thương.

Tại chương trình, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương đã ủng hộ 6 tỉ đồng. Ông cho biết số tiền được trích từ tiền mừng đám cưới của con gái Tiên Nguyễn và Justin Cohen Ảnh: Hữu Tín

Chương trình khép lại với giai điệu của bài hát Việt Nam ơi qua màn hòa giọng của tất cả ca sĩ Ảnh: Hữu Tín

Đêm nhạc đã quyên góp được hơn 25 tỉ đồng cho đồng bào miền Trung. Con số ấy không chỉ thể hiện tấm lòng của các nhà hảo tâm, nghệ sĩ và khán giả mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự đồng lòng, để lại dư âm đẹp về lòng nhân ái và tinh thần "lá lành đùm lá rách"

Ảnh: Châu Tâm

Kết thúc chương trình, ban tổ chức công bố số tiền ủng hộ từ đêm nhạc Nghĩa tình phương Nam 2025 là 25 tỉ 10 triệu đồng. Ban tổ chức cam kết toàn bộ số tiền vận động và đóng góp từ đêm nhạc sẽ được chuyển trực tiếp vào Quỹ tấm lòng Việt để góp phần thực hiện các hoạt động cứu trợ, tái thiết nhà cửa và sinh kế cho bà con vùng lũ, đảm bảo tính minh bạch và thiết thực nhất.







