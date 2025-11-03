H'Hen Niê xin lỗi vụ bênh vực chồng khi vướng ồn ào

Mở đầu bài viết, người đẹp Ê Đê gửi lời xin lỗi đến khán giả vì những hình ảnh và câu chuyện ồn ào thời gian qua khiến mọi người không vui. H'Hen Niê cũng xin lỗi những người bạn xuất hiện trong video vì trò đùa của chồng.

“Hy vọng mọi người có thể chấp nhận lời xin lỗi chân thành này từ tôi và anh Khôi. Tôi đã đọc các góp ý của mọi người và suy ngẫm rất nhiều. Tôi thật sự rất trân trọng”, H’Hen Niê bộc bạch.

Dòng chia sẻ của H'Hen Niê trên trang cá nhân Ảnh: Chụp màn hình/ FBNV

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tâm sự đây là lần đầu cô và Tuấn Khôi làm cha, làm mẹ nên mọi điều còn rất mới mẻ. Từ việc chăm sóc con, nuôi con bằng sữa mẹ cho đến những cảm xúc khi thể hiện ra bên ngoài nên không tránh khỏi những thiếu sót. Nàng hậu 9X chia sẻ thêm: “Tôi và anh Khôi mong rằng mọi người có thể thông cảm, góp ý để chúng tôi có thể hoàn thiện và học hỏi nhiều kinh nghiệm quý giá hơn. Vợ chồng tôi đã ngồi lại nói chuyện, ghi nhận những góp ý của mọi người và thừa nhận những sai lầm đã khiến mọi người không vui”.

H'Hen Niê nhận lỗi

Trong bài đăng, H’Hen Niê thừa nhận dòng chia sẻ trước đó gây tranh luận của mình là chưa suy nghĩ thấu đáo, xuất phát từ tâm lý của một người vợ muốn bảo vệ chồng. “Anh Khôi không phải là người nổi tiếng, chưa quen với những áp lực. Hen mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng hơn, để anh cố gắng hoàn thiện bản thân trong hành trình làm chồng, làm cha. Sau khi suy nghĩ chín chắn hơn, tôi xin lỗi vì đó là những phát ngôn chưa phù hợp và tôi không cổ vũ cho những điều không đúng”, cô chia sẻ.

Trong vụ ồn ào này, Top 5 Miss Universe 2018 thừa nhận thiếu kinh nghiệm, thiếu suy nghĩ thấu đáo khi chia sẻ thông tin. Sau khi nhìn nhận lại, người đẹp cho rằng những lời nhận xét, góp ý của cộng đồng mạng là đáng suy ngẫm. H’Hen Niê chia sẻ vụ việc là bài học quý giá cho hai vợ chồng trong hành trình làm cha mẹ sắp tới.

Trước đó, khán giả không khỏi bất bình về phản ứng của vợ chồng H'Hen Niê về vụ ồn ào Ảnh: FBNV

“Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi mọi người vì sự việc này, cảm ơn mọi người đã góp ý, chỉ bảo. Tôi và anh Khôi sẽ rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn, và tiếp tục học hỏi mỗi ngày để trở thành những người cha mẹ tốt hơn, và những người có trách nhiệm hơn trong từng hành động, lời nói. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và thông cảm”, H’Hen Niê chia sẻ.

Bài đăng của H’Hen Niê nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Với nhiều khán giả, đây là bài học cho vợ chồng người đẹp Ê Đê, đồng thời khuyên cặp đôi nên cẩn trọng trong phát ngôn hay những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội khi đã là người có sức ảnh hưởng. Trao đổi với chúng tôi, phía H’Hen Niê cho biết bài đăng trên trang cá nhân là những tâm sự mà người đẹp 9X muốn gửi gắm đến khán giả sau ồn ào.

Trước đó, khi đoạn video được nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi chia sẻ trên mạng xã hội vướng những ý kiến trái chiều, H’Hen Niê đã có bài đăng bênh vực chồng. Điều này khiến bà mẹ một con cũng vấp phải những tranh luận. Liên quan đến vụ ồn ào, Tuấn Khôi có bài đăng xin lỗi. Anh nói sau khi nhận được góp ý và thấy có thể ảnh hưởng đến người bạn đời, nhiếp ảnh gia đã chủ động gỡ video.

“Clip này chỉ là chuyện vui cá nhân, không mang mục đích truyền thông hay quảng cáo nào cả. Mình xin lỗi vì sự thiếu cân nhắc, và cảm ơn mọi người đã góp ý thẳng thắn, tử tế. Mình sẽ rút kinh nghiệm để cẩn trọng hơn với những gì chia sẻ công khai”, Tuấn Khôi cho hay.