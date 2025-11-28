Đàm Vĩnh Hưng: Tôi chấp nhận 'dẹp sạch' show nước ngoài để được gần con

Đàm Vĩnh Hưng và con trai Polo Huỳnh Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận từ khi trở thành cha, mọi lựa chọn trong cuộc sống của anh đều xoay quanh Polo Huỳnh. "Tôi 'dẹp sạch' các show diễn tại nước ngoài, thậm chí hủy show không hát nữa chỉ được ở gần con. Với các show trong nước, nếu địa điểm thuận tiện tôi luôn đưa con đi cùng. Còn những buổi diễn có thể về trong ngày, tôi lúc nào cũng cố gắng về sớm nhất có thể với con", Đàm Vĩnh Hưng bộc bạch. Sao nam 7X hiểu rằng việc cắt giảm show đồng nghĩa thu nhập sẽ ít đi, nhưng với anh, đó là sự đánh đổi hoàn toàn xứng đáng, bởi niềm vui lớn nhất vẫn là được ở gần con.

Nam ca sĩ tâm sự, chỉ cần xa con vài giờ anh đã thấy nao lòng. Bởi với Đàm Vĩnh Hưng, những năm tháng đầu đời của trẻ là quãng thời gian quý giá không thể đánh đổi. Chính ký ức tuổi thơ từng thiếu vắng sự gần gũi của ba mẹ khiến anh càng quyết tâm để con trai không phải trải qua điều tương tự.

Để được gần bên con, nam ca sĩ sẵn sàng từ chối các show diễn nước ngoài. Nếu có thể và thuận tiện anh sẽ đưa con đi cùng biểu diễn Ảnh: FBNV

Từ khi làm cha, Đàm Vĩnh Hưng cho biết mình sống chậm lại, bớt nóng nảy và thận trọng hơn trong từng lời nói và hành động. Anh hạn chế tranh cãi trên mạng xã hội, chú trọng luyện tập sức khỏe và điều chỉnh chế độ ăn uống để có một sức khỏe tốt đồng hành lâu dài với con. Không chỉ vậy, giọng ca Lâu đài tình ái còn thay đổi cả thói quen chi tiêu. Anh giảm mua sắm, học cách dành dụm và lên kế hoạch tài chính chặt chẽ hơn để bảo đảm cuộc sống sung túc cho hai cha con.

Dù Polo còn rất nhỏ, giọng ca 54 tuổi bộc bạch, anh đã sớm rèn cho con cách đối diện với thử thách, học cách quản lý cảm xúc và hình thành ý thức trách nhiệm. Hiểu rằng mình chính là tấm gương gần gũi nhất để con noi theo, sao nam luôn thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói. Đàm Vĩnh Hưng còn dí dỏm kể rằng có lúc anh vô tình buột miệng, lập tức Polo nghiêm nghị nhắc: "Ba… không được nói bậy", khiến anh vừa bật cười vừa tự nhắc mình phải chuẩn mực hơn trước mặt con. Theo anh, những bài học nhỏ ấy sẽ trở thành hành trang quan trọng giúp Polo lớn lên một cách mạnh mẽ và vững vàng.

Đàm Vĩnh Hưng: Con là người khiến tôi thay đổi

Đối với sao nam 7X, việc có con ở độ tuổi này là điều rất khó khăn nên anh thấy quý và trân trọng từng khoảnh khắc bên con Ảnh: FBNV

Bên cạnh việc chỉ dạy cho con, sao nam còn rất chú tâm đến chất lượng cuộc sống của quý tử nhà mình. Để con trai có cuộc sống tốt và thuận tiện hơn, nam ca sĩ chấp nhận bán biệt thự gắn bó bao năm để chuyển đến nơi gần trường của Polo. Mr Đàm cho biết trường học của con cách xa nhà cũ, mỗi lần di chuyển mất khoảng 45 phút đi xe, khiến bé phải thức sớm mỗi ngày.

Vì muốn con được ngủ thêm 30 phút buổi sáng, anh chấp nhận rời tổ ấm quen thuộc. "Rời đi nơi mình đã gầy dựng bao năm chẳng ai muốn, nhưng vì tương lai của con tôi buộc bản thân phải đánh đổi", Đàm Vĩnh Hưng bộc bạch. Hiện việc chuyển nhà vẫn đang được thực hiện dần. Nam ca sĩ thừa nhận quá trình này khá vất vả vì có quá nhiều đồ đạc, song anh thấy biết ơn vì luôn có những người thân thiết hỗ trợ, đồng hành cùng anh trong giai đoạn này.

Bên cạnh tình thương, anh mong sẽ mang đến nhiều điều tốt đẹp nhất cho con Ảnh: FBNV

Tâm sự thêm, giọng ca Dạ khúc cho tình nhân bộc bạch rằng, trải qua nhiều biến động trong cuộc sống, anh đã học cách giữ tâm thế bình thản, không để bản thân quá vui hay quá buồn trước bất kỳ điều gì. Với anh, con trai chính là nguồn động lực lớn nhất để tiếp tục cố gắng, sống yêu thương hơn và nghiêm túc hơn trong việc cân bằng mọi lựa chọn. "Polo chính là người khiến tôi thay đổi hay đưa ra những quyết định trong đời", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Dù ca hát và kinh doanh vẫn là nguồn thu nhập chính để lo cho gia đình, nam ca sĩ cho biết mọi kế hoạch hiện nay đều được ưu tiên dựa trên nhu cầu của con. Đàm Vĩnh Hưng xem niềm vui lớn nhất của một người cha chính là những khoảnh khắc được nhìn con lớn lên từng ngày trong bình yên, đủ đầy và trọn vẹn yêu thương.