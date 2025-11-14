Đàm Vĩnh Hưng đã bán biệt thự trăm tỉ

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xác nhận đã bán căn biệt thự ẢNH: FBNV

Mới đây, thông tin ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã bán căn biệt thự trăm tỉ gây xôn xao mạng xã hội. Trao đổi với chúng tôi, Đàm Vĩnh Hưng cho biết đã hoàn tất việc bán biệt thự tại TP.HCM. Nam ca sĩ không tiết lộ con số cụ thể song cho biết căn biệt thự được bán đúng với giá kỳ vọng. Giọng ca Nửa vầng trăng được chủ nhà mới cho phép sử dụng thoải mái đến hết Tết Nguyên đán trước khi tìm được nơi ở mới. Theo nam ca sĩ, nguyên nhân bán nhà xuất phát từ việc con trai Polo học tại một trường quốc tế khá xa nơi ở hiện tại, mất khoảng 45 phút di chuyển mỗi ngày.

Bên trong biệt thự được trang trí Giáng sinh của Đàm Vĩnh Hưng

Thời gian qua, giọng ca Lâu đài tình ái dành thời gian trang hoàng Giáng sinh cho căn biệt thự trăm tỉ của mình. Sao nam 7X cho biết, mỗi năm anh dành nhiều tâm huyết cho việc trang trí Giáng sinh theo những tông màu chủ đạo khác nhau nhằm tạo sự mới mẻ, sinh động.

Năm nay, anh quyết định chọn tông pastel dịu dàng, ngọt ngào nhằm mang đến không gian vừa ấm áp cho gia đình vừa bắt mắt, thu hút để cả gia đình và người hâm mộ có thể lưu giữ những bức ảnh, video kỷ niệm đáng nhớ. Bên cạnh dàn cây thông đầy màu sắc, Mr Đàm còn đầu tư một bảng LED lớn, mô phỏng cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ. Những hình ảnh trang trí này được anh chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ và đồng nghiệp. Nhiều bình luận khen ngợi sự tỉ mỉ, công phu của nam ca sĩ, trong đó ca sĩ Lệ Quyên cũng để lại lời nhận xét: "Đẹp quá ạ!".

Cận cảnh bên trong căn biệt thự được Đàm Vĩnh Hưng đầu tư trang trí dịp Giáng sinh ẢNH: THÀNH PHẠM

Biệt thự của "ông hoàng nhạc Việt" vốn nổi tiếng với các màn trang trí Giáng sinh hoành tráng, trở thành tâm điểm chú ý mỗi dịp cuối năm của khán giả và nhiều nghệ sĩ Việt. Tuy nhiên, theo tiết lộ của Mr Đàm, năm ngoái do có việc bận tại Mỹ, anh không thể thực hiện việc trang trí này.

Khi chính thức công khai rao bán căn biệt thự, Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ: "Tôi phải bán biệt thự hiện tại mới đủ kinh phí để hoàn thiện ngôi nhà mới theo ý muốn. Rời bỏ ngôi nhà thân thuộc nhiều năm là điều khó khăn, nhưng vì con trai, tôi có thể làm tất cả". Trước khi đi đến quyết định này, Đàm Vĩnh Hưng từng vướng ồn ào với một số thông tin thất thiệt, thậm chí có tin đồn anh "bể nợ" và phải bán gấp tài sản. Ngoài ra, nam ca sĩ còn nhận nhiều cuộc gọi làm phiền hỏi mua nhà, ảnh hưởng đến đời sống riêng tư và buộc anh phải lên tiếng đính chính.